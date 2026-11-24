Un grosso bovino ha provocato a Morano Calabro, nel Cosentino, un incidente sull’Autostrada A2 del Mediterraneo dove si è immesso, forse, attraverso uno spazio nelle barriere di protezione. L’animale è stato investito da un’auto il cui conducente se lo è trovato davanti all’improvviso mentre sulla zona imperversavano forte vento e pioggia. L’animale – morto nello scontro – con le corna ha sfondato il parabrezza sfiorando il volto dell’automobilista che è rimasto lievemente ferito. I primi a fermarsi per prestare soccorso sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono poi intervenuti il Suem 118, che ha accompagnato il giovane all’ospedale di Castrovillari per gli accertamenti del caso, la Polizia stradale per i rilievi e personale Anas.