Paura a Messina, betoniera precipita nel Torrente Annunziata: cede il marciapiede durante i lavori di messa in sicurezza | FOTO

Momenti di paura questa mattina a Messina, nel quartiere Annunziata, dove un mezzo pesante impegnato nei lavori di messa in sicurezza del torrente è precipitato nell’alveo a seguito di un cedimento del marciapiede. L’incidente si è verificato proprio nell’area interessata dagli interventi di somma urgenza avviati dal Comune per affrontare le criticità del corso d’acqua. Il mezzo coinvolto è una betoniera utilizzata per il getto del calcestruzzo nell’ambito delle operazioni di cantiere. Al momento dell’incidente, il veicolo stava effettuando il getto di cemento verso la sponda opposta del torrente quando il tratto di marciapiede sul quale si trovava ha ceduto improvvisamente. Il collasso della struttura ha provocato la caduta del mezzo nell’alveo, dopo lo sfondamento della balaustra in ferro che delimita il torrente. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuna persona si trovava a bordo del mezzo.

Cede il marciapiede e la betoniera sfonda la ringhiera: la dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato mentre erano in corso le attività di getto del calcestruzzo nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza del Torrente Annunziata. La betoniera era posizionata su un tratto di marciapiede dal quale veniva effettuato il getto verso l’altra parte del corso d’acqua. Improvvisamente, la superficie sottostante ha ceduto, facendo precipitare il mezzo pesante. Durante la caduta, il veicolo ha sfondato la protezione metallica presente lungo il margine del torrente, finendo all’interno dell’alveo. Un elemento particolarmente significativo riguarda le condizioni strutturali del tratto interessato: al di sotto del marciapiede che ha ceduto è presente sostanzialmente un vuoto. Il collasso mette quindi in evidenza una criticità della struttura sulla quale il mezzo era stato posizionato.

Rinascita Messina: “avevamo già segnalato una situazione di pericolo”

L’episodio riporta drammaticamente al centro dell’attenzione le criticità che Rinascita Messina aveva “già denunciato nelle scorse settimane, attraverso le osservazioni del proprio riferimento tecnico, l’ingegnere Gaetano Sciacca. Sciacca aveva infatti contestato la realizzazione della rampa di accesso al torrente, segnalando il possibile restringimento della sezione di deflusso delle acque e le conseguenze che una modifica delle condizioni di scorrimento avrebbe potuto determinare sull’erosione e sulla stabilità delle strutture circostanti. In particolare, erano stati evidenziati i rischi legati alla maggiore pressione esercitata dalla corrente sulle porzioni di terreno e sulle strutture adiacenti. Il cedimento del marciapiede verificatosi oggi, al di sotto del quale si troverebbe sostanzialmente il vuoto, restituisce l’immagine di un’area caratterizzata da evidenti fragilità strutturali e impone una verifica approfondita delle condizioni di sicurezza dell’intero tratto interessato dai lavori”.

Rinascita Messina ribadisce “la necessità di fare piena luce sull’accaduto, verificando le condizioni del terreno, la stabilità delle strutture, la corretta progettazione degli interventi e le modalità con cui vengono eseguite le opere. Non è possibile, naturalmente, stabilire sulla base del solo incidente un rapporto diretto tra le criticità precedentemente segnalate e il cedimento di questa mattina. Ma proprio per questo diventano indispensabili accertamenti tecnici puntuali. Le criticità erano state evidenziate e i possibili rischi messi nero su bianco. Oggi, dopo quanto accaduto, non possono essere ignorati. La sicurezza dei cittadini e degli operatori impegnati nel cantiere deve venire prima di ogni altra considerazione. Gli interventi di messa in sicurezza, prima ancora di essere completati, devono garantire che le condizioni di sicurezza esistano realmente”.