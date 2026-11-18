Riconoscere i primi segnali di una relazione violenta, distinguere l’amore dal possesso e imparare a chiedere aiuto prima che sia troppo tardi. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro “Read the Signs – Riconosci i segnali di una relazione tossica”, che si è svolto mercoledì 18 novembre, alle ore 10:00, presso il Liceo “Alvaro” di Palmi. L’iniziativa, promossa dal Soroptimist International Club di Palmi insieme all’IIS “Einaudi-Alvaro”, ha coinvolto gli studenti delle classi quinte del Liceo e dell’Istituto Tecnico Economico, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi della violenza di genere e della violenza domestica. Attraverso il confronto con magistratura, Carabinieri e rappresentanti delle istituzioni, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di approfondire i comportamenti che possono rappresentare i primi campanelli d’allarme di un rapporto pericoloso, dalla gelosia possessiva al controllo, dall’isolamento dagli amici e dai familiari alle critiche continue, fino alla manipolazione, alle accuse, agli scatti d’ira e a manifestazioni di intensità eccessiva nella relazione.

Violenza di genere, il procuratore Crescenti: “La prevenzione deve partire dalla cultura”

I lavori si sono aperti con i saluti della dirigente scolastica Mariarosaria Russo, della presidente del Soroptimist International Club di Palmi Sofia Ciappina e del sindaco della città Giovanni Calabria. Nel corso dell’incontro è stato letto anche un messaggio dell’onorevole Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere. Tra gli interventi principali quelli del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, Emanuele Crescenti, e del capitano Guido Rosati, comandante della Compagnia Carabinieri di Palmi. Il confronto è proseguito con una discussione dedicata ai segnali delle relazioni tossiche, curata dalle socie del Soroptimist di Palmi. Presenti anche le professoresse Antonella Catanzaro e Lilly Sgrò, referenti del Liceo Alvaro, che hanno favorito il dialogo tra gli studenti prossimi a concludere il percorso scolastico e i relatori impegnati quotidianamente nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere.

Particolarmente significativo l’intervento del procuratore Crescenti, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza della prevenzione culturale e sulla necessità di intervenire prima che i comportamenti violenti si manifestino. “Noi siamo come i chirurghi: interveniamo quando il male c’è già, cercando di eliminarlo ed evitare che si ripeta, ma le istituzioni hanno il compito primario di evitare che questo male si manifesti, agendo sul piano culturale e della parità sostanziale”, ha spiegato il magistrato. Crescenti ha inoltre evidenziato come la Procura di Palmi destini oltre la metà dei propri magistrati a un gruppo specializzato nella tutela delle fasce deboli, applicando protocolli specifici per proteggere le persone offese fin dal momento della denuncia ed evitare che subiscano ulteriori traumi. Un impegno che si affianca alla necessità di promuovere un cambiamento culturale nella società, perché, come ribadito dal procuratore, “solo con la cultura si combattono questi fenomeni”.

Gelosia, controllo e isolamento: i segnali da non sottovalutare

Il capitano Guido Rosati ha posto l’accento sul valore del rispetto all’interno delle relazioni, spiegando come non debba essere percepito dai giovani come un limite imposto dall’esterno, ma come un principio che nasce dal riconoscimento della propria dignità personale. Particolare attenzione è stata dedicata al rischio di minimizzare comportamenti apparentemente meno gravi, come la gelosia possessiva o le prime forme di controllo, che possono rappresentare segnali di una relazione caratterizzata da dinamiche violente. L’incontro ha quindi offerto agli studenti strumenti per riconoscere situazioni nelle quali l’intensità eccessiva, la manipolazione, le accuse continue o l’allontanamento dagli affetti possono compromettere la libertà e il benessere della persona. La discussione ha affrontato anche l’importanza di non giustificare questi comportamenti e di rivolgersi a persone e servizi competenti quando emergono situazioni di difficoltà.

La presidente del Soroptimist International Club di Palmi, Sofia Ciappina, ha sottolineato il significato educativo della campagna rivolta alle nuove generazioni: “Con la campagna “Read the Signs” vogliamo parlare direttamente ai giovani, aiutandoli a distinguere l’amore autentico dal possesso. La prevenzione passa dalla consapevolezza: imparare a leggere questi segnali oggi significa costruire relazioni libere e rispettose domani”.

Sulla stessa linea la dirigente dell’IIS “Einaudi-Alvaro”, Mariarosaria Russo, che ha evidenziato il ruolo della scuola nell’educazione al rispetto e alla cittadinanza attiva: “La scuola non è solo un luogo di istruzione, ma una palestra di vita e di cittadinanza attiva. Aprire le porte alle istituzioni e alle forze dell’ordine su temi così delicati è fondamentale per dare ai nostri studenti la forza di non sentirsi mai soli e il coraggio di chiedere aiuto”.

L’appello agli studenti: non accettare la violenza e chiedere aiuto

L’iniziativa si è conclusa con un appello rivolto agli studenti a non giustificare né accettare alcuna forma di violenza e a sostenersi reciprocamente, senza sottovalutare i comportamenti che possono mettere a rischio la libertà e la dignità personale. È stata ribadita l’importanza di fare rete tra compagni, famiglie, scuola e istituzioni, rivolgendosi senza timore alle Forze dell’Ordine o ai centri specializzati quando si riconoscono situazioni di pericolo. Nel corso dell’incontro è stato ricordato anche il 1522, numero nazionale antiviolenza e antistalking, un servizio gratuito, anonimo e attivo 24 ore su 24, al quale possono rivolgersi sia le vittime sia le persone che assistono a episodi di violenza. Un riferimento concreto per trasformare la consapevolezza acquisita durante l’incontro in un primo passo verso la richiesta di aiuto e la costruzione di relazioni fondate sul rispetto reciproco.