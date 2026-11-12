Polistena, accolta la proposta di CivicaMente su detassazione Imu e Tari alle vittime di intimidazioni

“La proposta di detassazione su IMU e TARI per l’anno 2026 a favore di Auddino Edilizia, avanzata pubblicamente dalla nostra Associazione CivicaMente – Cultura e Solidarietà durante il sit-in del 9 novembre, è stata accolta dall’Amministrazione comunale di Polistena. È il primo risultato concreto di un percorso che abbiamo voluto costruire con un obiettivo preciso: trasformare la solidarietà verso chi subisce intimidazioni criminali in provvedimenti capaci di dare sostegno reale.

Ieri, 11 novembre, una delegazione di CivicaMente, guidata dalla nostra presidente prof.ssa Vincenza Armino, ha partecipato al Consiglio comunale aperto dedicato alla legalità e alla vicinanza ai titolari e ai lavoratori dell’azienda, colpita da un grave atto intimidatorio. Abbiamo partecipato con spirito costruttivo, nella convinzione che su questi temi non debbano esistere divisioni, rivendicazioni o primogeniture, ma una comune volontà di agire.

Lunedì 9 novembre, in Piazza della Repubblica, il sit-in “Insieme per la Legalità” aveva coinvolto giovani, studenti, scuole e cittadini. La scelta di organizzarlo al mattino è stata volontaria: volevamo dare ai ragazzi, che rappresentano il futuro della nostra comunità, uno spazio centrale in una mobilitazione per la libertà, la dignità del lavoro e il rifiuto della ’ndrangheta, della violenza e di ogni sopraffazione. Auddino Edilizia, che ha sostenuto anche iniziative sociali come “Polistena Cardioprotetta”, merita una solidarietà che non si esaurisca in un gesto simbolico“. È quanto si legge in un comunicato stampa di CivicaMente.

Detassazione IMU e TARI 2026

“Al sit-in avevo lanciato due proposte precise. La prima era la detassazione dei tributi comunali per le attività destinatarie di atti intimidatori di matrice criminale. Oggi registriamo con soddisfazione che l’Amministrazione ha accolto questa proposta, adottando per Auddino Edilizia la detassazione IMU e TARI relativa al 2026. All’Amministrazione comunale va il nostro ringraziamento per avere recepito questo contributo.

È un segnale importante: di fronte a chi tenta di piegare un’impresa con la paura, le istituzioni possono rispondere con atti tangibili. Ma questo principio deve valere per tutti. Chiediamo che la detassazione, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa, venga estesa come misura generale alle attività che subiscono intimidazioni, attraverso criteri trasparenti, uguali per tutti e verificabili. Quando una proposta utile viene accolta, non vince chi l’ha formulata: vince la comunità“, si legge ancora nella nota.

Ora tutti al lavoro per il fondo di solidarietà

“La seconda proposta resta il nostro prossimo obiettivo: istituire un Fondo di solidarietà istituzionale per commercianti, imprenditori, professionisti e titolari di attività economiche colpiti da minacce, danneggiamenti e atti intimidatori. Un fondo che possa intervenire tempestivamente sulle spese urgenti, aiutare a ripristinare i luoghi di lavoro, salvaguardare posti di lavoro e accompagnare concretamente la ripartenza, in raccordo con gli strumenti pubblici già disponibili.

Proponiamo di avviare un tavolo operativo che coinvolga il Comune, gli altri enti locali, le associazioni di categoria, il mondo delle imprese, i professionisti, gli istituti bancari e le associazioni. Il Fondo potrà essere alimentato da donazioni e contribuzioni volontarie, dal sostegno del tessuto produttivo e da eventuali risorse pubbliche utilizzabili secondo legge. Perché funzioni dovrà avere un regolamento chiaro, modalità rapide di intervento e rendicontazione trasparente.

Accanto al sostegno economico immaginiamo una rete di professionisti pronti a mettere a disposizione competenze e assistenza: avvocati, psicologi, commercialisti, ingegneri e geometri. Chi viene colpito deve trovare non soltanto vicinanza morale, ma strumenti per difendersi, superare le conseguenze dell’intimidazione e continuare a lavorare nella propria terra.

Ringrazio la presidente Vincenza Armino, la delegazione di CivicaMente, le scuole, gli studenti e tutti i cittadini che hanno partecipato a queste giornate. La legalità si difende insieme, attraverso una comunità capace di fare fronte comune e di passare dalle parole ai fatti.

Noi ci siamo e faremo la nostra parte, con determinazione e spirito di servizio, per il bene della nostra comunità. Nessuno deve sentirsi solo di fronte alla prepotenza criminale“, conclude CivicaMente.