Da ragazzo era un comunista convinto, cresciuto in una famiglia operaia, con un padre profondamente legato agli ideali del PCI e un fratello dirigente della FGCI. Scendeva in piazza, partecipava alle manifestazioni, leggeva l’Unità, ammirava Enrico Berlinguer e Luciano Lama e credeva fermamente nei valori della sinistra: lavoro, giustizia sociale, libertà, democrazia, laicità e responsabilità. Oggi quel ragazzo è diventato un uomo che, pur senza rinnegare nulla del proprio passato, non riesce più a riconoscersi nella sinistra contemporanea, al punto da dichiarare che non la voterà mai più.

È il cuore di una lunga e appassionata riflessione, diventata virale su Facebook, firmata da Nicola Minopoli, che racconta una profonda delusione politica e generazionale, ma soprattutto mette a nudo quelle che l’autore considera le grandi contraddizioni della sinistra italiana di oggi.

Una riflessione che attraversa decenni di storia politica e affronta temi particolarmente attuali e divisivi. Le manifestazioni di piazza e il confine tra protesta legittima e violenza, con la critica verso chi, secondo Minopoli, tende a giustificare devastazioni e aggressioni quando provengono dalla parte politica considerata giusta. La distanza tra il sindacalismo di Luciano Lama e quello di Maurizio Landini, accusato dall’autore di apparire sempre più come un protagonista dell’opposizione politica anziché un rappresentante dei lavoratori.

E ancora, le contraddizioni sulla laicità, l’atteggiamento verso l’integralismo religioso e la questione israelo-palestinese, con la denuncia di quella che Minopoli percepisce, in alcuni ambienti progressisti, come una difficoltà a condannare senza ambiguità il terrorismo di Hamas, distinguendolo nettamente dalla legittima solidarietà nei confronti del popolo palestinese.

Ma è soprattutto nel rapporto con Giorgia Meloni che la riflessione diventa una durissima critica politica. Secondo Minopoli, la sinistra avrebbe finito per trasformare l’opposizione alla presidente del Consiglio nella propria principale ragione di esistere, costruendo un’identità fondata quasi esclusivamente sull’antagonismo verso il governo, senza riuscire a esprimere con altrettanta chiarezza un progetto alternativo per il Paese. Un sentimento anti-Meloni che, nella lettura dell’autore, riesce a tenere insieme anime e sensibilità politiche profondamente diverse, ma lascia senza risposte concrete questioni fondamentali come lavoro, salari, sanità, precariato e futuro dei giovani. Essere contro qualcuno, sostiene Minopoli, non significa avere un programma politico. E mandare a casa un governo non equivale a sapere cosa fare il giorno dopo.

Il paradosso, ed è forse questo l’aspetto più significativo del suo intervento, è che Minopoli non considera il proprio allontanamento dalla sinistra un tradimento degli ideali giovanili, ma esattamente il contrario: ritiene di essere rimasto fedele a quei principi e di non ritrovarli più in chi oggi dovrebbe rappresentarli. Non è semplicemente la nostalgia per Berlinguer, per Lama o per la politica di un’altra epoca, ma la richiesta di tornare a confrontarsi su idee, valori e progetti di società, anziché limitarsi a individuare un nemico comune.

Un ragionamento destinato a far discutere, soprattutto perché proviene da chi quella storia politica l’ha vissuta intensamente e continua a rivendicarla. Di seguito riportiamo il post integrale.

La storia di un comunista convinto, un’eredità di famiglia

“Storia personale di una separazione politica che non avrei mai immaginato. Sono stato giovane anch’io. E, cosa ancora più compromettente di questi tempi, sono stato un giovane di sinistra. E lo dico senza vergogna, anzi, con una strana tenerezza. Sono stato ragazzo in un’Italia nella quale la politica non arrivava attraverso un reel di trenta secondi sui social ma entrava in casa, sedeva a tavola, litigava con noi. Sono stato ragazzo in un’Italia nella quale la politica aveva l’odore delle fabbriche, dei giornali piegati sotto il braccio, delle sezioni di partito, dei cortei e di quel Montgomery verde che sembrava quasi un’uniforme generazionale. Io venivo da una famiglia operaia.

Avevo un padre veterocomunista, operaio e caporeparto poi che coltivava il sogno della classe operaia che va in paradiso e un fratello maggiore, Umberto, militante del PCI, segretario napoletano e vice segretario nazionale della FGCI. Persino la mia professoressa di filosofia al liceo era comunista e devo ammettere che questa sua appartenenza politica mi arrecava non pochi vantaggi in termini di simpatia e di voti.

