Parcheggio di Giostra, “Rinascita Messina”: “la città ha bisogno di opere utili, non di annunci”

La rescissione del contratto con l’impresa incaricata della realizzazione del parcheggio di Giostra riaccende il dibattito sulla gestione delle opere pubbliche a Messina. A intervenire è il movimento Rinascita Messina, che attraverso una nota stampa esprime “forti critiche per i ritardi accumulati dal cantiere, le inadempienze contestate alla società appaltatrice e le possibili conseguenze economiche per le casse comunali. Una vicenda che- secondo il movimento– rappresenta l’ennesimo esempio delle difficoltà nella programmazione e nella realizzazione degli interventi destinati alla città”. “La rescissione del contratto con la società incaricata dei lavori per il parcheggio di Giostra certifica, ancora una volta, il fallimento di un intervento pubblico che avrebbe dovuto rappresentare un’opportunità per la città e che si è trasformato, invece, nell’ennesima vicenda fatta di ritardi, inadempienze e risorse pubbliche che rischiano di essere sprecate”, afferma Rinascita Messina, sottolineando come “le criticità emerse non rappresentino una sorpresa rispetto alle preoccupazioni già manifestate in passato”.

Rinascita Messina: “avevamo già presentato un esposto sulle criticità”

Per Rinascita Messina, le problematiche emerse oggi confermerebbero “le perplessità già sollevate in passato sulla realizzazione dell’intervento. Il movimento ricorda infatti di aver presentato un esposto alle autorità competenti per segnalare le criticità riscontrate nell’ambito del progetto”. “Una storia che, per Rinascita Messina, non arriva affatto inaspettata. Avevamo già sollevato in passato forti perplessità sulla vicenda, arrivando a presentare un esposto per portare all’attenzione delle autorità competenti le criticità riscontrate”, si legge nella nota.

Tra i risultati rivendicati dal movimento figura anche il blocco del taglio degli alberi sul lato sinistro dell’area, che Rinascita Messina attribuisce alla propria iniziativa pubblica di denuncia. “Una battaglia concreta, che ha prodotto almeno un risultato importante: grazie alla nostra pubblica denuncia è stato bloccato il taglio degli alberi sul lato sinistro dell’area. Oggi però, alla luce di quanto sta emergendo, quelle preoccupazioni meritano di essere riprese e approfondite”, sottolinea il movimento.

Opere pubbliche a Messina, le critiche alla programmazione degli interventi

La posizione di Rinascita Messina va oltre “le contestazioni rivolte alla società appaltatrice. Secondo il movimento, infatti, la vicenda del parcheggio di Giostra solleva interrogativi più ampi sulla programmazione delle opere pubbliche, sulla qualità dei progetti e sull’effettiva utilità degli investimenti per la cittadinanza”. “Ma la questione non può essere liquidata semplicemente come un problema tra il Comune e l’impresa appaltatrice. C’è una responsabilità più ampia che riguarda il modo in cui vengono concepiti, programmati e realizzati gli interventi pubblici”, afferma Rinascita Messina, chiedendo una valutazione che non si limiti alle difficoltà incontrate nella fase esecutiva dei lavori. Il movimento sostiene che ogni intervento debba essere accompagnato da un’attenta analisi dei benefici attesi, della sostenibilità economica e della capacità di rispondere alle esigenze concrete della popolazione. “Non basta annunciare un’opera, presentarla come un risultato per la città e investire denaro pubblico: bisogna verificarne la reale utilità, la sostenibilità, la qualità progettuale e soprattutto la capacità di rispondere alle esigenze della collettività”, prosegue la nota. In questo contesto viene richiamata anche la vicenda del mercato Vascone, indicata dal movimento come un ulteriore esempio di cantiere dai tempi particolarmente lunghi. “Messina non ha bisogno di cattedrali nel deserto, di progetti che sembrano esistere soltanto sulla carta o che, una volta avviati, diventano cantieri interminabili, come il mercato Vascone ad esempio”, si legge nel documento.

Il nodo delle risorse pubbliche: “ogni euro deve produrre benefici concreti”

Un altro elemento centrale della presa di posizione riguarda il rischio di spreco di denaro pubblico. Rinascita Messina richiama la necessità “di utilizzare le risorse disponibili per interventi realmente necessari, evitando che progetti non adeguatamente programmati possano sottrarre finanziamenti a servizi, manutenzioni e infrastrutture considerate prioritarie per la comunità”. “Non servono interventi fini a se stessi, concepiti senza una visione complessiva del territorio e senza un’effettiva valutazione dei benefici per i cittadini. Sono operazioni che rischiano di trasformarsi in un enorme spreco di risorse pubbliche, sottraendo denaro a servizi, manutenzioni e opere realmente necessarie”, sostiene il movimento.

La critica si concentra anche sul principio di responsabilità nell’utilizzo dei finanziamenti destinati alle opere pubbliche. “Il denaro investito in un’opera pubblica non appartiene a chi amministra, ma alla comunità. Ogni euro speso dovrebbe produrre un beneficio concreto, misurabile e duraturo. Quando questo non accade, non siamo davanti a un semplice inconveniente burocratico, ma a un problema di programmazione e di responsabilità amministrativa”, afferma Rinascita Messina.

Parcheggio di Giostra, chiesti chiarimenti sulle somme liquidate e sui tempi di completamento

“Rinascita Messina continuerà a chiedere chiarezza su quanto accaduto, a partire dalle ragioni che hanno portato a questa situazione, dalle somme già liquidate e dagli eventuali danni economici per l’ente. Occorre anche capire quali saranno i tempi e le modalità per completare l’intervento, evitando che l’area resti l’ennesima testimonianza di una programmazione incapace di trasformare le risorse in risultati”, si legge nella nota.

“La città ha bisogno di opere utili, non di annunci”

“La città ha bisogno di opere utili, non di annunci. Ha bisogno di una politica che sappia scegliere le priorità, ascoltare i territori e utilizzare con responsabilità i soldi dei contribuenti. Perché realizzare un’opera pubblica non significa semplicemente costruire qualcosa: significa creare valore per la comunità. Tutto il resto è soltanto uno spreco di denaro e di opportunità”, conclude Rinascita Messina.