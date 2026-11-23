Pentedattilo protagonista del grande cinema. L’antico borgo situato nel territorio di Melito di Porto Salvo, nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, ospita le riprese di “Casa d’altri”, il nuovo film diretto da Gianluca Jodice, regista de “Il cattivo poeta” e “Le Déluge”, che vedrà come protagonisti due importanti interpreti del cinema italiano: Toni Servillo e Vanessa Scalera. La produzione ha scelto proprio il suggestivo borgo calabrese come ambientazione principale della pellicola, dedicandogli cinque delle sei settimane complessive di lavorazione. Una presenza cinematografica significativa per il territorio reggino, che vedrà le proprie caratteristiche paesaggistiche e architettoniche diventare parte integrante del racconto. Le riprese sono attualmente in corso e coinvolgono una produzione cinematografica nazionale e internazionale, con un cast di attori affermati e una squadra di professionisti del settore.

Le riprese a Pentedattilo: il borgo reggino scelto per “Casa d’altri”

La scelta di Pentedattilo, antico borgo del Comune di Melito di Porto Salvo, rappresenta uno degli elementi più significativi della produzione. Cinque settimane di riprese su sei si svolgeranno infatti in Calabria, nella particolare cornice di un luogo che conserva un’identità storica e paesaggistica riconoscibile. Il borgo diventerà così il principale scenario del film, la cui vicenda è ambientata nell’immediato secondo dopoguerra, all’interno di un piccolo centro isolato. La lavorazione di “Casa d’altri” conferma l’interesse delle produzioni cinematografiche per il patrimonio storico e paesaggistico della provincia di Reggio Calabria, capace di offrire ambientazioni particolarmente suggestive. Il progetto è realizzato con il sostegno della Calabria Film Commission e con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria e del Comune di Melito di Porto Salvo, coinvolgendo così anche le istituzioni del territorio nella realizzazione della pellicola.

La trama del film con Toni Servillo e Vanessa Scalera

“Casa d’altri” porta sul grande schermo l’omonimo romanzo breve di Silvio D’Arzo, pubblicato postumo nel 1953 e definito da Eugenio Montale come “un racconto perfetto”. La sceneggiatura è firmata da Massimo Coppola e Gianluca Jodice e riprende una storia ambientata nell’immediato secondo dopoguerra, in un borgo isolato. Al centro della vicenda c’è un vecchio prete che ha ormai smesso di aspettarsi qualcosa da Dio, dagli uomini e da se stesso. La sua esistenza sembra procedere senza più aspettative, fino all’arrivo di una donna misteriosa, della quale non si conosce nulla e che desidera rivolgergli una domanda che non trova il coraggio di formulare. Un interrogativo destinato a mettere profondamente in crisi il sacerdote, portandolo a scoprire che tutta la sua vita è stata, in realtà, una lunghissima preparazione a quell’istante. Una vicenda che si sviluppa attraverso il confronto tra i due personaggi e che trova nel contesto isolato del borgo un elemento centrale della narrazione.

Il cast e la produzione del nuovo film di Gianluca Jodice

Accanto ai protagonisti Toni Servillo e Vanessa Scalera, il cast comprende Adalgisa Manfrida, Zackari Delmas, Francesco Di Napoli e Max Mazzotta. Il film è una produzione Indigo Film con Rai Cinema, con la produzione affidata a Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori e Viola Prestieri. La distribuzione nelle sale italiane sarà curata da 01 Distribution, mentre le vendite internazionali saranno affidate a Les Films du Losange, che si occuperà anche della distribuzione in Francia. La squadra tecnica riunisce professionisti di primo piano del panorama cinematografico: la fotografia è firmata da Daniele Ciprì, le musiche sono di Fabio Massimo Capogrosso, il montaggio è affidato a Marcello Saurino, la scenografia a Tonino Zera e i costumi a Massimo Cantini Parrini. Angelo Bonanni si occuperà del suono. Una produzione articolata che accompagnerà la lavorazione del film per sei settimane, con la parte prevalente delle riprese concentrata proprio nel territorio calabrese.

Il cinema torna a valorizzare il territorio di Reggio Calabria

Con le riprese di “Casa d’altri”, Pentedattilo e la Calabria diventano il cuore di una nuova produzione cinematografica destinata alla distribuzione nazionale e internazionale. La presenza di attori come Toni Servillo e Vanessa Scalera, insieme alla scelta di ambientare gran parte della lavorazione nell’antico borgo reggino, rappresenta un’importante occasione di visibilità per un territorio caratterizzato da un patrimonio storico e paesaggistico di particolare valore. La collaborazione con la Calabria Film Commission e il patrocinio delle istituzioni locali accompagnano un progetto che porta il nome di Pentedattilo all’interno di una produzione di rilievo. Per cinque settimane, dunque, il borgo del Comune di Melito di Porto Salvo sarà il principale scenario del nuovo film di Gianluca Jodice, trasformandosi nel luogo in cui prenderà vita la storia tratta dall’opera letteraria di Silvio D’Arzo.