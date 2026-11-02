Paura in mare a Brancaleone, barca a vela in balia della tempesta e donna colta da malore: salvataggio in condizioni estreme

Nelle acque antistanti il litorale di Brancaleone, nella mattinata odierna, si sono concluse con successo le operazioni di soccorso e assistenza a favore di un’imbarcazione a vela con a bordo due diportisti di nazionalità straniera, sorpresa da un improvviso e violento nubifragio accompagnato da mare molto mosso. L’emergenza è scattata, a seguito della segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Guardia Costiera tramite il numero unico d’emergenza 112.

Bloccata dall’ancora incagliata sul fondale e impossibilitata a manovrare per via delle avverse condizioni meteo, l’imbarcazione si è ritrovata in balia del mare, mentre una delle occupanti veniva colta da un improvviso malore. Sotto il coordinamento della Sala Operativa della Guardia Costiera di Reggio Calabria, sono state prontamente inviate sul posto due unità navali partite rispettivamente dai Comandi di Roccella Jonica e Reggio Calabria. Per fronteggiare l’urgenza sanitaria, a bordo di una delle motovedette è stato imbarcato anche un medico del Cisom (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta), grazie all’ormai consolidata collaborazione con le Capitanerie di Porto.

Raggiunta l’imbarcazione a vela nonostante le notevoli difficoltà operative legate al moto ondoso ed al forte vento, il personale medico è riuscito a trasbordare sull’unità a vela prestando le prime cure alla donna, le cui condizioni sono state subito stabilizzate e costantemente monitorate.

Contemporaneamente, i militari intervenuti hanno garantito il supporto tecnico necessario per disincagliare l’ancora, consentendo all’unità di riprendere la navigazione in sicurezza. Una volta ripristinata la governabilità dell’imbarcazione, il convoglio è stato scortato verso il porto di Roccella Jonica per i successivi accertamenti e per garantire la definitiva incolumità dei diportisti. L’impegno costante della Guardia Costiera a salvaguardia della vita umana in mare e la proficua cooperazione operativa con il personale sanitario del Cisom nelle attività di soccorso marittimo hanno garantito un esito positivo, permettendo di risolvere l’emergenza in totale sicurezza.