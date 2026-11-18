La cooperativa sociale “La voce del silenzio” di Pizzo Calabro, fondata nel 2007 da un’idea dello psichiatra La Torre e della moglie, ha riaperto ufficialmente le sue attività per accogliere giovani con disabilità. Il progetto nasce dalla consapevolezza che, dopo le cure mediche, i pazienti necessitano di un reale reinserimento sociale e lavorativo per riconquistare la propria dignità e autonomia. All’interno dei laboratori, che operano due volte a settimana, i ragazzi si dedicano con passione alla lavorazione della ceramica e ad attività creative, grazie anche al prezioso gemellaggio con il comune di Vietri e al supporto di esperti ceramisti.

Questa vivace comunità, che coinvolge complessivamente tra le trenta e le quaranta persone tra partecipanti e familiari, dimostra come la collaborazione collettiva e il lavoro manuale possano trasformarsi in strumenti concreti di inclusione e crescita personale. Di seguito il servizio di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.