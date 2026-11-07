Partito Liberale Italiano, il calabrese Giuseppe Gullo nominato coordinatore nazionale della Gioventù Liberale

Il calabrese Giuseppe Gullo, attuale segretario regionale del Partito Liberale Italiano, entra nella Segreteria nazionale del PLI con la nomina a coordinatore nazionale della Gioventù Liberale. Un nuovo incarico politico che punta a rafforzare la presenza del partito tra le giovani generazioni, attraverso la costituzione di circoli territoriali e lo sviluppo di iniziative dedicate al lavoro, alla formazione, all’imprenditoria, alle start-up e alle energie rinnovabili. La nomina è stata accolta con soddisfazione dai coordinamenti territoriali del PLI Calabria, rappresentati da Scorrano per Lamezia Terme, Chiaravalloti per Cosenza, Iozzino per Catanzaro, Sacco per Crotone e Attisani per Vibo Valentia. I rappresentanti calabresi considerano il nuovo incarico un riconoscimento del lavoro politico e organizzativo svolto negli ultimi anni sul territorio e un’opportunità per consolidare il ruolo della Calabria all’interno della struttura nazionale del partito. Gullo ha ringraziato il segretario nazionale Piero Cafasso e Silvia Chiassai, che ne ha sostenuto e proposto la candidatura, annunciando l’intenzione di avviare da subito un percorso di coinvolgimento dei giovani nelle attività politiche e progettuali del movimento.

Giuseppe Gullo entra nella Segreteria nazionale del PLI: soddisfazione in Calabria

La nomina di Giuseppe Gullo a coordinatore nazionale della Gioventù Liberale viene salutata positivamente dai circoli calabresi del Partito Liberale Italiano, che sottolineano il significato politico e organizzativo del nuovo incarico. Per i rappresentanti territoriali, il riconoscimento premia il percorso portato avanti dalla struttura regionale e offre la possibilità di rafforzare la presenza del partito nei territori, creando nuovi spazi di partecipazione per le giovani generazioni. I coordinamenti richiamano i valori della libertà individuale, della democrazia, del merito e della responsabilità, indicati come riferimenti fondamentali dell’identità politica liberale. Nel comunicato viene inoltre sottolineato il legame con la tradizione culturale del liberalismo italiano e con il pensiero di Luigi Einaudi, figura centrale nella storia politica e istituzionale del Paese. Secondo i rappresentanti calabresi, questa tradizione non deve essere ridotta a un semplice richiamo nominale nel dibattito politico, ma rappresentare il fondamento di un percorso coerente con i principi del liberalismo. La nomina di Gullo viene quindi interpretata come un’opportunità per dare continuità all’attività svolta in Calabria, valorizzando le competenze maturate nei territori e promuovendo una nuova fase di partecipazione politica rivolta soprattutto ai giovani.

Il ringraziamento a Piero Cafasso e il ruolo di Silvia Chiassai nella nomina

I coordinamenti territoriali del PLI Calabria hanno rivolto un ringraziamento al segretario nazionale Piero Cafasso, richiamandone il ruolo alla guida del partito e facendo riferimento alla legittimazione della sua posizione, indicata nel comunicato come riconosciuta dagli organi giudiziari competenti. Il ringraziamento è stato esteso ai componenti della Segreteria nazionale e al Consiglio nazionale del PLI per il lavoro svolto e per la fiducia accordata alla rappresentanza calabrese. Un riconoscimento particolare è stato rivolto a Silvia Chiassai, alla quale i coordinamenti attribuiscono un ruolo determinante nel sostegno e nella proposta della candidatura di Giuseppe Gullo. Chiassai, sindaco di Montevarchi al secondo mandato e presidente della Provincia di Arezzo, viene descritta dai rappresentanti calabresi come una figura di riferimento nel panorama liberale nazionale, per l’esperienza amministrativa e l’attenzione rivolta ai territori e alle nuove generazioni. Il comunicato ne evidenzia la capacità di creare relazioni tra le diverse realtà locali, ascoltarne le esigenze e valorizzarne le peculiarità, contribuendo a trasformare le istanze territoriali in proposte politiche. Particolare importanza viene attribuita al suo impegno verso i giovani, attraverso la promozione delle competenze, del merito, dell’iniziativa individuale e della creazione di opportunità concrete, con l’obiettivo di favorire una partecipazione più ampia alla vita politica e sociale.

Gullo: “Il vero liberalismo italiano ha una storia e una tradizione ben precise”

Nel commentare la nomina, Giuseppe Gullo ha voluto innanzitutto ringraziare la struttura regionale del partito e quanti hanno sostenuto il progetto liberale in Calabria, ribadendo la volontà di mantenere un’identità politica legata alla tradizione storica del liberalismo italiano. “Desidero innanzitutto ringraziare il PLI Calabria e tutti coloro che, come me, hanno sempre creduto e sostenuto un progetto liberale sul territorio calabrese. Un progetto fondato su principi, valori e tradizioni che da sempre ci contraddistinguono e che rappresentano la nostra identità politica.

Spesso assistiamo a un’appropriazione impropria della parola liberale da parte di realtà politiche che non sempre ne incarnano realmente i principi. Il vero liberalismo italiano ha una storia, una cultura e una tradizione ben precise, che hanno contribuito a costruire la storia istituzionale del nostro Paese. Il nostro riferimento resta quello dei grandi liberali italiani, a partire da Luigi Einaudi, primo Presidente della Repubblica, del cui pensiero continuiamo a essere interpreti e promotori.

