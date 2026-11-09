Polistena: le storie di donne tra violenza, solitudine e speranza nel libro “Vite imperfette” di Anna Maria Deodato

Storie di donne che affrontano la violenza, la solitudine, il bullismo e le difficoltà della vita, ma che conservano, anche nei momenti più dolorosi, la capacità di sperare. Sono le protagoniste di “Vite imperfette”, il libro di Anna Maria Deodato, edito da Graus Edizioni e presentato venerdì 6 novembre al Centro Polifunzionale “Padre Pino Puglisi” di Polistena. L’iniziativa, promossa dall’associazione “Il Samaritano” ODV insieme alla comunità parrocchiale, ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe, dando vita a un incontro dedicato alla dignità umana e alle fragilità che attraversano la società contemporanea. Al centro della serata non soltanto la presentazione di un’opera letteraria, ma anche una riflessione sulle condizioni di chi vive situazioni di sofferenza, emarginazione o difficoltà e sulla necessità di riconoscere il valore di ogni persona. Attraverso il racconto di esperienze differenti, spesso ispirate alla realtà e alla cronaca, il volume propone uno sguardo sulle imperfezioni della vita, considerate non come una colpa o un limite definitivo, ma come parte di un percorso umano nel quale possono trovare spazio la consapevolezza, il coraggio e la possibilità di ricominciare.

“Vite imperfette”, 21 racconti di donne tra stalking, bullismo e memoria della Shoah

Il volume di Anna Maria Deodato raccoglie ventuno racconti ispirati a vicende reali e fatti di cronaca, accompagnati da alcune poesie che ne ampliano il significato emotivo. Le protagoniste sono donne di età e condizioni sociali differenti, dalle ragazze alle madri fino alle anziane, raccontate nei momenti in cui si trovano ad affrontare prove particolarmente difficili. Tra le storie presentate durante l’incontro di Polistena figura quella della giovane donna protagonista di “Stalker”, che riesce a trovare il coraggio di denunciare, affrontando una situazione segnata dalla paura e dalla violenza. Un’altra vicenda è quella di Sandra, che vive la propria solitudine all’interno di una casa di riposo, mentre Sara è una bambina di undici anni vittima di bullismo. Il libro affronta anche una delle pagine più tragiche della storia attraverso il personaggio della piccola Ester, deportata ad Auschwitz. Accanto a queste esperienze trova spazio il racconto di Veronica e Caterina, due amiche che si allontanano e successivamente riescono a ritrovarsi. Sono esistenze profondamente diverse, accomunate dalla presenza di una speranza che continua a resistere anche nelle circostanze più dolorose.

Attraverso una scrittura immediata e intensa, l’autrice sceglie la forma del racconto breve per affrontare questioni complesse senza appesantire la narrazione. Ogni vicenda si concentra su un’esperienza umana, lasciando al lettore la possibilità di interrogarsi sulle situazioni descritte e sul significato delle scelte compiute dai personaggi. L’obiettivo non è fornire risposte definitive, ma stimolare una riflessione sulle fragilità individuali e sulle responsabilità della società nei confronti delle persone più vulnerabili. Le storie rappresentano così un percorso attraverso la sofferenza, la resilienza e la ricerca di una nuova possibilità, mostrando come anche nelle esistenze segnate da esperienze difficili possano emergere risorse inattese. Le poesie inserite nel volume prolungano questa dimensione emotiva, accompagnando i racconti e contribuendo a costruire un’opera che invita a guardare oltre le apparenze. Il messaggio che attraversa il libro è quello di riconoscere nelle imperfezioni non un motivo di esclusione, ma una componente della condizione umana dalla quale può nascere una diversa forma di bellezza.

