Pauroso incidente nel Catanzarese, precipita con un bobcat in un burrone profondo 6 metri: delicato intervento dei Vigili del Fuoco, arriva l’elisoccorso

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, per un incidente autonomo verificatosi durante lavori di pulizia in un terreno privato. Per cause in corso di accertamento, un uomo, mentre era alla guida di un bobcat di sua proprietà, è precipitato in un burrone profondo circa 6 metri, rimanendo all’interno dell’abitacolo del mezzo. L’uomo, cosciente ma ferito, è stato raggiunto e recuperato dai Vigili del Fuoco con la collaborazione del personale sanitario del 118. Le operazioni di soccorso, particolarmente delicate per la conformazione del terreno, si sono concluse con l’estrazione del ferito mediante barella toboga. Successivamente, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso ed i carabinieri per gli adempimenti di competenza.