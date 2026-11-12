Palmi, visita del Sottosegretario Savino: dialogo istituzionale, sviluppo del territorio e vicinanza agli enti locali

La possibile introduzione dell’IMU precompilata, la semplificazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione e il rafforzamento della collaborazione tra Governo ed enti locali. Sono alcuni dei temi affrontati questa mattina a Palmi nel corso della visita istituzionale del Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, ricevuta a Palazzo San Nicola dal sindaco Giovanni Calabria. L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto sulle esigenze del territorio e sulle prospettive di innovazione amministrativa, con particolare attenzione agli strumenti che potrebbero rendere più semplice e trasparente il rapporto tra contribuenti ed enti pubblici. La visita in Municipio è arrivata dopo gli incontri programmati presso la sede locale dell’Agenzia delle Entrate e il Comando della Compagnia della Guardia di Finanza, nell’ambito di una giornata dedicata al confronto con le istituzioni e le realtà del territorio.

Palmi, Sandra Savino incontra il sindaco Calabria e gli amministratori comunali

Ad accogliere la rappresentante del Governo a Palazzo San Nicola sono stati il sindaco Giovanni Calabria, i componenti della Giunta comunale, il Presidente del Consiglio comunale, i consiglieri di maggioranza e i funzionari dell’Ente. Presente anche il consigliere regionale Giuseppe Mattiani. Durante il saluto istituzionale, il primo cittadino ha espresso soddisfazione per la visita, sottolineando l’importanza di mantenere aperto un confronto diretto tra le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali. Calabria ha evidenziato la volontà dell’Amministrazione di rappresentare le necessità della comunità palmese e di rafforzare il dialogo con il Governo, nella prospettiva di individuare nuove opportunità per il territorio. Un’impostazione condivisa dalla Sottosegretaria, che ha richiamato il valore dell’ascolto delle esigenze di amministratori, operatori economici, professionisti e cittadini come elemento fondamentale per la definizione di politiche pubbliche capaci di rispondere concretamente ai bisogni delle comunità locali.

IMU precompilata, il Governo studia nuovi strumenti per semplificare gli adempimenti

Uno dei passaggi più significativi dell’incontro ha riguardato la semplificazione amministrativa e l’innovazione dei servizi pubblici. In questo contesto, Sandra Savino ha illustrato alcune iniziative attualmente allo studio del Governo, facendo riferimento anche alla sperimentazione di strumenti innovativi come l’IMU precompilata. L’obiettivo indicato è rendere più agevole e trasparente l’interazione tra contribuenti e pubblica amministrazione, riducendo la complessità degli adempimenti e facilitando l’accesso ai servizi. Si tratta, come emerso durante l’incontro, di una prospettiva ancora in fase di studio e sperimentazione, non di una misura già operativa per i contribuenti. Il tema assume particolare rilievo per i Comuni, chiamati quotidianamente a gestire servizi, procedure amministrative e rapporti con i cittadini. La digitalizzazione e la semplificazione rappresentano infatti ambiti sui quali il Governo intende sviluppare nuovi strumenti, anche attraverso il confronto con le amministrazioni territoriali.

La Varia e il ruolo strategico di Palmi nella Città Metropolitana di Reggio Calabria

Nel corso della visita, la Sottosegretaria ha dedicato spazio anche alle caratteristiche e alle potenzialità della città, manifestando apprezzamento per Palmi e il suo patrimonio storico e culturale. Savino ha ricordato di aver conosciuto alcune delle tradizioni locali attraverso i racconti di collaboratori originari del territorio, soffermandosi in particolare sulla Varia di Palmi, richiamata come esempio di patrimonio culturale capace di rafforzare l’identità collettiva e, allo stesso tempo, di rappresentare una risorsa per lo sviluppo e la crescita della comunità. L’esponente del Governo ha inoltre evidenziato il ruolo strategico che Palmi può svolgere nell’ambito della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sottolineando l’importanza di valorizzare le occasioni di cooperazione tra istituzioni e territori. Il confronto ha quindi riguardato anche la necessità di costruire sinergie che consentano di accrescere le opportunità economiche, sociali e culturali dell’intera area metropolitana, mettendo a sistema le risorse e le specificità delle diverse comunità.

Il dialogo tra Governo e Comuni: l’impegno a proseguire il confronto

La visita istituzionale si è conclusa con l’auspicio, espresso dalla Sottosegretaria Savino, che il rapporto tra Governo ed enti locali possa proseguire attraverso un dialogo costante e strutturato, andando oltre il singolo appuntamento. L’obiettivo è trasformare l’incontro di Palazzo San Nicola in un punto di partenza per ulteriori occasioni di collaborazione, con particolare attenzione alle esigenze amministrative e alle prospettive di sviluppo del territorio. Per l’Amministrazione comunale di Palmi, la giornata ha rappresentato un’opportunità per rafforzare le relazioni istituzionali con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e portare all’attenzione del Governo le necessità della comunità locale. Un confronto che ha toccato temi di interesse diretto per cittadini e amministratori, dalla possibile sperimentazione dell’IMU precompilata alla valorizzazione delle risorse culturali, fino alla cooperazione istituzionale come strumento per favorire nuove opportunità di crescita.