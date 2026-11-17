Case popolari inserite da decenni nei piani di vendita, ma che gli inquilini non riescono ad acquistare perché non correttamente accatastate. È il problema al centro dell’incontro promosso dal SUNIA-CGIL Calabria e dal Comune di Polistena, con il coinvolgimento dell’ATERP, per affrontare le criticità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Rocco Pizzarelli, nell’ex Contrada Grecà. Una sala consiliare gremita di assegnatari ha fatto da cornice al confronto tra istituzioni, rappresentanti sindacali e tecnici, dal quale è emersa una prima apertura significativa: il dirigente tecnico dell’ATERP, Alessandro Idone, ha confermato la percorribilità tecnica delle soluzioni individuate dal SUNIA per superare le difficoltà legate all’accatastamento e consentire l’attuazione del piano vendita. Un passaggio che non risolve ancora le problematiche degli immobili, ma che apre la strada a ulteriori approfondimenti e interventi amministrativi per permettere agli inquilini interessati di esercitare concretamente il diritto all’acquisto.

Alloggi popolari di via Rocco Pizzarelli, il problema dell’accatastamento blocca le vendite

La questione riguarda abitazioni inserite da molti anni nei programmi di alienazione dell’edilizia residenziale pubblica, per le quali le irregolarità catastali impediscono il completamento delle procedure di vendita. Nel corso dell’incontro il SUNIA-CGIL Calabria ha illustrato alcune possibili soluzioni, mettendo a disposizione competenze tecniche, professionali e legali per accompagnare gli assegnatari nei percorsi di regolarizzazione. L’obiettivo è tutelare situazioni differenti, distinguendo tra chi intende acquistare immediatamente il proprio alloggio, chi preferisce farlo in un momento successivo e chi non vuole procedere all’acquisto. Il sindacato ha inoltre evidenziato che un’adesione significativa al piano vendita potrebbe generare nuove entrate per l’ATERP, chiedendo però che le risorse ricavate dalle alienazioni vengano destinate prioritariamente alla manutenzione e al recupero del patrimonio abitativo esistente, che in diversi casi presenta condizioni critiche.

A introdurre e coordinare i lavori è stato Francesco Alì, segretario generale del SUNIA-CGIL Calabria, che ha ringraziato il sindaco Michele Tripodi per l’ospitalità e la partecipazione e l’ATERP per la presenza istituzionale. “Oggi avviamo formalmente un confronto a più voci sulle politiche abitative nel Comune di Polistena, che coinvolge tutti: ATERP, Comune, sindacato e inquilini”. Entrando nel merito della situazione degli assegnatari, Alì ha ribadito la disponibilità dell’organizzazione a sostenere le famiglie interessate dalle procedure di regolarizzazione. “Siamo disponibili a sostenere gli inquilini e a trovare soluzioni per tutti: per chi vuole accatastare e acquistare subito, per chi vuole farlo più avanti, tutelando anche chi non intende acquistare”. Il sindacato chiede inoltre che i prezzi di vendita siano determinati tenendo conto dell’età del piano, risalente agli anni Ottanta, delle condizioni effettive degli edifici e dei disagi e sacrifici sostenuti negli anni dagli inquilini, così da arrivare a valutazioni eque e commisurate alle caratteristiche degli immobili.

ATERP conferma la fattibilità delle soluzioni, ma mancano le risorse economiche

Uno dei passaggi più importanti della riunione è arrivato dall’intervento dell’architetto Alessandro Idone, dirigente tecnico dell’ATERP, che ha confermato la percorribilità tecnica delle soluzioni proposte dal SUNIA per affrontare le problematiche relative all’accatastamento e al piano vendita degli alloggi. Una disponibilità espressa in un contesto caratterizzato, tuttavia, dall’assenza di risorse economiche da parte dell’Ente. La possibilità di procedere attraverso gli strumenti tecnici individuati dal sindacato rappresenta quindi un primo risultato del confronto, ma richiederà ulteriori passaggi per tradursi in atti concreti. Per le altre questioni emerse durante la riunione è stata condivisa la necessità di organizzare successivi incontri tra SUNIA-CGIL Calabria, sindaco e dirigenza amministrativa dell’ATERP, con l’obiettivo di approfondire le singole criticità e individuare soluzioni sostenibili per gli assegnatari.

Manutenzione, barriere architettoniche e debiti: le richieste degli inquilini

Il confronto non si è limitato alla possibilità di acquistare gli alloggi, ma ha riguardato anche le condizioni generali del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il SUNIA ha manifestato la disponibilità a incontrare, insieme al sindaco, i vertici amministrativi dell’ATERP per definire interventi di manutenzione, recupero e messa in sicurezza degli immobili, oltre a misure per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione delle morosità e alle richieste di pagamento rivolte agli assegnatari. Il sindacato ha chiesto una verifica puntuale delle posizioni debitorie e della correttezza degli importi richiesti da Soget, attraverso il controllo delle schede contabili e l’aggiornamento delle banche dati, che secondo quanto emerso durante l’incontro non sempre rispecchiano correttamente le singole situazioni. Le verifiche dovranno tenere conto anche della capacità reddituale delle famiglie e delle caratteristiche degli alloggi, così da individuare eventuali somme non dovute, procedere al corretto ricalcolo dei canoni e prevedere piani di rientro economicamente sostenibili.

