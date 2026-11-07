Paura in Polonia, uomo spara nella piazza di Cracovia: 5 morti e 12 feriti, colpiti anche due poliziotti

Tragedia nel cuore della Polonia, dove una violenta sparatoria a Cracovia ha provocato almeno 5 morti e una dozzina di feriti, tra cui due agenti di polizia. L’attacco è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 7 novembre, nella centralissima Piazza del Mercato, una delle zone più frequentate della città. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa polacca Pap, intorno alle 15 un uomo alla guida di un’automobile è entrato nella piazza e ha aperto il fuoco contro la folla. Il portavoce dei Vigili del Fuoco di Cracovia, Hubert Cieply, aveva inizialmente riferito che gli spari provenivano da un veicolo in transito.

Le forze dell’ordine sono intervenute riuscendo a fermare il presunto assalitore, rimasto ferito dopo essere stato colpito dalla polizia. L’uomo è stato successivamente trasportato in ospedale. Tra le persone ferite figurano anche due poliziotti.

Sparatoria a Cracovia, interviene il premier Donald Tusk

Sulla drammatica vicenda è intervenuto anche il primo ministro polacco Donald Tusk, che ha parlato di una “tragica sparatoria” attraverso un messaggio pubblicato su X. “Il ministro dell’Interno mi tiene aggiornato sulla situazione a Cracovia in seguito alla tragica sparatoria”, ha scritto il premier, aggiungendo che “la polizia sta indagando sul contesto e su tutte le circostanze dell’attacco”. Restano da chiarire le motivazioni della sparatoria, mentre le autorità polacche proseguono gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.