Parco Nazionale dell’Aspromonte, approvato il bilancio 2027: rilancio dei 7 Centri Visita e nuovi investimenti sul turismo sostenibile

Il rilancio dei 7 Centri Visita dell’Aspromonte, nuovi interventi per valorizzare la Ciclovia dei parchi, il potenziamento della rete sentieristica e dei percorsi dedicati alla mountain bike, insieme a progetti per la tutela della biodiversità e la promozione del turismo sostenibile. Sono queste alcune delle principali priorità contenute nel bilancio di previsione 2027 dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, recentemente approvato. Un documento strategico che definisce le linee guida, gli obiettivi e gli interventi da realizzare nel prossimo anno, con l’intento di rafforzare la valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale del territorio. La programmazione punta a coniugare la protezione dell’ambiente con nuove opportunità di crescita per le comunità locali, attraverso una serie di iniziative che riguardano la fruizione del Parco, la viabilità, la sentieristica, la ricettività turistica e la conservazione degli ecosistemi.

Aspromonte, i 7 Centri Visita saranno affidati in gestione

Tra gli interventi più significativi previsti per il 2027 figura il rilancio della rete dei 7 Centri Visita distribuiti sul territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Le strutture saranno affidate in gestione con l’obiettivo di renderle pienamente funzionali e valorizzarne le potenzialità, trasformandole in punti di riferimento sia per le comunità locali sia per i visitatori interessati a conoscere e scoprire il patrimonio ambientale e culturale dell’area protetta. La scelta si inserisce in una strategia più ampia di miglioramento della fruizione turistica, anche alla luce dell’incremento dei flussi di visitatori che, secondo quanto evidenziato dall’Ente, si sta registrando sul territorio grazie all’azione della Regione Calabria e dell’Amministrazione della Città Metropolitana. Il potenziamento dei servizi di accoglienza rappresenta quindi uno degli strumenti individuati per accompagnare la crescita turistica dell’Aspromonte e rendere maggiormente accessibili le sue risorse naturalistiche e paesaggistiche.

Ciclovia dei parchi, mountain bike e trekking: gli interventi per il turismo sostenibile

Una parte importante del bilancio di previsione è dedicata allo sviluppo del turismo sostenibile, con interventi che interessano la Ciclovia dei parchi, il potenziamento e la piena valorizzazione dei percorsi di mountain bike, la sentieristica e le attività di trekking. L’obiettivo è ampliare le possibilità di scoperta e frequentazione dell’Aspromonte, valorizzando le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio attraverso forme di turismo compatibili con la tutela dell’area protetta. La programmazione comprende anche l’istituzione di itinerari dedicati alla conoscenza dei geositi del Parco, offrendo nuove opportunità per approfondire le peculiarità geologiche e naturalistiche dell’Aspromonte. Particolare attenzione viene inoltre riservata alla ricettività lungo la Ciclovia dei parchi, attraverso interventi finalizzati a promuovere e incrementare le possibilità di ospitalità e a costruire una rete di accoglienza alternativa a disposizione dei viaggiatori. Una prospettiva che punta a rafforzare il collegamento tra la valorizzazione del patrimonio ambientale e le opportunità economiche per le realtà locali.

Il riconoscimento UNESCO e i progetti per la biodiversità

La programmazione per il 2027 si inserisce in un percorso di valorizzazione dell’Aspromonte che ha ottenuto anche un importante riconoscimento internazionale. L’Ente Parco ha infatti ricevuto all’unanimità il riconoscimento quale Geoparco UNESCO da parte del Consiglio degli UNESCO Global Geoparks. Un risultato che, secondo l’Ente, conferma il valore del lavoro svolto e dell’impegno portato avanti dai suoi vertici, sotto la guida del Commissario straordinario Renato Carullo. Accanto agli interventi destinati al turismo e alla fruizione del territorio, il bilancio di previsione individua nella conservazione della biodiversità uno degli obiettivi centrali dell’attività istituzionale. Le risorse saranno indirizzate verso interventi e progetti coerenti con le finalità del Parco, con l’intento di garantire la protezione del patrimonio naturale e paesaggistico e, contemporaneamente, favorire uno sviluppo sostenibile capace di coinvolgere le comunità che vivono nell’area aspromontana. Spazio anche alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale, alla formazione e all’educazione ambientale, attraverso nuovi progetti rivolti alle scuole.

Carullo: “Vogliamo che l’Aspromonte sia sempre più conosciuto, vissuto e valorizzato”

L’approvazione del bilancio di previsione 2027 è stata accolta con grande soddisfazione dal Commissario straordinario Renato Carullo e dal direttore dell’Ente Giuseppe Luzzi, che guardano alla nuova programmazione come a un’opportunità per proseguire il percorso di crescita e valorizzazione del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Al centro degli obiettivi resta la volontà di rafforzare il ruolo dell’area protetta come patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico, promuovendo iniziative capaci di sostenere il territorio senza comprometterne l’identità. “Il Bilancio di previsione 2027 – ha affermato Carullo – rappresenta un passaggio importante per dare continuità al lavoro svolto e costruire nuove opportunità per il Parco e per le comunità che vivono il suo territorio. Vogliamo che l’Aspromonte sia sempre più conosciuto, vissuto e valorizzato, senza perdere di vista la sua identità e il patrimonio naturale e culturale che abbiamo il dovere di proteggere, tutelare e valorizzare”. Una prospettiva che trova nel documento appena approvato lo strumento di programmazione degli interventi previsti per il prossimo anno, dalla tutela della biodiversità al miglioramento della fruizione, fino al rafforzamento dell’offerta turistica e culturale dell’Aspromonte.