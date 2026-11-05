Paura nei boschi della Calabria, due cercatori di funghi dispersi: uno ha 80 anni e problemi cardiaci, salvati dai Carabinieri

Si è conclusa con esito positivo a Savelli, nel Crotonese, un’operazione di ricerca e soccorso in area boschiva coordinata dai Carabinieri. L’allarme è scattato quando la centrale operativa della Compagnia di Cirò Marina ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una donna che segnalava lo smarrimento del marito, 65enne, e di un suo compagno di escursione, un 80enne residente in Lombardia ma in vacanza nel Crotonese, peraltro affetto da pregresse patologie cardiache. I due uomini, giunti a bordo di un furgone per una battuta di ricerca funghi, si erano addentrati nei boschi tra le località montane Pino Grande e Arcogatta.

Durante il tragitto, tuttavia, avevano perso l’orientamento e si erano inavvertitamente separati. Le comunicazioni telefoniche con i familiari si erano interrotte a causa della totale assenza di copertura di rete nella zona, rendendo i dispositivi irraggiungibili. I militari della Stazione carabinieri di Savelli hanno subito attivato le procedure di emergenza, coordinando il dispositivo interforze per garantire la perlustrazione dell’area montuosa.

Alle operazioni di ricerca, oltre alla componente territoriale dell’Arma supportata dai colleghi della Stazione di Verzino, hanno preso parte il personale del Nucleo carabinieri forestale di Savelli e le squadre specializzate della Protezione civile e della Misericordia. Dopo alcune ore entrambi sono stati rintracciati in buono stato di salute. L’80enne è stato individuato nei pressi del veicolo con il quale i due avevano raggiunto la zona, mentre il 65enne è stato localizzato lungo la Strada Provinciale 53 in direzione di San Giovanni in Fiore (Cosenza).