Don Pino Demasi e Agostino Pantano protagonisti dell’incontro a Polistena

Ad aprire la presentazione è stato don Pino Demasi, figura di riferimento della Piana di Gioia Tauro, direttore del Centro Polifunzionale “Padre Pino Puglisi” e referente territoriale dell’associazione “Libera”. Da anni impegnato nella promozione della legalità e nell’accoglienza delle persone più fragili, don Demasi ha introdotto l’iniziativa collegando i temi affrontati nel libro alle esperienze che caratterizzano la realtà quotidiana. Nei suoi interventi ha richiamato l’importanza di riconoscere la dignità di chi attraversa momenti di difficoltà, sottolineando come dietro ogni caduta e ogni situazione di sofferenza vi sia una persona che chiede attenzione, ascolto e riconoscimento. Un contributo che ha permesso di inserire le vicende narrate da Anna Maria Deodato in una riflessione più ampia sulle condizioni di vulnerabilità e sul ruolo della comunità nel contrastare l’emarginazione. L’incontro ha così assunto anche una dimensione sociale, coerente con l’attività svolta dal Centro Polifunzionale e con l’impegno delle realtà associative e parrocchiali che hanno promosso la presentazione.

A condurre la serata è stato il giornalista Agostino Pantano, che ha dialogato con l’autrice approfondendo i contenuti dell’opera e le motivazioni alla base della sua scrittura. Attraverso domande mirate, Pantano ha accompagnato il pubblico alla scoperta dei racconti, soffermandosi sulle esperienze delle protagoniste e sulle questioni umane e sociali che emergono dalle diverse storie. Il confronto ha consentito di esplorare il rapporto tra narrativa e realtà, mettendo in evidenza come episodi di cronaca e vicende personali possano diventare strumenti di riflessione collettiva. Ad arricchire la presentazione sono state le letture di Graziella Galatà, che ha interpretato alcuni brani del volume, restituendo attraverso la voce l’intensità emotiva dei personaggi e delle situazioni raccontate. L’alternanza tra dialogo, approfondimento e lettura ha contribuito a mantenere viva la partecipazione del pubblico, trasformando la presentazione in un’occasione di ascolto e condivisione. I diversi interventi hanno permesso di affrontare le tematiche del libro da prospettive differenti, collegando la dimensione letteraria alle esperienze concrete che possono segnare la vita delle persone.

La poesia finale e la commozione del pubblico

Uno dei momenti più intensi della serata è arrivato nella parte conclusiva, quando Anna Maria Deodato e Graziella Galatà hanno proposto una lettura a due voci di una poesia dell’autrice dedicata a un’amica speciale. L’interpretazione ha suscitato una forte partecipazione emotiva tra i presenti, chiudendo l’incontro con un momento di particolare commozione. La scelta di affidare alla poesia l’ultima parte della presentazione ha richiamato uno degli elementi caratteristici di “Vite imperfette”, nel quale i componimenti poetici accompagnano i racconti, contribuendo ad approfondirne la dimensione umana. La serata ha confermato l’interesse del pubblico per una narrativa capace di affrontare temi delicati attraverso storie accessibili a lettori di età differenti. Il confronto ospitato al Centro Polifunzionale “Padre Pino Puglisi” ha inoltre messo in evidenza il valore degli appuntamenti culturali come occasioni per discutere di problematiche sociali e promuovere una maggiore attenzione verso le persone che vivono condizioni di fragilità.

La presentazione di “Vite imperfette” a Polistena si è quindi conclusa con un riscontro positivo di partecipazione, offrendo un momento di incontro tra letteratura, impegno sociale e sensibilizzazione. Attraverso le ventuno storie raccolte nel volume, Anna Maria Deodato propone un percorso che attraversa esperienze dolorose e condizioni di vulnerabilità, senza rinunciare alla possibilità del cambiamento e della speranza. Dalle difficoltà di una donna vittima di stalking alla solitudine degli anziani, dal bullismo alla memoria della deportazione, il libro affronta situazioni differenti che invitano a riflettere sul valore della dignità umana e sull’importanza dell’ascolto. L’iniziativa promossa dall’associazione “Il Samaritano” ODV e dalla comunità parrocchiale ha così trasformato la presentazione letteraria in un’occasione di dialogo su questioni che riguardano l’intera società, ricordando come dietro ogni storia, anche la più difficile, vi sia una persona e un’esperienza che meritano di essere conosciute.