Pedopornografia online, maxi operazione della Polizia Postale: coinvolta Reggio Calabria, 6 arresti e 18 indagati

La Polizia di Stato ha concluso un’operazione che ha portato all’arresto in flagranza di sei persone per detenzione di ingente quantità di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altri 18 indagati a carico delle quali è stato sequestrato cospicuo materiale informatico. L’indagine, diretta dalla Procura di Milano e condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia con il coordinamento operativo del Centro Nazionale per il Contrasto della pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, è stata avviata a seguito dell’analisi forense dei dispositivi sequestrati a due persone a Milano, lo scorso anno, per detenzione di un’ingente quantità di materiale pedopornografico, da personale dello stesso Centro Operativo di Milano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di mappare svariati gruppi Telegram e di rilevare la presenza di ventiquattro utenti coinvolti nella diffusione di materiale pedopornografico nonché nella produzione con vittime identificate per tre degli arrestati.

Degli arrestati due sono residenti nel capoluogo campano, uno in provincia di Salerno, uno in provincia di Sassari, uno in provincia di Vibo Valentia e uno in provincia di Padova e di età ricompresa tra i 38 e i 58 anni. L’operazione, alla cui fase esecutiva hanno collaborato i Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Reggio Calabria, nonché le Sezioni Operative per la Sicurezza Cibernetica di Varese, Sassari, Nuoro, Alessandria, Aosta, Livorno, Udine, Benevento, Imperia, Novara e Padova – spiega la Polizia – evidenzia il costante impegno nel monitoraggio della rete svolto dal personale della Polizia Postale a tutela dei minori e l’efficacia della conseguente attività investigativa.