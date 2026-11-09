Polistena, l’11 novembre Consiglio Comunale aperto per dire no alla prevaricazione mafiosa

Il sindaco Tripodi apre il Consiglio Comunale alla cittadinanza per esprimere solidarietà ai lavoratori dell'azienda Auddino Edilizia Srl

Michele Tripodi incendio azienda Auddino Polistena

Mercoledì 11 novembre, alle ore 18:00, si terrà il Consiglio Comunale di Polistena, con un unico ordine del giorno: “Polistena dice no alla prevaricazione mafiosa. Solidarietà ai titolari ed ai lavoratori dell’azienda Auddino Edilizia Srl“. “Il Consiglio Comunale sarà aperto agli interventi di cittadini, associazioni, partiti, sindacati, istituzioni, e di quanti vorranno portare il loro contributo libero di solidarietà e condanna di ogni azione mafiosa. – si legge nella comunicazione inviata dal sindaco Tripodi – La ndrangheta ha già causato danni enormi alla Calabria e sui nostri territori.

La partecipazione degli organi di stampa e comunicazione è pertanto importante per dare voce al messaggio di solidarietà e condanna dell’arroganza mafiosa che il Consiglio Comunale intende dare al territorio. Abbiamo il dovere preciso di incoraggiare e sostenere chi è stato colpito, con la necessaria presa di coscienza da parte di tutte le persone perbene che intendono dire basta!“.

Consiglio Comunale Polistena

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