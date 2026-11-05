Plastic Free Sicilia, gli obiettivi della nuova fase: rafforzare la rete dei volontari e coinvolgere l’intera isola

Il coordinamento in Sicilia di Plastic Free punta ad ampliare la rete dei volontari in tutte le provincie, coinvolgendo nuovi Comuni e organizzando iniziative di sensibilizzazione e raccolta dei rifiuti. Ad annunciare i nuovi obiettivi sono Alessandro Arcuri, nominato referente regionale, e Salvatore Butera, nominato vice con delega alle istituzioni. I nuovi vertici del capitolo siciliano dell’organizzazione siciliana aprono dunque una nuova fase della lotta all’inquinamento, esprimendo la volontà di collaborare con le amministrazioni locali, le scuole e le associazioni, valorizzando l’impegno dei volontari già attivi e favorendo la nascita di nuovi gruppi locali.

“La nostra priorità sarà portare Plastic Free in un numero sempre maggiore di Comuni siciliani, costruendo una rete capace di coinvolgere cittadini, istituzioni e nuove generazioni – spiega Alessandro Arcuri. – Vogliamo organizzare grandi eventi regionali e mettere a sistema le energie e le esperienze maturate nelle diverse province. Il lavoro di squadra sarà fondamentale: la Sicilia è ricca di persone che amano la propria terra e sono pronte a impegnarsi per proteggerla. Lo dobbiamo soprattutto ai nostri figli, che meritano di crescere in un ambiente più pulito e sano”. Farmacista di professione, Arcuri fa parte di Plastic Free dal 2021, prima come referente comunale di Agrigento, poi come referente di Favara. Prima della nomina a referente regionale ha assunto anche il coordinamento provinciale di Agrigento, che oggi conta 16 Comuni attivi nell’impegno all’inquinamento.

“Vogliamo investire sul capitale umano della Sicilia, valorizzando i volontari e i referenti che ogni giorno dedicano tempo ed energie alla tutela dell’ambiente. L’obiettivo è costruire una squadra regionale sempre più unita, favorendo momenti di incontro, condivisione e aggregazione. Penso anche a un grande meetup regionale Plastic Free, capace di riunire le persone che credono in questo progetto e di coinvolgerne di nuove. Solo facendo squadra potremo aumentare l’impatto delle nostre iniziative e diffondere una maggiore sensibilità ambientale”, afferma Salvatore Butera, nuovo vice referente regionale. Agente di commercio appassionato di pesca subacquea, Butera ha iniziato il suo percorso in Plastic Free nel 2020, prima come volontario a Caltanissetta, poi come parte del gruppo di coordinamento locale fino al ruolo di referente provinciale.

Il nuovo direttivo regionale siciliano di Plastic Free è completato da Antonino Giuffrida, referente provinciale di Catania, Alessio Russo, referente provinciale di Messina, Giuseppina Alabiso, vice referente provinciale di Agrigento, e Domenico Vernagallo, di Sciacca (AG).