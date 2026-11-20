Il Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Oronos, ha dichiarato illegittimo il licenziamento disposto dal Comune di Polistena che aveva risolto, con effetto immediato, il rapporto di lavoro con un proprio dipendente, operatore ecologico, prendendo atto della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il dipendente comunale era stato condannato alla pena di anni 9 e mesi 5 di reclusione, nonché le pene accessorie dell’interdizione legale durante la pena, dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e della sospensione della potestà genitoriale durante la pena perché – con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso – avrebbe compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di due persone. I fatti rientravano in contrasti condominiali che si trascinavano da tempo. La condanna penale, divenuta definitiva il 19 novembre 2025, riguardava, pertanto, fatti estranei al servizio e ai reati contro la Pubblica Amministrazione essendo maturati in un contesto privato.

Nell’ambito del giudizio è stato accertato che il dipendente era addetto esclusivamente alla conduzione della spazzatrice meccanica e alla nettezza urbana, mansioni manuali ed esecutive, prive di contatti con il pubblico. Il Giudice, accogliendo la prospettazione dell’avvocato Antonino Napoli, legale del dipendente, ha quindi escluso la qualifica di incaricato di pubblico servizio, precisando che l’interesse generale del servizio di igiene urbana non è sufficiente, da solo, ad attribuire natura pubblicistica a mansioni meramente materiali. Venuto meno questo presupposto, l’interdizione non poteva determinare la cessazione del rapporto di lavoro.

La decisione chiarisce che l’effetto risolutivo dell’interdizione perpetua non opera in modo meccanico per qualunque dipendente pubblico. L’Amministrazione deve prima verificare, in concreto, la natura delle mansioni effettivamente svolte e la loro riconducibilità a un pubblico ufficio o a un incarico di pubblico servizio. Una mera presa d’atto della pena accessoria non è sufficiente quando manca il presupposto oggettivo previsto dalla legge.

L’Avv. Antonino Napoli, all’esito dell’importante sentenza, ha voluto sottolineare che “La sentenza riafferma un principio di civiltà giuridica: la perdita del lavoro non può discendere da una mera presa d’atto. Occorre guardare a ciò che il lavoratore fa davvero. Esprimiamo soddisfazione per una decisione attenta e rigorosa. Dietro un reato c’è una responsabilità personale, ma talvolta anche una storia di fragilità e problematiche che avrebbero potuto essere evitate. Comprendere queste condizioni non significa giustificare il delitto, ma cercare strumenti di prevenzione”.