Insomma, diciamolo chiaramente e senza veli, io non partivo esattamente da una posizione di terzietà politica. E oggi, dopo tanti anni, ho perfino il coraggio di rivolgere una domanda scomoda al ragazzo che ero: Nicola, ma quanto ci credevi veramente? Quanto era convinzione e quanto appartenenza? Quanto erano ideali e quanto era ambiente? Quanto pesavano Marx, Gramsci e la questione sociale, e quanto invece contavano mio padre, mio fratello, la famiglia operaia, la scuola, gli amici, quell’universo nel quale essere di sinistra sembrava semplicemente la collocazione naturale di una persona che volesse stare dalla parte dei più deboli? Non lo so. Davvero non lo so. Forse tutte queste cose insieme“.

“Manifesta quanto vuoi, ma se spacchi qualcosa, io non vengo a prenderti”

“Ma una cosa la so, credevo che alcune parole significassero davvero qualcosa. Parole come Responsabilità, lavoro, giustizia sociale, laicità, democrazia, legalità. E soprattutto una parola oggi terribilmente fuori moda: limite. Mio padre me lo aveva spiegato senza bisogno di citare filosofi: ‘manifesta quanto vuoi, se pensi di avere ragione. Ma se spacchi qualcosa, ferisci qualcuno e finisci in Questura, io non vengo a prenderti’.

Quella frase valeva più di cento seminari sulla democrazia, perché conteneva insieme libertà e responsabilità!!! Puoi ribellarti. Puoi contestare. Puoi urlare contro il governo. Puoi scioperare, ma la tua causa non rende “innocente” qualunque cosa tu faccia in suo nome. Anch’io ho manifestato. Anch’io ho conosciuto la piazza. E quando superavo certi limiti, qualche manganellata potevo anche prenderla ma non per questo mi sarebbe venuto in mente che rompere una vetrina e rubare le Nike rendesse più nobile la mia idea. E certamente non pensavo che “sputare addosso” o “lanciare palloncini pieni di vernice” a un poliziotto costituisse un’espressione superiore della lotta di classe“.

Enrico Berlinguer e Luciano Lama

“Io a quella sinistra ho creduto anche perché aveva il volto di Enrico Berlinguer. Sono stato ai suoi funerali. E ancora oggi non riesco a ricordare quella giornata soltanto come un fatto politico. Fu qualcosa di più. Fu uno di quei momenti nei quali un popolo comprende di aver perduto non semplicemente un segretario di partito, ma un riferimento morale, una guida e forse anche il suo futuro. Con Berlinguer sono rimaste parole che appartengono alla storia politica italiana: compromesso storico, eurocomunismo, austerità, questione morale.

E poi c’era Luciano Lama. Non chiedetemi perché gli volessi così bene.

Forse perché mi sembrava esattamente ciò che pensavo dovesse essere un sindacalista: un uomo del lavoro prima che un uomo dello spettacolo politico, tutto ciò che ci aspettavamo da un capo del sindacato. Quella generazione naturalmente commise errori, tanti , anche troppi.

E lo dico chiaramente: il PCI non era certo quel paradiso democratico che qualche nostalgico oggi vorrebbe dipingere. Ebbe contraddizioni enormi, rapporti difficili e ambigui con l’universo sovietico, rigidità ideologiche che la storia avrebbe poi travolto. Qui non voglio costruire certo un santino ma voglio ricordare una cultura politica cui tanti avevamo investito, una cultura nella quale dirigenti come Berlinguer e Lama potevano discutere di inflazione, produzione, occupazione, costo del lavoro e austerità davanti agli operai. Era politica. Noiosa, qualche volta, difficile e persino sbagliata. Ma era politica. Non bastava come oggi uno slogan. Bisognava spiegare da quale parte prendere i soldi e dove metterli“.

Il 7 ottobre, Hamas e la Palestina

“E poi, lentamente, qualcosa si è rotto. Non sono diventato improvvisamente di destra una mattina. Questa sarebbe una spiegazione rassicurante, ma la verità per me è molto più dolorosa: a un certo punto ho cominciato a non riconoscere più casa mia. La mia separazione dalla sinistra non nasce da una singola legge. Nasce dall’accumulo, dalla sensazione di vedere un pezzo della sinistra politica e culturale sempre più indulgente verso comportamenti che un tempo avrebbe giudicato incompatibili con la propria storia. Nasce dalle piazze nelle quali alla rivendicazione legittima si affianca talvolta la devastazione. Nasce quando il volto coperto diventa quasi un’estetica della ribellione.

Nasce quando la rabbia viene romanticizzata purché provenga dalla parte politicamente giusta. E nasce da una contraddizione che per un vecchio laico di sinistra come me è forse ancora più difficile da accettare. Io sono cresciuto in una sinistra che voleva emancipare l’individuo dall’autorità ed è per questo che continuo a non capire come una certa cultura progressista possa mostrare ‘indulgenza’ verso forme di integralismo religioso quando esse provengono da minoranze che vengono considerate discriminate.

