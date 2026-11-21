Chi ha visto da vicino un malato di Parkinson con il tremore sa che cosa significa. Una mano che non riesce a portare il bicchiere alla bocca, una firma che diventa uno scarabocchio, un bottone della camicia che si trasforma in un’impresa. Non è solo un sintomo: è una perdita quotidiana di autonomia e, spesso, di dignità. Per questo merita attenzione la notizia che arriva da Napoli. Il Dipartimento di Neurologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Luigi Vanvitelli” utilizza un trattamento che riduce il tremore senza bisturi e senza impiantare nulla nel cervello. Il Vanvitelli è il primo ospedale del Sud dotato della versione aggiornata di questo sistema.

Come funziona il “caschetto”

La tecnica si chiama MRgFUS, sigla inglese che sta per ultrasuoni focalizzati guidati dalla risonanza magnetica. Il paziente, sveglio, viene sistemato all’interno di una risonanza magnetica con un casco che contiene centinaia di sorgenti di ultrasuoni. Il principio è semplice, la realizzazione raffinatissima. Ogni singolo fascio di ultrasuoni, da solo, attraversa il cranio senza fare danni. Ma tutti i fasci vengono fatti convergere in un unico punto, grande pochi millimetri, all’interno del talamo, la struttura profonda del cervello da cui partono i circuiti responsabili del tremore. Nel punto di incontro l’energia si somma, la temperatura sale e quel minuscolo bersaglio viene inattivato. La risonanza magnetica fa da “navigatore”: permette di vedere il bersaglio, controllare la temperatura in tempo reale e verificare l’effetto passo dopo passo. Il paziente collabora, muove la mano, disegna una spirale: il medico osserva il tremore che si riduce mentre il trattamento è in corso.

I vantaggi rispetto alla chirurgia

Finora, quando i farmaci non bastavano, l’alternativa principale per i casi più gravi era la stimolazione cerebrale profonda: un intervento neurochirurgico che prevede l’impianto di elettrodi nel cervello collegati a uno stimolatore. Una tecnica efficace e ancora oggi fondamentale, ma impegnativa.

Con gli ultrasuoni focalizzati, invece:

non c’è alcuna incisione e non si apre il cranio;

non si impiantano dispositivi;

non serve l’anestesia generale;

il ricovero è breve e il miglioramento del tremore è spesso immediato.

A chi è indicato, e a chi no

È bene essere chiari, per non creare false speranze. Gli ultrasuoni focalizzati non curano la malattia di Parkinson, che resta una malattia neurodegenerativa: agiscono sul sintomo, in particolare sul tremore. Il trattamento è pensato soprattutto per i pazienti con tremore invalidante che non risponde più ai farmaci, e anche per chi soffre di tremore essenziale, un disturbo diverso dal Parkinson ma molto diffuso, per il quale la tecnica è stata approvata per prima. Non tutti i malati di Parkinson, peraltro, hanno il tremore. In molti il sintomo principale è la lentezza dei movimenti, e per loro questa tecnica non è la risposta. La scelta va fatta caso per caso, dopo una valutazione accurata in un centro specializzato per i disturbi del movimento.

E la Sicilia?

La notizia di Napoli ci riguarda da vicino. In Sicilia gli ultrasuoni focalizzati transcranici sono già eseguiti al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, che da anni è tra i centri di riferimento italiani per questa tecnica. È una buona notizia, ma un solo centro per un’intera regione significa liste d’attesa e viaggi lunghi per chi abita a Messina, a Catania o nei paesi dell’interno. L’innovazione ha valore solo se arriva ai pazienti. Rafforzare la rete regionale per i disturbi del movimento, rendere chiari i percorsi di accesso e informare medici di famiglia e neurologi del territorio sono i passi necessari perché una tecnologia d’eccellenza non resti un privilegio di pochi.

Un messaggio ai pazienti e alle famiglie

A chi convive con un tremore che ha cambiato la vita dico: non rassegnatevi e non affidatevi al passaparola o ai social. Parlatene con il vostro neurologo, chiedete se il vostro caso può essere valutato in un centro per i disturbi del movimento. La medicina, oggi, ha strumenti che fino a pochi anni fa sembravano fantascienza. Il compito di noi medici è farli conoscere, con entusiasmo ma anche con onestà.