Perché Meloni ha scelto Cateno De Luca e non Vannacci: la strategia del premier per vincere le elezioni

L’immagine più significativa della nuova stagione politica italiana non è quella di un generale che cerca di mobilitare l’elettorato più radicale della destra, ma quella di un presidente del Consiglio che decide di puntare sui sindaci. Giorgia Meloni ha scelto di allargare il proprio campo politico attraverso Cateno De Luca, il leader siciliano che ha costruito la propria fortuna elettorale su un rapporto diretto con i territori, su un linguaggio spesso anticonvenzionale e su una concezione della politica fondata soprattutto sull’amministrazione locale. Dall’altra parte c’è Roberto Vannacci, ex generale, europarlamentare e leader di Futuro Nazionale, che punta a rappresentare un’area di destra identitaria e critica, talvolta, verso le scelte dell’attuale maggioranza.

Ma perché Meloni oggi preferisce stringere un accordo con un politico dalla storia civica e autonomista piuttosto che con un esponente che rivendica una collocazione ancora più marcatamente a destra? La risposta è probabilmente nella differenza tra conquistare voti e costruire una maggioranza capace di vincere e governare. E nella consapevolezza che, dopo anni alla guida del Paese, Meloni non abbia più bisogno soltanto di rafforzare la propria identità, ma soprattutto di ampliare il perimetro politico del suo consenso.

La svolta di Meloni: non basta più essere il partito più forte, bisogna allargare la coalizione

Per comprendere la scelta del premier occorre partire da un elemento fondamentale: le prossime elezioni politiche non si vinceranno necessariamente conquistando nuovi elettori già convinti di votare a destra. Il centrodestra dispone di un elettorato consolidato, ma il problema strategico è impedire che una parte di questo consenso si disperda e, contemporaneamente, intercettare elettori esterni alla coalizione. È qui che la proposta di Cateno De Luca diventa interessante. Il leader siciliano non proviene dalla tradizione politica di Fratelli d’Italia e non ha costruito la propria carriera sulle grandi battaglie ideologiche della destra nazionale. La sua forza si è sviluppata soprattutto nella dimensione amministrativa, attraverso esperienze locali, campagne elettorali fortemente personalizzate e un movimento che rivendica autonomia rispetto agli schieramenti tradizionali.

De Luca potrebbe portare al centrodestra voti che non sarebbero automaticamente disponibili per Giorgia Meloni, Matteo Salvini o Antonio Tajani. Questo è il primo punto decisivo. Un elettore vicino a Vannacci, pur potendo scegliere Futuro Nazionale, potrebbe avere già una naturale prossimità culturale con una parte del centrodestra. Un elettore di De Luca, invece, potrebbe provenire dal centrosinistra, dal mondo civico, dall’astensionismo o da una tradizione autonomista.

Il fattore Sicilia: perché De Luca può diventare un alleato strategico

La Sicilia costituisce un altro elemento centrale dell’operazione. De Luca dispone di un radicamento politico e amministrativo che lo distingue da molte altre formazioni nazionali di piccole dimensioni. La sua esperienza a Messina, il ruolo a Taormina e la rete costruita attorno a Sud chiama Nord gli permettono di muoversi in un territorio nel quale le relazioni personali, gli amministratori locali e la capacità di mobilitazione elettorale hanno un peso significativo. La forza del progetto non dipende esclusivamente dalla notorietà del leader, ma dalla possibilità di trasformare questi rapporti in consenso organizzato.

Non soltanto il Sud: il progetto di De Luca vuole conquistare i sindaci di tutta Italia

Sarebbe un errore interpretare l’accordo esclusivamente come un’operazione siciliana. Il passaggio decisivo è rappresentato dall’evoluzione di Sud chiama Nord verso un progetto nazionale capace di coinvolgere amministratori locali provenienti da esperienze politiche differenti. La convention romana del 27-29 ottobre ha mostrato questa ambizione. Meloni ha scelto di intervenire con un videomessaggio, riconoscendo pubblicamente il ruolo degli amministratori come punto di contatto fondamentale tra Stato e cittadini. Il premier ha definito i sindaci “eroi della politica“, riconoscendo la difficoltà di amministrare quotidianamente le comunità locali.

La scommessa più ambiziosa: trasformare il centrodestra in una coalizione più larga della destra

Osservata nel suo insieme, la strategia di Meloni suggerisce una possibile evoluzione della coalizione. Il centrodestra che si prepara alle prossime elezioni potrebbe non limitarsi alla tradizionale alleanza tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Potrebbe cercare di costruire attorno a questo nucleo un sistema di movimenti civici, forze autonomiste e rappresentanze territoriali (da registrare qualche giorno fa l’incontro anche con Alternativa Popolare). Una coalizione più ampia, nella quale il partito del premier rimarrebbe il principale punto di riferimento, ma senza pretendere che tutti gli alleati condividano la stessa storia o la medesima identità.