La religione è una cosa. I musulmani sono persone, milioni di individui diversi tra loro, e attribuire loro collettivamente un’ideologia sarebbe tanto assurdo quanto attribuire a tutti i cattolici le posizioni dell’integralismo cattolico. Ma l’islamismo politico è ben altra cosa e non può non essere condannato e io, contrariamente a questa sinistra, rivendico il diritto, proprio in nome della mia formazione laica, di combattere qualsiasi progetto politico che pretenda di ‘subordinare la libertà individuale a un precetto religioso’. Cristiano, musulmano o di qualunque altra matrice. Senza odio verso nessuno.

Senza discriminazione. Ma anche senza vigliaccheria culturale.

Poi arrivò il 7 ottobre e qualcosa, dentro di me, si spezzò ancora. Il 7 ottobre 2023 Hamas compì un attacco terroristico contro civili israeliani. Tre anni dopo, il Presidente della Repubblica Mattarella ricordava che ‘gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati’. È esattamente il punto. Non significa approvare tutto ciò che Israele abbia fatto dopo. Non significa chiudere gli occhi davanti alle sofferenze dei civili palestinesi.

Persino Meloni, commemorando il 7 ottobre, ha contemporaneamente condannato Hamas, ricordato la sofferenza dei palestinesi e ribadito l’obiettivo dei due Stati. Per me significa una cosa molto più elementare, e cioè che esistono azioni che una democrazia deve essere capace di condannare senza bisogno di una congiunzione avversativa immediatamente successiva. Prima il punto. Poi discuteremo tutto il resto.

È anche da qui che nasce una parte importante della mia rottura con la sinistra contemporanea: non tanto dal fatto che essa critichi Israele, critica del tutto legittima, ma da quella che io percepisco come difficoltà, in alcuni suoi ambienti, a tracciare sempre una frontiera culturale inequivocabile tra solidarietà al popolo palestinese e indulgenza verso chi trasforma una causa nazionale in giustificazione del terrorismo. Quella frontiera, per me, dovrebbe essere invalicabile“.

Il sindacato e Landini

“E il sindacato? Qui la faccenda diventa quasi sentimentale. Perché io penso a Lama. Poi guardo Maurizio Landini e mi chiedo quanto sia cambiato il sindacalismo italiano e quanto sia cambiato invece il mio modo di guardarlo. Sarebbe intellettualmente disonesto negare che nelle piazze della CGIL esistano questioni sociali autentiche ma la mia critica è un’altra : quando il sindacato smette di essere percepito come controparte sociale e comincia a essere percepito come pezzo organico dell’opposizione politica, perde qualcosa della propria universalità. Questo, ai miei occhi, è il vero fallimento del sindacato. Lama poteva essere comunista fino al midollo ma nella mia memoria incarnava il sindacalista. Landini, giusto o sbagliato che sia questo mio giudizio, mi appare sempre più come un protagonista dello scontro politico“.

“Oggi non riesco più a votare questa sinistra e mai più lo farò”

“E alla fine rimane lei, Giorgia Meloni. E qui sta forse il paradosso più grande della mia storia perché io non provengo dal suo mondo, non ho la sua storia, non ho avuto la sua formazione politica e non considero affatto questo governo infallibile. Ma vedo una donna cresciuta in una borgata arrivata alla Presidenza del Consiglio attraverso la politica e il consenso elettorale mentre dall’altra parte vedo troppo spesso una ‘coalizione culturale’ prima ancora che partitica che riesce a definire perfettamente ciò che detesta, molto meno chiaramente ciò che vuole diventare. Questo è il punto centrale. Meloni è diventata il “programma negativo” della sinistra, di una sinistra che ha UN SOLO PROGRAMMA: contro Meloni, contro il governo, contro la destra, contro il fantasma di un fascismo che starebbe tornando!! Contro. Contro. Contro.

E dopo l’ultimo “contro”, io continuo ancora ad aspettare il “per”. E guardo a questi ragazzi di oggi ed ecco che ritorna il ragazzo con il Montgomery verde. Io. Ed è qui che la mia certezza iniziale diventa una domanda molto più inquietante. Perché se oggi accusassi tutti quei giovani di essere semplicemente manipolati, dovrei avere l’onestà di rivolgere la stessa accusa al Nicola diciottenne. Anch’io ero figlio del mio ambiente. Anch’io respiravo una cultura. Anch’io avevo maestri, simboli, appartenenze.

