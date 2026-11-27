“Eliminate quel politico scomodo“. Così titolava un quotidiano nel raccontare l’attentato mafioso del 29 novembre 1990 ai danni di Giovanni Laruffa, all’epoca vicesindaco di Polistena. A 36 anni da quella terribile giornata, Cesare Laruffa, nipote dell’allora vicesindaco, invita la cittadinanza ad un momento di riflessione sulla memoria storica della città, sul valore della legalità e sul dovere della coerenza nei comportamenti quotidiani.

“Avevo appena quattro anni – ricorda Cesare Laruffa – eppure alcune immagini di quei giorni sono rimaste indelebili nella mia memoria. Ricordo la preoccupazione, il clima di angoscia che si respirava in famiglia e, soprattutto, il volto di mia nonna Rinalda. Un ricordo che ancora oggi mi suscita una profonda emozione. Quell’attentato non rappresentò soltanto una ferita per la mia famiglia, ma una ferita inferta all’intera comunità polistenese, alle sue istituzioni, alla democrazia e alla libertà“.

Polistena vanta un’importante storia di battaglie per l’affermazione della legalità e di impegno civile, portate avanti da donne e uomini che hanno avuto il coraggio di esporsi, talvolta pagando un prezzo altissimo. Un patrimonio di memoria collettiva che deve essere custodito e trasmesso alle nuove generazioni, senza appropriazioni e senza distinzioni di appartenenza.

La ricorrenza vuole rappresentare anche un’occasione per alimentare una seria e profonda riflessione sulla questione morale, sull’etica, sulla trasparenza e sulla responsabilità di quanti aspirano a ricoprire ruoli pubblici.

“La battaglia per l’affermazione della legalità – sottolinea Laruffa – non si conduce soltanto attraverso le parole, i comunicati, le manifestazioni o i post sui social. Si conduce soprattutto attraverso la coerenza dei propri comportamenti quotidiani, nelle frequentazioni, nelle relazioni che si coltivano, nei rapporti che si intrattengono, nelle scelte che si compiono, nei sostegni che si accettano e, soprattutto, nella capacità di dire di NO. Anche quando quel no può risultare scomodo“.

La legalità non può ammettere interpretazioni di convenienza, ambiguità o zone grigie, né essere un principio da rivendicare pubblicamente e da accantonare nella quotidianità. Una responsabilità che deve riguardare tutti, nessuno escluso.

“Desidero una Polistena unita, solidale e leale. Una comunità capace di abbassare i toni e alzare il livello del confronto, senza mai abbassare la soglia dell’attenzione sui valori fondamentali della convivenza civile. Possiamo avere idee diverse, visioni differenti e sensibilità lontane, ma sui principi della legalità, dell’onestà e della moralità dobbiamo ritrovarci tutti dalla stessa parte. Perché servire la propria comunità significa, prima di ogni altra cosa, essere moralmente liberi“.

In occasione del trentaseiesimo anniversario dell’attentato, domenica 29 novembre 2026, alle ore 18.30, presso l’Aula dell’Università Pegaso, in Piazza del Popolo n. 1 a Polistena, si terrà la proiezione del docufilm “Voci di Legalità”, nell’ambito di un incontro dedicato alla memoria storica della città, arricchito da testimonianze e dalla significativa presenza del dott. Antonio D’Amato, Procuratore della Repubblica di Messina.

L’invito a partecipare è rivolto all’intera cittadinanza, con particolare attenzione alle giovani generazioni, affinché la conoscenza della storia della propria comunità possa contribuire a maturare una maggiore consapevolezza delle responsabilità del presente e del futuro.

A distanza di 36 anni, il senso più profondo di quella memoria risiede nella responsabilità delle scelte di oggi. Sempre dalla stessa parte. Con onestà, coerenza, rettitudine morale e senza zone grigie. Per non dimenticare. Per essere degni della nostra storia.