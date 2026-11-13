Partito Repubblicano Italiano, a Roma il 51° Congresso Nazionale: l’annuncio di Pietro Currò

Il Partito Repubblicano Italiano si prepara al suo 51° Congresso Nazionale, in programma sabato 14 e domenica 15 novembre 2026 a Roma, presso l’Hotel Radisson Blu GHR, in via Domenico Chelini 41. Ad annunciare l’appuntamento è Pietro Currò, segretario regionale del PRI in Sicilia. Il Congresso, dal titolo “L’eredità nel futuro”, rappresenterà un momento di confronto sulle prospettive politiche del partito e sul rilancio dell’iniziativa repubblicana nel contesto nazionale ed europeo.

Il Congresso del PRI si apre con la relazione di Corrado De Rinaldis Saponaro

I lavori congressuali si apriranno ufficialmente con la relazione politica del segretario nazionale Corrado De Rinaldis Saponaro, che delineerà le linee programmatiche e strategiche del Partito Repubblicano Italiano. Al centro dell’intervento ci saranno i principi laici, riformisti ed europeisti che caratterizzano la tradizione politica dell’Edera. La relazione darà inoltre avvio al dibattito tra i rappresentanti dei territori, i quadri dirigenti del partito e gli ospiti provenienti dal mondo politico, culturale e sociale.

“L’eredità nel futuro”: i valori della tradizione repubblicana

Il titolo scelto per il Congresso richiama la volontà del PRI di coniugare la propria storia con le sfide politiche contemporanee. L’obiettivo è custodire e valorizzare i principi della tradizione mazziniana e l’eredità politica di Ugo La Malfa e Giovanni Spadolini, traducendoli in proposte concrete per il futuro del Paese. Le due giornate romane saranno dedicate al confronto sulle prospettive del partito, con l’intento di rafforzare il dialogo con i cittadini e con le altre forze politiche, nel rispetto dei valori delle istituzioni democratiche.

Domenica 15 novembre l’elezione degli organi statutari

Il 51° Congresso Nazionale del Partito Repubblicano Italiano si concluderà nel pomeriggio di domenica 15 novembre con l’elezione degli organi statutari. In particolare, i lavori termineranno con l’elezione del Consiglio nazionale, del Collegio dei probiviri, della Commissione statuto e delle commissioni tematiche. L’appuntamento rappresenterà così un passaggio organizzativo e politico per il PRI, chiamato a definire le proprie prospettive programmatiche e a dare impulso a una nuova fase della sua attività nel panorama politico italiano.