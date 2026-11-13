Perché a volte il telefono si collega a una rete straniera in spiaggia o in mare

Spiaggia di Portopalo, metà agosto. Il telefono vibra sull’asciugamano e sullo schermo compare un messaggio dell’operatore: “Benvenuto a Malta”, con le tariffe per chiamate e internet. Malta è a meno di cento chilometri, eppure per qualche minuto il cellulare si è comportato come se fosse sbarcato a La Valletta. Sulle coste del sud della Sicilia succede più spesso di quanto si pensi. E la prima domanda è sempre la stessa: mi faranno pagare qualcosa?

La risposta breve è che, nella maggior parte dei casi, no. Ma ci sono situazioni in cui il conto può arrivare davvero, e conviene sapere quali sono.

Perché succede

Il telefono sceglie la rete in base al segnale, senza badare ai confini. Si aggancia all’antenna che riceve meglio in quel momento, e sul mare il segnale viaggia molto più lontano che sulla terraferma, perché non ci sono colline o palazzi a fermarlo. Se l’antenna italiana è coperta da un promontorio e quella maltese ha la strada libera sull’acqua, lo smartphone passa alla seconda da solo.

Per questo il fenomeno si concentra in alcune zone precise. Nel Siracusano e nel Ragusano, soprattutto sulla costa tra Pachino e Pozzallo, può capitare di agganciare le reti maltesi. A Pantelleria, che è più vicina alla Tunisia che alla Sicilia, in certi punti dell’isola il telefono può collegarsi a un operatore tunisino. L’altro caso riguarda il mare aperto, in traghetto o in barca, dove le reti a terra si allontanano e possono subentrare quelle installate a bordo delle navi.

Quando è gratis e quando no

Qui la distinzione è netta. Malta fa parte dell’Unione Europea, quindi vale il “roaming a tariffa nazionale” e si usano minuti, SMS e giga del proprio piano senza costi aggiuntivi, nei limiti di uso previsti dall’operatore. Le regole europee restano in vigore fino al 2032. Secondo la pagina dell’Unione Europea dedicata al roaming, inoltre, chi vive vicino a un confine e si ricollega alla rete italiana almeno una volta al giorno non consuma nemmeno i giorni di roaming.

Diverso è il caso di una rete fuori dall’Unione, come quella tunisina. Lì le tariffe dipendono dall’operatore e, senza un’opzione estero attiva, per internet possono essere alte. Basta un aggiornamento automatico delle app per consumare credito senza accorgersene.

Il caso più insidioso, però, sono le navi. Quando un traghetto o una nave da crociera si allontana dalla costa, il cellulare può collegarsi alla rete di bordo, che passa via satellite e non rientra nelle regole europee sul roaming. I costi sono molto più alti di quelli ordinari. Non a caso, nel 2020 l’Antitrust ha multato TIM, Vodafone e WindTre per non aver informato a sufficienza i clienti proprio su questo tipo di roaming marittimo.

Oggi gli operatori sono tenuti a mandare un SMS gratuito quando ci si collega a una rete straniera o di bordo, con le tariffe applicate. Per i dati esiste anche un tetto di spesa predefinito di 50 euro al mese, che però fuori dall’Unione e sulle navi scatta solo se la rete visitata permette di controllare i consumi in tempo reale. Meglio non contarci. Chi vuole approfondire trova i provvedimenti in materia nella sezione dell’AGCOM dedicata al roaming.

Come evitarlo

La misura più semplice è disattivare il roaming dati nelle impostazioni del telefono. In Italia non serve, perché sulla rete nazionale non si è mai in roaming. Così il cellulare non userà internet su reti straniere, nemmeno per sbaglio.

Chi abita o passa le vacanze in una zona di confine può anche scegliere la rete “a mano”. Nelle impostazioni si disattiva la selezione automatica dell’operatore e si indica il proprio. Lo svantaggio è che, dove la rete italiana non arriva, si resta senza segnale.

In traghetto, se non serve il telefono, la modalità aereo resta la protezione più sicura. Il Wi-Fi si può riattivare a parte, anche se quello di bordo spesso è a pagamento.

Se il viaggio all’estero è voluto

Chi invece parte apposta, per una vacanza in Tunisia o una crociera fuori dall’Unione, ha un’alternativa in più. I viaggiatori più attenti scelgono una eSIM da viaggio, cioè un pacchetto dati prepagato che si attiva sul telefono e ha un prezzo fisso, così non ci sono sorprese al rientro. I prezzi variano parecchio tra un fornitore e l’altro e cercando un eSIM codice sconto si trovano spesso promozioni sul primo acquisto. Prima di comprare conviene comunque confrontarle con le opzioni per l’estero del proprio operatore.

Una lista da tenere a mente