La differenza che percepisco è altrove. Noi avevamo un’ideologia forse sbagliata, talvolta persino terribilmente sbagliata, ma quella ideologia pretendeva di essere un progetto complessivo di società. Oggi invece vedo troppo spesso l’identità sostituire il progetto, la bandiera sostituire l’argomento, l’indignazione sostituire l’analisi. Il nemico sostituisce l’idea. E sarebbe falso sostenere che quei ragazzi non abbiano problemi reali. Ce li hanno eccome: lavoro precario, salari, costo delle case, sanità, futuro. Sono precisamente alcuni dei temi portati nelle manifestazioni di questi giorni.

La domanda però è un’altra: chi sta trasformando quei problemi in progetto politico? Bene, io non lo vedo ma vedo invece solo un gigantesco catalizzatore capace di tenere insieme mondi diversissimi:

Giorgia Meloni. Ed eccolo il paradosso! La donna che la sinistra vorrebbe abbattere sembra essere diventata contemporaneamente ciò che tiene insieme quella stessa sinistra. Se Meloni scomparisse domani dalla politica italiana, temo che una parte del campo progressista sarebbe costretta finalmente alla domanda che rinvia da troppo tempo: chi siamo? Non “chi combattiamo” ma ” chi siamo”. E mio padre non verrà a prendervi.

Ogni tanto ripenso a lui, al vecchio comunista, a quella frase brutale e meravigliosa: ‘vai a manifestare. Ma se spacchi tutto, non vengo a prenderti’. Forse la politica italiana avrebbe bisogno proprio di padri così. Persone capaci di dire ai ragazzi: combattete, sognate, contestateci, diteci che abbiamo sbagliato tutto ma non lasciate che qualcun altro vi consegni un nemico e vi convinca che quello sia già un ideale.

Perché odiare un governo non è un programma politico ! Abbattere Meloni non è una politica economica! Una kefiah non è una politica estera ! Un corteo non è una politica del lavoro ! Uno slogan non è un’idea ! E una vetrina rotta non diventa rivoluzionaria soltanto perché chi l’ha rotta sostiene di stare dalla parte giusta della Storia. Sono stato giovane. Sono stato comunista. Sono stato ai funerali di Enrico Berlinguer. Ho creduto in Luciano Lama. Ho manifestato. Ho preso anche qualche manganellata.

E non rinnego quel ragazzo ma è proprio quel ragazzo che mi impedisce oggi di votare questa sinistra, perché posso aver cambiato molte opinioni ma non ho cambiato il criterio fondamentale che mio padre mi aveva consegnato senza aver bisogno di chiamarlo democrazia liberale: la libertà senza responsabilità diventa arbitrio, la protesta senza limite diventa prepotenza, la solidarietà senza laicità diventa cecità, l’antifascismo senza democrazia diventa soltanto una parola e una sinistra che esiste prevalentemente perché esiste Giorgia Meloni rischia, alla fine, di non sapere più spiegare perché debba esistere essa stessa!

É questo il vero tradimento che sentono tanti come me. Non siamo necessariamente noi ad avere abbandonato la sinistra ma, a un certo punto della strada, ci siamo voltati e abbiamo scoperto che era stata la sinistra ad abbandonare noi. E così rimango qui, con il ricordo di mio padre, di mio fratello, di Berlinguer, di Lama, di una piazza completamente diversa e di quel vecchio Montgomery verde. E si badi bene , non ho nostalgia della mia giovinezza, ho nostalgia di qualcosa di molto più serio, di una politica nella quale perfino gli avversari avevano un’idea di società da contrapporre alla tua. Oggi vedo molte bandiere. Molte parole. Molti nemici. Molta rabbia.

Ma continuo ostinatamente a cercare l’idea e finché dall’altra parte mi verrà indicata soltanto Meloni come il ‘Male da abbattere’ io continuerò a fare la domanda più semplice che esista: ‘e poi ? Il giorno dopo?’. Perché è dal giorno dopo che comincia la politica e forse è proprio quel giorno dopo che questa sinistra non sa più raccontare.

Ora, da qualche tempo, ho svoltato l’angolo ma ogni tanto mi volto indietro e vedo ancora quel ragazzetto di diciott’anni che ero, seduto in un campeggio, l’Unità aperta tra le mani nel giorno della strage di Bologna. Comunista, pieno di certezze e convinto che la politica servisse davvero a cambiare il mondo. Non lo rinnego. E non rinnego mio padre, mio fratello Umberto, Berlinguer, Lama, le manifestazioni, neppure le ingenuità di quegli anni.

Vorrei soltanto avvicinarmi e dirgli: ‘continua a credere, ragazzo. Continua anche a sbagliare. Ma non permettere mai a nessun partito di pensare al posto tuo’. Poi lo lascio lì, con il suo giornale aperto e tutta la vita davanti. Io ho svoltato l’angolo. E forse il paradosso è proprio questo: è anche per rispetto di quel ragazzo di sinistra che sono stato, che oggi non riesco più a votare questa sinistra e mai più lo farò“.