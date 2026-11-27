Il diritto al riposo e la necessità di conciliare il lavoro con la vita familiare. Sono queste le principali ragioni che spingono un panificatore di Seminara, in provincia di Reggio Calabria, a sostenere la proposta di chiusura domenicale dei panifici, già avanzata nelle scorse settimane in città e non solo. Intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il fornaio ha raccontato le difficoltà quotidiane di una professione particolarmente usurante, scandita dalla produzione notturna e dalle consegne durante il giorno, con poche ore di sonno e poco tempo da trascorrere con i propri cari.

Una testimonianza che riporta al centro del dibattito la qualità della vita degli operatori del settore, ma anche il tema della concorrenza degli abusivi, rispetto alla quale il panificatore non ritiene che la chiusura domenicale possa rappresentare un fattore determinante. “Bisogna avere anche libertà. Questo lavoro è usurante, si lavora di continuo, col notturno. Sono d’accordo con le chiusure domenicali. Io ho famiglia, così non ci si gode niente, io ho quattro figli e non li ho visti crescere. Di notte c’è la produzione, di giorno le consegne, si dorme poco. Così crescono gli abusivi? Non è vero, perché a chi vuole il tuo prodotto non gli importa degli altri”.