Chiudere i panifici la domenica per contenere i costi energetici, garantire un giorno di riposo ai lavoratori e recuperare le tradizioni familiari e religiose. È la proposta sostenuta da Assipan, l’Associazione panificatori, che invita gli operatori del settore ad aderire alla chiusura domenicale dei forni, compatibilmente con le esigenze delle singole attività. L’iniziativa nasce dalla volontà di affrontare non soltanto le difficoltà economiche legate al caro energia, ma anche una questione di carattere sociale e culturale, legata alla possibilità di dedicare la domenica alla famiglia e al riposo. Accanto a questa proposta emerge però un’altra problematica che preoccupa gli operatori regolari: il rischio che la chiusura dei panifici favorisca la produzione e la vendita abusiva di pane, un fenomeno che continua a rappresentare una criticità per il settore. Proprio per questo, secondo quanto riferito dall’associazione, le autorità e la Polizia Locale hanno già avviato attività di monitoraggio del territorio, con l’obiettivo di contrastare l’abusivismo e tutelare chi esercita nel rispetto delle regole.

La proposta di Assipan: “La domenica è sacra”

Nel corso di un servizio realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, i rappresentanti di Assipan hanno spiegato le ragioni che li portano a sostenere la chiusura domenicale. Il risparmio economico ed energetico rappresenta soltanto uno degli aspetti dell’iniziativa, che punta anche a rivalutare abitudini e tradizioni considerate importanti per la vita delle famiglie. L’associazione richiama in particolare il significato religioso della domenica, sottolineando come le esigenze lavorative ed economiche abbiano progressivamente ridotto lo spazio dedicato al riposo e alla condivisione familiare. L’invito è rivolto agli operatori che hanno la possibilità di organizzare la propria attività prevedendo la sospensione della produzione e della vendita nel settimo giorno della settimana, senza presentare la proposta come un obbligo generalizzato per tutti i panificatori.

“È giusto chiudere la domenica – rivelano da Assipan, in un servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb – perché dobbiamo cercare di rivalutare tante cose a livello non solo monetario, ma anche usi e costumi. E poi la nostra religione, la stiamo abbandonando, per quanto riguarda sempre e comunque problemi di natura profana e lavorativa. La domenica è sacra e il consiglio nostro è, a chi può, di aderire alla chiusura domenicale. La cosa importante è che stiamo avendo dei risultati già da oggi, le autorità stanno già monitorando il territorio per quanto riguarda l’abusivismo”.