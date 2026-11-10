Parco Nazionale Aspromonte, 2 milioni di euro per recuperare i muretti a secco: pubblicato il bando, entro quando presentare domanda

Due milioni di euro per recuperare e valorizzare i muretti a secco dell’Aspromonte, antiche opere in pietra che da secoli caratterizzano il paesaggio montano e rurale del territorio reggino. Il Parco Nazionale dell’Aspromonte ha pubblicato un nuovo bando rivolto ai Comuni e alle aziende agricole che ricadono all’interno dell’area protetta, con l’obiettivo di finanziare interventi di manutenzione, recupero e valorizzazione di questi manufatti tradizionali. Si tratta di strutture realizzate attraverso una tecnica costruttiva riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, che rappresentano non soltanto una testimonianza della storia e dell’identità locale, ma anche strumenti importanti per il consolidamento dei versanti, la gestione del territorio e la conservazione del paesaggio. L’iniziativa dell’Ente Parco, sostenuta dalle risorse assegnate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, punta a preservare un patrimonio che nel corso dei secoli ha consentito alle comunità aspromontane di adattare il territorio alle attività agricole e alle esigenze della vita quotidiana, contribuendo alla realizzazione dei caratteristici terrazzamenti che ancora oggi segnano numerose aree montane.

Muretti a secco in Aspromonte, finanziamenti per Comuni e aziende agricole

Il bando rappresenta un intervento dedicato alla tutela delle infrastrutture verdi e del paesaggio rurale, con particolare attenzione alla conservazione delle opere tradizionali di contenimento e consolidamento dei terreni. Le risorse disponibili, pari complessivamente a due milioni di euro, sono destinate ai Comuni e alle aziende agricole situati nel territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte, con la possibilità di realizzare interventi finalizzati alla manutenzione e al recupero dei muretti già esistenti. Il programma prevede sia opere di manutenzione ordinaria sia interventi straordinari, dando particolare rilievo ai manufatti collocati in aree di pubblico utilizzo. Nei casi in cui siano presenti situazioni di dissesto, il bando contempla inoltre il ripristino di brevi tratti e piccole realizzazioni ex novo, laddove necessarie. L’obiettivo è favorire la conservazione di strutture che svolgono una funzione importante nella stabilità dei terreni e nella gestione dei versanti, evitando il progressivo deterioramento di elementi che costituiscono una parte significativa dell’identità paesaggistica dell’Aspromonte. La valorizzazione dei muretti a secco si inserisce così in una strategia più ampia di salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale dell’area protetta, attraverso interventi capaci di coniugare tutela del territorio e conservazione delle testimonianze della tradizione rurale.

Un patrimonio riconosciuto dall’UNESCO: il valore storico e ambientale dei muretti a secco

La tecnica di costruzione dei muretti a secco, basata sull’utilizzo di pietre assemblate senza ricorrere a malta o cemento, rappresenta un sapere antico tramandato attraverso le generazioni. Il riconoscimento UNESCO riguarda proprio l’arte e le conoscenze tradizionali legate a questa pratica, che nel tempo ha consentito di realizzare opere capaci di integrarsi con il paesaggio e di rispondere alle necessità delle comunità rurali. In Aspromonte, i muretti a secco hanno contribuito alla creazione dei terrazzamenti agricoli, alla delimitazione delle proprietà e delle coltivazioni e al sostegno dei versanti, diventando elementi caratteristici di un territorio nel quale il rapporto tra attività umane e ambiente naturale ha assunto forme particolarmente riconoscibili. Il loro valore non è però soltanto storico o paesaggistico: queste strutture contribuiscono anche alla gestione del territorio e alla formazione di piccoli habitat e nicchie ecologiche, importanti per la conservazione di diverse specie. Recuperarle significa quindi preservare contemporaneamente le testimonianze del lavoro delle generazioni passate, gli equilibri del paesaggio rurale e una tecnica costruttiva che costituisce parte integrante del patrimonio culturale locale.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il commissario del Parco Nazionale dell’Aspromonte, l’architetto Renato Carullo, che esprime fiducia nella piena riuscita dell’intervento e richiama il valore storico, ambientale e culturale di queste opere. “i muretti a secco, opere centenarie in pietra, costruite senza l’uso di malta o cemento, rappresentano molto più di semplici opere contenitive: sono il risultato di un sapere antico, tramandato di generazione in generazione, che testimonia il rapporto equilibrato tra l’uomo e la montagna. Grazie a questi manufatti negli anni è stato possibile modellare terrazzamenti, delimitare proprietà e coltivazioni, sostenere i versanti, contribuendo alla gestione del territorio e a creare habitat e nicchie ecologiche per specie di interesse conservazionistico. I muretti a secco rappresentano oggi elementi distintivi del paesaggio, devono essere mantenuti e tramandati, unitamente alle tecniche costruttive, alle future generazioni, quale eredità dei saperi locali che storicamente hanno contribuito a mantenere il paesaggio terrazzato.”

Recupero del paesaggio e prevenzione del dissesto: gli obiettivi dell’intervento

Il finanziamento previsto dal Parco punta a sostenere la conservazione di un patrimonio che svolge anche una funzione concreta nella gestione e nella protezione del territorio. I muretti a secco, infatti, sono stati storicamente utilizzati per contenere i terreni, sostenere i versanti e rendere coltivabili superfici caratterizzate da pendenze e condizioni morfologiche complesse. La loro manutenzione assume quindi un rilievo che va oltre la semplice valorizzazione estetica del paesaggio, contribuendo alla tutela di opere che costituiscono parte delle infrastrutture tradizionali delle aree rurali e montane. Il bando prevede particolare attenzione alle situazioni di dissesto e ai manufatti presenti in luoghi di pubblico utilizzo, consentendo, quando necessario, anche il ripristino di tratti danneggiati e piccoli interventi di nuova realizzazione. La finalità è mantenere funzionali strutture che hanno accompagnato per secoli l’organizzazione del territorio aspromontano, evitando che il loro degrado determini la perdita di elementi significativi del paesaggio. Accanto agli aspetti ambientali, l’iniziativa riconosce inoltre l’importanza di conservare e tramandare le tecniche costruttive tradizionali, affinché le competenze sviluppate dalle comunità locali possano continuare a rappresentare una risorsa per le generazioni future.

Bando muretti a secco Aspromonte, come partecipare e scadenza delle domande

Per i Comuni e le aziende agricole ricadenti nel territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte, il nuovo bando rappresenta un’opportunità per accedere alle risorse destinate al recupero e alla valorizzazione dei muretti a secco. La dotazione complessiva ammonta a due milioni di euro, finanziati attraverso le risorse assegnate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Gli interventi ammissibili riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti, con particolare attenzione alle opere situate in aree di pubblico utilizzo e, nelle situazioni che lo richiedano, al ripristino di brevi tratti e a piccole realizzazioni ex novo. Il testo integrale del bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Parco Nazionale dell’Aspromonte, nella sezione dedicata agli avvisi e ai bandi, dove gli interessati possono consultare le disposizioni e le modalità previste per la partecipazione. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 3 dicembre 2026. L’iniziativa punta così a trasformare le risorse disponibili in interventi concreti per preservare uno degli elementi più caratteristici del paesaggio aspromontano, tutelando al tempo stesso il territorio, la memoria delle comunità rurali e le conoscenze artigianali tramandate nel corso dei secoli.