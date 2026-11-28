Un uomo è stato arrestato dai carabinieri ad Amantea (Cosenza) con l’accusa di minacce nei confronti di un’altra persona e per resistenza a pubblico ufficiale, reati in entrambi i casi aggravati dall’utilizzo di armi. Nei giorni scorsi, a seguito di una lite per futili motivi, un uomo ha estratto un coltello e ha minacciato un commerciante all’interno di un negozio. L’alterco è proseguito per strada, dove l’aggressore ha estratto una pistola.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paola. Al loro arrivo, l’aggressore non ha rispettato l’ordine di desistere dal suo intento e ha rivolto l’arma contro i militari, generando una situazione di forte criticità, soprattutto per la presenza di alcuni passanti che assistevano alla scena. Tuttavia, i carabinieri sono riusciti a far desistere l’uomo dal suo intento, a disarmarlo e arrestarlo. Solo dopo l’arresto, i militari hanno accertato che la pistola era in realtà un modello replica di un’arma vera. Nessuna persona è rimasta ferita. I carabinieri hanno poi interrogato l’esercente il quale ha chiarito di avere un rapporto lavorativo con l’aggressore e riferito di divergenze ed incomprensioni che avrebbero condotto alla lite.