Pochi mesi alla Reggina, ma gli sono bastati per entrare nella storia. Grazie a un gol, soprattutto. Se ai tifosi amaranto dico Pietro Balistreri, beh, non c’è bisogno di aggiungere altro. Il gol al playout a Messina nel 2015 è valso una salvezza sul campo dopo una stagione folle, con punti di penalizzazione e futuro in bilico. Quella partita, poi, rispecchiava proprio quei momenti: dopo l’1-0 all’andata firmato Roberto Insigne, al ritorno bastava un gol ai peloritani, che avevano il vantaggio della posizione in classifica. 0-0 prolungato fino alla fine e Reggina con l’uomo in meno, ma il resto è storia: entra Balistreri, inzuccata di testa su piazzato e salvezza, con il settore ospiti in festa e la sfrenata corsa di mister Giacomo Tedesco, dagli spalti perché squalificato.

Oggi, oltre dieci anni dopo, l’ex attaccante racconta alcuni momenti a Mezzogiorno amaranto, su Radio Touring, svelando anche retroscena mai emersi. “Mi viene la pelle d’oca a pensarci. Ci toglievano sempre punti, il presidente ci diceva che ce li avrebbero restituiti. Ma il campionato era finito. Ci stavamo allenando al Sant’Agata. Quando è arrivata la notizia, abbiamo sparato i palloni in cielo. E abbiamo detto che ci saremmo salvati. Avevamo una rosa importantissima”. L’adrenalina era massima, come testimoniato da ciò che accadde due sere prima del derby: “in allenamento volavano calci e pugni per giocare il derby. Al venerdì, il giorno prima di partire per Messina, c’era da scegliere chi doveva andare in tribuna. Eravamo in ventotto. La sera, ci chiedevamo chi avrebbe segnato il gol decisivo”.

Balistreri, in realtà, sarebbe dovuto finire proprio al Messina, la squadra che ha punito, ma tutto è saltato nelle ultime ore. “Io ero arrivato a Reggio l’ultimo giorno di mercato, ma avevo fatto tutto col Messina. Dovevo andarci in prestito dalla Torres. Ma il 31 gennaio mattina, il procuratore mi chiama per dirmi che non potevano darmi la casa. Avrei dovuto pernottare allo stadio, da solo. Ma io volevo venire con la mia famiglia. Poi mi ha detto che c’era la possibilità di andare a Reggio. Per correttezza, ho chiamato il buonanima del direttore Ferrigno. Ho spiegato che la mia famiglia era importante. E sono andato a Reggio”.

Quindi, forse, c’era già qualcosa segnato nel destino: “quando c’è stata questa partita, ho avuto una sensazione… Come se fossi destinato. E quella sera, dissi che sarei stato io l’uomo decisivo. C’era stata una scommessa, poi pagata” ha aggiunto. E infine il racconto di quei minuti finali: “stavamo 0-0 ed eravamo in inferiorità numerica. C’era l’ultimo cambio. Mi stavo riscaldando assieme a Di Michele. Si ricordava le mie parole del venerdì sera, così come Aronica e Cirillo. Lì è stato bravo David, doveva essere la sua ultima partita della carriera. Mi disse che era più importante la mia presenza per tenere palla, raccomandandomi di mantenere la promessa del venerdì. Primo pallone, lo porto sull’esterno e prendo punizione. Fallo di Donnarumma. Va sul pallone Zibert, gli dico di metterla appena mi vede entrare in area. Attacco forte il primo palo, la palla entra”.

“So cosa significava per il popolo amaranto. Per un gruppo che aveva sofferto tutto l’anno, è stata una gioia. Ho visto piangere anche il dottore Favasuli. Aronica aveva fatto la Champions con il Napoli, l’ho visto con le lacrime agli occhi. Io ho fatto soltanto Lega Pro. Dare soddisfazione a tutti è stata la gioia più bella della mia carriera”.