Polistena, il Palazzo della Cultura è già un punto di riferimento. Il Sindaco Tripodi: “creato qualcosa che sul territorio non esisteva” | INTERVISTA

“Da qualche mese abbiamo trasferito tutta la nostra collezione di libri, quindi c’è la biblioteca, le opere d’arte, ma soprattutto c’è la partecipazione dei giovani. Abbiamo costruito un luogo dove poter incontrarsi anche di sera, leggersi un libro, consultare dei volumi, ma anche chiacchierare, collegarsi a internet, perché c’è anche la rete wi-fi libera. Siamo in condizione di poter dire di aver realizzato qualcosa che sul territorio non esiste, perché oggi poche amministrazioni investono nella cultura. Noi lo abbiamo fatto, abbiamo fatto un investimento tra l’altro in un palazzo che prima era dei podestà, dove accedevano poche persone o ancora prima dei nobili, adesso invece è un palazzo del popolo dove possono accedere tutti, quindi a disposizione di scuole, giovani cittadini che vogliono venire ad incontrarsi con questa bellezza che abbiamo realizzato”.

E’ entusiasta, Michele Tripodi, Sindaco di Polistena, quando traccia il bilancio a pochi mesi dall’inaugurazione del Palazzo della Cultura, nella cittadina della provincia reggina. Nel servizio qui di seguito, con l’intervista realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il viaggio del primo cittadino dentro la nuova casa della cultura degli abitanti di Polistena.