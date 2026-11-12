Paura sull’A2 tra Mileto e Rosarno, 6 cavalli contromano rischiano di invadere l’autostrada: traffico rallentato, evitato il peggio | VIDEO

Sulla A2 “Autostrada Del Mediterraneo” il traffico è temporaneamente rallentato, in direzione sud, all’altezza del km 374,500, tra lo svincolo di Mileto e lo svincolo di Rosarno, a causa della presenza di 6 cavalli in piazzola. Decisivo il tempestivo intervento del Capo Nucleo Michele Pannia che, in transito in direzione Reggio Calabria, ha individuato i 6 cavalli in ingresso contromano in corrispondenza dello svincolo di Mileto, ha provveduto a rallentare il traffico, ha informato la Sala Operativa Compartimentale e ha scortato gli animali fino alla piazzola di sosta al km 374,500, evitandone l’immissione in carreggiata.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e per la messa in sicurezza degli animali e il Servizio Veterinario dell’ASL di Reggio Calabria per le verifiche sulla presenza del microchip e per le procedure di trasferimento degli animali presso la struttura Al momento si transita esclusivamente sulla corsia di sorpasso. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.