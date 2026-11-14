Petronà, incoronata la Madonna del Voto: le nuove corone benedette da Papa Leone XIV e realizzate da Michele Affidato | VIDEO

Una giornata di intensa fede e partecipazione a Petronà, in provincia di Catanzaro, dove la comunità si è riunita nella Chiesa Madre per la solenne incoronazione della Madonna del Voto e del Bambino Gesù. Un momento particolarmente significativo per i fedeli, che hanno accolto le nuove e preziose corone realizzate artigianalmente dal maestro orafo Michele Affidato e benedette lo scorso maggio da Papa Leone XIV in Vaticano. La cerimonia ha rappresentato un’occasione per rinnovare il profondo legame religioso e storico che unisce la popolazione di Petronà alla Madonna del Voto, una devozione le cui radici risalgono al terremoto del 1832 e che continua a rappresentare un importante punto di riferimento per la comunità.

Petronà, la solenne incoronazione della Madonna del Voto e del Bambino Gesù

Il rito religioso si è svolto nella Chiesa Madre di Petronà, alla presenza di numerosi fedeli che hanno partecipato alla celebrazione dedicata alla Madonna del Voto e al Bambino Gesù. A presiedere la solenne cerimonia è stato l’arcivescovo Mons. Alberto Torriani, affiancato dal parroco Don Antonio Colosimo. Presente anche il sindaco Dario Bolotta, che ha preso parte a un appuntamento di grande significato religioso e comunitario.

Il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: