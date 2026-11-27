“Nasce dai Giovani Democratici di Taurianova, nel corso della Festa dell’Unità dello scorso agosto, l’idea alla base della proposta del “Pass Giovani Calabria”, pensata per garantire il trasporto pubblico gratuito agli under 30 su tutto il territorio regionale. Un percorso partito dal basso, dal confronto diretto con i ragazzi e con le esigenze quotidiane di chi studia e lavora, per garantire il diritto alla mobilità senza che i costi degli spostamenti rappresentino un ostacolo. Grande soddisfazione esprimono i Giovani Democratici e il Partito Democratico di Taurianova per un’iniziativa che ha saputo trasformare una discussione nata durante la Festa dell’Unità in una proposta politica concreta. Un passaggio che dimostra come l’impegno dei territori possa contribuire ad affrontare uno dei problemi più sentiti dalle nuove generazioni in Calabria: quello della mobilità“. È quanto dichiarato dal Partito Democratico Taurianova – Circolo “W. Schepis”, attraverso una nota stampa.

“Un sentito ringraziamento va alla segreteria regionale dei Giovani Democratici e al capogruppo del PD in Consiglio regionale, Ernesto Alecci, per aver recepito con entusiasmo la proposta, valorizzando il lavoro avviato dai giovani militanti. L’impegno dell’intero gruppo consiliare regionale rappresenta un importante segnale di attenzione verso le istanze giovanili e la necessità di rendere più accessibile e sostenibile il trasporto pubblico calabrese.

L’auspicio è che il “Pass Giovani Calabria” possa diventare presto realtà, offrendo un sostegno concreto alle nuove generazioni e confermando il valore di una politica capace di ascoltare i territori e dare risposte alle esigenze dei cittadini“, conclude il Partito Democratico Taurianova – Circolo “W. Schepis”, attraverso una nota stampa.