Ringrazio il Segretario Nazionale Piero Cafasso per la fiducia e per aver voluto il mio ingresso nella Segreteria Nazionale, tutti i componenti della Segreteria e il Consiglio Nazionale del PLI per aver accolto questo nuovo incarico”. Le parole del nuovo coordinatore nazionale confermano la volontà di collegare il percorso organizzativo del partito ai principi della tradizione liberale, rivendicando una precisa identità culturale e politica e il contributo che la Calabria intende continuare a offrire alla struttura nazionale.

Il rapporto con Silvia Chiassai e il progetto di rafforzamento del partito nei territori

Un passaggio significativo delle dichiarazioni di Giuseppe Gullo riguarda il ruolo di Silvia Chiassai e la collaborazione avviata per il coordinamento delle realtà territoriali del PLI. Il nuovo responsabile della Gioventù Liberale ha sottolineato l’importanza del sostegno ricevuto e la volontà di lavorare a un progetto capace di mettere in relazione le esperienze locali con una prospettiva nazionale. “Un ringraziamento particolarmente sentito lo rivolgo a Silvia Chiassai, che ha creduto nella mia persona e ha proposto il mio nome per questo importante ruolo nazionale. Silvia rappresenta per noi liberali una figura di grande valore politico e istituzionale, una donna di straordinaria determinazione, carisma e capacità amministrativa, che ha saputo mantenere nel tempo una particolare attenzione verso i territori e, soprattutto, verso i giovani.

La sua capacità di coinvolgere le realtà locali in una visione nazionale, di creare interlocuzioni e di valorizzare le energie presenti sui territori costituisce un patrimonio importante per il nostro Partito. Ritengo che avere una figura come Silvia Chiassai quale riferimento per il coordinamento dei territori del PLI rappresenti una risorsa strategica per il presente e per il futuro della nostra organizzazione”. La collaborazione tra Gullo e Chiassai viene quindi indicata come uno degli elementi sui quali costruire le prossime iniziative, con particolare attenzione all’organizzazione territoriale e al coinvolgimento delle nuove generazioni. L’obiettivo dichiarato è favorire una rete di partecipazione che metta in collegamento competenze, esperienze e proposte provenienti dalle diverse realtà locali.

Gioventù Liberale, Gullo annuncia nuovi circoli e progetti per lavoro e start-up

Il nuovo incarico nazionale sarà accompagnato dall’avvio di iniziative rivolte direttamente alle giovani generazioni, con l’obiettivo di costruire una presenza organizzata della Gioventù Liberale nelle università, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei contesti imprenditoriali. Gullo ha annunciato la volontà di procedere alla costituzione dei primi circoli territoriali e di sviluppare proposte capaci di collegare la partecipazione politica alle opportunità di formazione e crescita professionale. “Accetto quindi con entusiasmo e senso di responsabilità l’incarico di Coordinatore Nazionale della Gioventù Liberale, consapevole dell’importanza del lavoro che ci attende.

Inizieremo fin da subito a coinvolgere le realtà territoriali e a costituire i primi circoli della Gioventù Liberale, perché crediamo che sui giovani ci sia moltissimo da investire e da programmare.

Insieme a Silvia Chiassai stiamo già lavorando a diverse proposte che avranno come obiettivo quello di avvicinare le nuove generazioni al mondo del lavoro, dell’imprenditoria, della formazione, delle start-up e delle energie rinnovabili, creando occasioni di confronto e opportunità concrete”. Il programma annunciato punta dunque a sviluppare una struttura giovanile che non si limiti all’attività politica tradizionale, ma che possa promuovere occasioni di confronto e progettualità su temi considerati centrali per il futuro delle nuove generazioni. L’attenzione al lavoro, all’innovazione e alle energie rinnovabili rappresenta uno degli indirizzi indicati dal nuovo coordinatore per le prossime attività della Gioventù Liberale.

Il futuro del PLI, una nuova fase di partecipazione giovanile

La nomina di Giuseppe Gullo viene considerata dai coordinamenti territoriali calabresi un’opportunità per rafforzare il Partito Liberale Italiano a livello nazionale, valorizzando il contributo delle realtà locali e promuovendo l’ingresso di nuove energie nella vita politica. L’obiettivo è costruire una Gioventù Liberale capace di coinvolgere studenti, giovani professionisti, lavoratori e imprenditori, favorendo la formazione di una nuova classe dirigente attraverso il confronto e la partecipazione. Gullo ha indicato nella costruzione di spazi dedicati alle idee e alle competenze uno degli aspetti fondamentali del nuovo percorso. “Vogliamo costruire una Gioventù Liberale che non sia soltanto uno spazio di aggregazione politica, ma un luogo di idee, competenze, progettualità e partecipazione, capace di dare voce a una generazione che ha bisogno di opportunità e di una prospettiva per il proprio futuro.

Il liberalismo deve tornare a parlare ai giovani, perché senza il loro protagonismo non può esserci una vera stagione di rinnovamento politico e culturale”. Con queste parole il nuovo coordinatore nazionale ha delineato il significato dell’incarico appena assunto, confermando la volontà di avviare un percorso organizzativo rivolto alle nuove generazioni. I coordinamenti del PLI Calabria, attraverso i rappresentanti Scorrano di Lamezia Terme, Chiaravalloti di Cosenza, Iozzino di Catanzaro, Sacco di Crotone e Attisani di Vibo Valentia, hanno formulato gli auguri di buon lavoro a Gullo, ribadendo il sostegno al progetto e la disponibilità a contribuire al rafforzamento del partito partendo dai territori.