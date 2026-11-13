Partito Repubblicano Italiano, a Roma il 51° Congresso Nazionale: l’annuncio di Pietro Currò

Il segretario regionale del PRI in Sicilia annuncia l'appuntamento nazionale dal titolo “L'eredità nel futuro”. Due giornate di confronto politico che si concluderanno con l'elezione degli organi statutari del partito

pietro curro

Il Partito Repubblicano Italiano si prepara al suo 51° Congresso Nazionale, in programma sabato 14 e domenica 15 novembre 2026 a Roma, presso l’Hotel Radisson Blu GHR, in via Domenico Chelini 41. Ad annunciare l’appuntamento è Pietro Currò, segretario regionale del PRI in Sicilia. Il Congresso, dal titolo “L’eredità nel futuro”, rappresenterà un momento di confronto sulle prospettive politiche del partito e sul rilancio dell’iniziativa repubblicana nel contesto nazionale ed europeo.

Il Congresso del PRI si apre con la relazione di Corrado De Rinaldis Saponaro

I lavori congressuali si apriranno ufficialmente con la relazione politica del segretario nazionale Corrado De Rinaldis Saponaro, che delineerà le linee programmatiche e strategiche del Partito Repubblicano Italiano. Al centro dell’intervento ci saranno i principi laici, riformisti ed europeisti che caratterizzano la tradizione politica dell’Edera. La relazione darà inoltre avvio al dibattito tra i rappresentanti dei territori, i quadri dirigenti del partito e gli ospiti provenienti dal mondo politico, culturale e sociale.

“L’eredità nel futuro”: i valori della tradizione repubblicana

Il titolo scelto per il Congresso richiama la volontà del PRI di coniugare la propria storia con le sfide politiche contemporanee. L’obiettivo è custodire e valorizzare i principi della tradizione mazziniana e l’eredità politica di Ugo La Malfa e Giovanni Spadolini, traducendoli in proposte concrete per il futuro del Paese. Le due giornate romane saranno dedicate al confronto sulle prospettive del partito, con l’intento di rafforzare il dialogo con i cittadini e con le altre forze politiche, nel rispetto dei valori delle istituzioni democratiche.

Domenica 15 novembre l’elezione degli organi statutari

Il 51° Congresso Nazionale del Partito Repubblicano Italiano si concluderà nel pomeriggio di domenica 15 novembre con l’elezione degli organi statutari. In particolare, i lavori termineranno con l’elezione del Consiglio nazionale, del Collegio dei probiviri, della Commissione statuto e delle commissioni tematiche. L’appuntamento rappresenterà così un passaggio organizzativo e politico per il PRI, chiamato a definire le proprie prospettive programmatiche e a dare impulso a una nuova fase della sua attività nel panorama politico italiano.

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