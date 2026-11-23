Un momento di confronto, informazione e ascolto dedicato ai bambini nati prematuri e alle loro famiglie. Si è svolta il 17 novembre, presso il Consultorio “Spoke” Integrato e il Centro per la Famiglia “La Casa di Alice”, in via delle Fabbriche a Polistena, l’iniziativa organizzata in occasione della Giornata mondiale della prematurità. L’incontro ha registrato un’ampia partecipazione di famiglie, cittadini e professionisti, offrendo l’opportunità di approfondire le difficoltà che possono accompagnare una nascita prima del termine e l’importanza di una rete di servizi capace di sostenere genitori e bambini. Particolarmente significative le testimonianze di alcune mamme che hanno vissuto direttamente questa esperienza, portando all’attenzione dei presenti bisogni, emozioni e difficoltà di un percorso che richiede ascolto, vicinanza e un accompagnamento adeguato.

Il confronto tra istituzioni e professionisti sanitari

Ad aprire l’iniziativa sono stati il vicesindaco di Polistena, Giuseppe Politanò, intervenuto in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, e la dott.ssa Antonietta Dominello, responsabile dell’Ufficio di Piano dell’ATS di Polistena. Gli interventi istituzionali hanno richiamato il valore della collaborazione territoriale e della presenza di servizi in grado di accompagnare le famiglie nelle diverse fasi della vita. Il programma è quindi proseguito con i contributi di professionisti appartenenti a diversi ambiti, offrendo una lettura della prematurità non soltanto dal punto di vista sanitario, ma anche sotto il profilo psicologico e relazionale. La dott.ssa Vittoria Vardè, psicologa e psicoterapeuta, ha affrontato il tema “Nascere prima del tempo: il trauma, le emozioni e la relazione”, soffermandosi sui vissuti emotivi dei genitori e sull’importanza del legame affettivo con il bambino. Le ostetriche Cristina Zappia e Lavinia Agrillo hanno contribuito al confronto sugli aspetti della maternità e sull’accompagnamento delle donne e delle famiglie. È intervenuto inoltre Gabriele Alessi, coordinatore infermieristico dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia di Polistena.

Prevenzione, sviluppo del bambino e testimonianze delle mamme

Un altro aspetto centrale dell’incontro ha riguardato lo sviluppo dei bambini nati prematuri, con particolare attenzione alla prevenzione e all’individuazione precoce di eventuali difficoltà. Ad approfondire questi temi sono state la dott.ssa Raffaella Napoli, logopedista, e la dott.ssa Maria Grazia Strano, neuropsicomotricista, attraverso contributi che hanno evidenziato l’importanza di percorsi coordinati e dell’integrazione tra competenze sanitarie, psicologiche, sociali e riabilitative. Accanto agli approfondimenti professionali, uno spazio significativo è stato riservato alle testimonianze di alcune mamme che hanno affrontato l’esperienza della nascita prematura. I loro racconti hanno permesso di conoscere più da vicino le difficoltà e i bisogni delle famiglie, richiamando l’attenzione sul valore dell’ascolto e della vicinanza della comunità. L’iniziativa ha così rappresentato un’occasione per mettere in relazione esperienze personali e competenze professionali, ribadendo il ruolo della collaborazione tra servizi e territorio nel sostegno ai bambini prematuri e ai loro genitori.