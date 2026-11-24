Sul sito ufficiale dei Campionati Italiani di Astronomia (campionatiastronomia.it) è pubblicato il bando relativo all’anno scolastico in corso. Promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, la competizione è assegnata per ideazione, organizzazione e realizzazione alla Società Astronomica Italiana (SAIt), che opera in sinergia con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

Il Planetarium Pythagoras – Città Metropolitana di Reggio Calabria è riconfermato sede operativa e di riferimento per la Regione Calabria, che si avvale del supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria.

Negli anni la Calabria si è sempre distinta a livello nazionale per l’elevata partecipazione delle scuole e per l’eccellente preparazione dimostrata dalle studentesse e dagli studenti, confermandosi uno dei territori più vivaci e appassionati nel panorama astronomico italiano. Un traguardo che rende questa edizione ancora più stimolante per tutti i ragazzi e le ragazze che desiderano mettersi in gioco, scoprire il proprio talento e vivere un’esperienza formativa unica.

Partecipare significa cimentarsi con temi che intrecciano fisica, matematica e scienze, allenando il ragionamento logico, la curiosità e la passione per la ricerca scientifica ben oltre la routine curriculare. I Campionati sono riconosciuti a pieno titolo come attività didattica e danno diritto al credito formativo esterno per gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado.

I punti di forza dell’iniziativa

Preparazione accessibile e guidata: la prima fase non richiede conoscenze specialistiche pregresse. Il dossier preparatorio a cura del Comitato Tecnico Scientifico è già disponibile sul sito ufficiale (pubblicato il 20 novembre 2026), affiancato da argomenti curriculari adeguati all’età; per le fasi successive sono inoltre previsti corsi di preparazione online gratuiti.

la prima fase non richiede conoscenze specialistiche pregresse. Il dossier preparatorio a cura del Comitato Tecnico Scientifico è già disponibile sul sito ufficiale (pubblicato il 20 novembre 2026), affiancato da argomenti curriculari adeguati all’età; per le fasi successive sono inoltre previsti corsi di preparazione online gratuiti. Organizzazione semplice a scuola: la Fase di Preselezione (Gara di Istituto) si svolge direttamente presso l’istituto scolastico, rendendo agevole l’adesione.

la Fase di Preselezione (Gara di Istituto) si svolge direttamente presso l’istituto scolastico, rendendo agevole l’adesione. Opportunità di eccellenza: i migliori classificati accederanno alle Gare Interregionali e, successivamente, alla Finale Nazionale ad Asiago e Gallio (3–6 maggio 2027), fino alla selezione per la Squadra Italiana alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia e agli stage estivi organizzati da SAIt e INAF. La sede storica per la preparazione della squadra che rappresenterà l’Italia alla competizione internazionale è la cittadina di Riace (RC).

i migliori classificati accederanno alle Gare Interregionali e, successivamente, alla Finale Nazionale ad Asiago e Gallio (3–6 maggio 2027), fino alla selezione per la Squadra Italiana alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia e agli stage estivi organizzati da SAIt e INAF. La sede storica per la preparazione della squadra che rappresenterà l’Italia alla competizione internazionale è la cittadina di Riace (RC). Formazione per i docenti: la Finale Nazionale include un corso di formazione sulla didattica dell’astronomia dedicato ai docenti tutor designati dal Dirigente Scolastico tra quelli di discipline scientifiche.

Possono partecipare studentesse e studenti, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza, frequentanti le scuole italiane statali o paritarie, in Italia o all’estero, suddivisi per categoria in base all’anno di nascita e al percorso di studi:

Junior 1: studentesse e studenti frequentanti il terzo anno delle scuole secondarie di primo grado;

studentesse e studenti frequentanti il terzo anno delle scuole secondarie di primo grado; Junior 2: nate/i negli anni 2012 e 2013, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;

nate/i negli anni 2012 e 2013, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado; Senior: nate/i negli anni 2010 e 2011, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;

nate/i negli anni 2010 e 2011, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado; Master: nate/i negli anni precedenti il 2010, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.

Calendario e scadenze principali

Dal 20 novembre 2026: pubblicazione del dossier preparatorio per la Fase di Preselezione sul sito ufficiale.

pubblicazione del dossier preparatorio per la Fase di Preselezione sul sito ufficiale. Dal 24 novembre al 15 dicembre 2026: registrazione della scuola e iscrizione degli studenti sul sito dei Campionati Italiani di Astronomia (campionatiastronomia.it) a cura di un docente referente di discipline scientifiche incaricato dal Dirigente Scolastico.

registrazione della scuola e iscrizione degli studenti sul sito dei Campionati Italiani di Astronomia (campionatiastronomia.it) a cura di un docente referente di discipline scientifiche incaricato dal Dirigente Scolastico. Entro il 1° dicembre 2026: eventuale segnalazione per l’iscrizione di studenti “aggregati” presso un’altra scuola.

eventuale segnalazione per l’iscrizione di studenti “aggregati” presso un’altra scuola. 21 dicembre 2026 (ore 11:00): Fase di Preselezione (Gara di Istituto), svolta simultaneamente in tutte le scuole partecipanti e per tutte le categorie (durata: 45 minuti).

Fase di Preselezione (Gara di Istituto), svolta simultaneamente in tutte le scuole partecipanti e per tutte le categorie (durata: 45 minuti). Entro il 22 gennaio 2027: pubblicazione degli ammessi alla Gara Interregionale.

pubblicazione degli ammessi alla Gara Interregionale. 24 e 25 febbraio 2027: Gara Interregionale (24 febbraio per la categoria Junior 1; 25 febbraio per le altre categorie). Per gli studenti e le studentesse delle scuole della Calabria, la Sede Interregionale di riferimento è il Planetarium Pythagoras.

La sede di svolgimento della prova sarà il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, in Via Possidonea 8, Reggio Calabria.

3 – 6 maggio 2027: Finale Nazionale sull’Altopiano dei Sette Comuni (VI) – Asiago e Gallio.

I docenti sono invitati a motivare e incentivare la partecipazione degli studenti affinché colgano questa importante occasione di crescita scientifica e culturale.

Per supporto, chiarimenti e collaborazione, le scuole possono contattare il Planetario all’indirizzo: planetario.rc@virgilio.it.