Polistena, l’11 novembre Consiglio Comunale aperto per dire no alla prevaricazione mafiosa

Mercoledì 11 novembre, alle ore 18:00, si terrà il Consiglio Comunale di Polistena, con un unico ordine del giorno: “Polistena dice no alla prevaricazione mafiosa. Solidarietà ai titolari ed ai lavoratori dell’azienda Auddino Edilizia Srl“. “Il Consiglio Comunale sarà aperto agli interventi di cittadini, associazioni, partiti, sindacati, istituzioni, e di quanti vorranno portare il loro contributo libero di solidarietà e condanna di ogni azione mafiosa. – si legge nella comunicazione inviata dal sindaco Tripodi – La ndrangheta ha già causato danni enormi alla Calabria e sui nostri territori.

La partecipazione degli organi di stampa e comunicazione è pertanto importante per dare voce al messaggio di solidarietà e condanna dell’arroganza mafiosa che il Consiglio Comunale intende dare al territorio. Abbiamo il dovere preciso di incoraggiare e sostenere chi è stato colpito, con la necessaria presa di coscienza da parte di tutte le persone perbene che intendono dire basta!“.