Alì ha collegato le problematiche locali a una riflessione più ampia sulle politiche abitative e sulla necessità di rafforzare il ruolo del settore pubblico. Il segretario regionale del SUNIA ha richiamato le mobilitazioni per il diritto alla casa e la difesa dei servizi pubblici, ricordando anche lo sciopero generale organizzato in Spagna contro la speculazione finanziaria. Nel corso dell’incontro ha invitato i presenti a partecipare allo sciopero generale della CGIL del 20 novembre e alla manifestazione del Mezzogiorno prevista a Napoli il 28 novembre. Ha inoltre espresso una valutazione critica sul Piano Casa del Governo, considerato tardivo e inadeguato rispetto al fabbisogno abitativo nazionale, chiedendo politiche strutturali e risorse adeguate per affrontare le difficoltà delle famiglie.

“Bisogna riportare al centro del dibattito politico la dimensione sociale dell’abitare. La casa non può essere considerata esclusivamente un bene immobiliare, ma una condizione essenziale per la dignità della persona, l’accesso ai servizi e la partecipazione alla vita della comunità”. Una posizione che il SUNIA ha posto alla base delle richieste avanzate alle istituzioni, sottolineando la necessità di garantire non soltanto la possibilità di acquisto degli immobili, ma anche condizioni abitative adeguate agli assegnatari che continueranno a vivere negli alloggi pubblici.

Il sindaco Tripodi: “Il diritto alla casa deve diventare una priorità”

Il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, ha espresso sostegno al percorso avviato dal SUNIA e alla collaborazione tra amministrazione comunale, ATERP e inquilini. Il primo cittadino ha ribadito l’importanza di tutelare gli attuali assegnatari e di lavorare a politiche abitative capaci di rispondere anche alle esigenze delle giovani generazioni, in particolare di chi vive condizioni di precarietà economica e lavorativa. “Promuovere il diritto alla casa in ogni sua forma deve diventare una priorità dell’agenda politica”, ha dichiarato Tripodi, assicurando la disponibilità del Comune ad accompagnare gli inquilini nelle procedure di regolarizzazione necessarie per consentire il riscatto degli alloggi. Il sindaco ha inoltre sollecitato il Governo a garantire la continuità abitativa e ad ampliare l’offerta di edilizia popolare, attraverso la realizzazione di nuove costruzioni e il recupero degli immobili esistenti.

La partecipazione degli assegnatari e i prossimi incontri con ATERP

All’iniziativa hanno partecipato, oltre a Francesco Alì, al sindaco Michele Tripodi e al dirigente ATERP Alessandro Idone, anche il presidente del Consiglio comunale Angelo Borgese e Renato Fida, responsabile della Camera del Lavoro CGIL di Polistena. Presenti i tecnici convenzionati con il SUNIA, l’architetto Gerardo Pizzone e l’ingegnere Gabriele Uccellatore, gli organizzatori dell’incontro Domenico Pesa e Pietro Calcopietro, quest’ultimo delegato territoriale del SUNIA, e Rosamaria Politanò della Camera del Lavoro di Polistena. La partecipazione degli inquilini ha permesso di approfondire numerose problematiche concrete, con richieste di chiarimento sulle procedure di accatastamento, sulle possibilità di acquisto e sulle questioni amministrative relative alla gestione degli immobili. I professionisti presenti hanno fornito spiegazioni tecniche e risposto ai quesiti sollevati dagli assegnatari, contribuendo a individuare gli aspetti sui quali sarà necessario intervenire.

Il SUNIA-CGIL Calabria e la Camera del Lavoro di Polistena, attraverso Renato Fida e Rosamaria Politanò, hanno confermato la disponibilità a raccogliere le istanze delle famiglie e a seguirle direttamente presso gli uffici dell’ATERP, con l’obiettivo di affrontare anche le singole situazioni. Il percorso proseguirà attraverso ulteriori confronti con l’amministrazione comunale e i vertici dell’ente regionale, per trasformare la fattibilità tecnica delle soluzioni individuate in interventi effettivi. La questione centrale resta quella degli alloggi di via Rocco Pizzarelli, che gli assegnatari interessati non riescono ancora ad acquistare a causa dei problemi catastali. La disponibilità manifestata dall’ATERP costituisce un primo passo verso il superamento di questa situazione, mentre il SUNIA intende proseguire l’attività di assistenza e confronto istituzionale affinché il lavoro avviato a Polistena produca risultati verificabili e possa rappresentare un riferimento anche per altre realtà calabresi alle prese con problematiche analoghe.