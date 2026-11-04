Patrimoniale e reddito di cittadinanza, Nesci critica il campo largo: “vogliono mettere le mani nelle tasche degli italiani”

Si accende il confronto politico sulle prime indiscrezioni relative al programma elettorale del campo largo, la coalizione di centrosinistra che si prepara a sfidare il centrodestra. Al centro delle polemiche finiscono due proposte: l’introduzione di una patrimoniale, sostenuta da Alleanza Verdi Sinistra, e il possibile ritorno a una forma di reddito di cittadinanza, auspicato dal Movimento 5 Stelle. A intervenire è Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia e del gruppo ECR, che critica duramente gli orientamenti economici attribuiti alla coalizione composta da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e Radicali, contrapponendoli alle politiche fiscali e di bilancio portate avanti dal Governo Meloni. “Dalle prime indiscrezioni sul programma del campo largo emergono due proposte che meritano una risposta chiara: la patrimoniale sostenuta da Alleanza Verdi Sinistra e il ritorno a una forma di reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 Stelle. Ancora una volta è chiaro chi vuole lavorare per rendere l’Italia un paese stabile, affidabile, che punta su crescita e conti in ordine e chi pensa di fare cassa sugli italiani e riprendere la strada dell’assistenzialismo”, dichiara Nesci.

Patrimoniale e reddito di cittadinanza, le critiche al programma del centrosinistra

Secondo l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, le ipotesi emerse sul programma del campo largo evidenzierebbero una profonda differenza tra le scelte economiche dell’attuale maggioranza e quelle delle forze di opposizione. In particolare, Nesci contesta la proposta di introdurre una tassazione patrimoniale e la prospettiva di ripristinare una misura di sostegno al reddito simile al precedente reddito di cittadinanza. Nella lettura dell’esponente di FdI, queste iniziative rischierebbero di aumentare la pressione fiscale e di riportare il Paese verso politiche assistenziali che il centrodestra considera inefficaci. Il parlamentare europeo rivendica invece la linea seguita dall’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni, sostenendo la necessità di privilegiare la crescita economica, la stabilità finanziaria e la sostenibilità dei conti pubblici.

Nesci rivendica le misure fiscali del Governo Meloni

Nel suo intervento, Denis Nesci ripercorre anche i principali provvedimenti economici adottati dal Governo negli ultimi quattro anni, sottolineando le difficoltà affrontate dall’Esecutivo in un contesto nazionale e internazionale complesso. L’eurodeputato richiama in particolare gli interventi sull’IRPEF, la stabilizzazione del taglio del cuneo fiscale, le misure a sostegno delle famiglie e gli incentivi destinati agli investimenti delle imprese. “In questi quattro anni – spiega Nesci – il Governo Meloni ha lavorato a fondo ed in condizioni estremamente complicate per alleggerire il carico delle imposte sui cittadini: ha ridotto alcune aliquote IRPEF, ha reso strutturale il taglio del cuneo fiscale, ha introdotto riduzioni temporanee delle accise sul gasolio oltre che misure a sostegno delle famiglie e degli investimenti delle imprese, ha eliminato una tassa odiosa come il bollo auto”.

Superbonus e conti pubblici, il confronto con le opposizioni

Un altro punto centrale della critica riguarda la gestione delle risorse pubbliche e le conseguenze delle misure economiche adottate dai precedenti governi. Nesci richiama in particolare il Superbonus, indicandolo come esempio di una politica che, a suo giudizio, avrebbe prodotto effetti negativi sui conti dello Stato e conseguenze destinate a pesare anche sulle generazioni future. L’eurodeputato ritiene che il ritorno a politiche assistenziali, accompagnato da nuove forme di tassazione, possa compromettere il percorso di stabilizzazione finanziaria rivendicato dal centrodestra. “Dall’altro lato – prosegue Nesci – c’è la solita sinistra: già dalle anticipazioni che emergono sul programma è chiaro come il campo largo voglia invece mettere le mani nelle tasche degli italiani e creare assistenzialismo continuo facendo nuovi buchi nei bilanci dello Stato, come già fatto con il super bonus, creando voragini nei conti pubblici che pagheranno i nostri figli. Invece il governo più longevo della storia che lavora con sicurezza a misure strutturali sempre più apprezzate dagli italiano, con coerenza e affidabilità, senza gettare fumo negli occhi”.