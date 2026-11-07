Palmi, Stadio Comunale “Giuseppe Lopresti”: conclusa la prima fase per l’aumento della capienza

Importanti novità per lo stadio comunale “Giuseppe Lopresti” di Palmi, che da oggi potrà ospitare fino a 199 spettatori. L’Amministrazione comunale ha annunciato il completamento dell’iter tecnico e amministrativo necessario per l’aumento della capienza dell’impianto sportivo, un risultato atteso dalle società sportive e dai tifosi della città. Il traguardo è stato raggiunto grazie alla conclusione degli interventi di adeguamento antincendio e alla presentazione della relativa Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che consente l’utilizzo dello stadio con la nuova capienza. Si tratta, tuttavia, soltanto di una prima fase del progetto di valorizzazione della struttura: il Comune ha infatti già avviato il percorso per un ulteriore incremento dei posti disponibili, con l’obiettivo di superare la soglia dei 200 spettatori. Un intervento che rientra nella volontà dell’Amministrazione di migliorare progressivamente le condizioni di sicurezza e la fruibilità degli impianti sportivi cittadini.

Stadio Lopresti di Palmi, completati gli interventi per aumentare la capienza

La nuova capienza dello stadio comunale è stata resa possibile dalla presentazione, nella giornata odierna, della SCIA antincendio relativa all’attività 65.1.B, riguardante gli impianti sportivi con una capienza compresa tra 100 e 200 spettatori. Il deposito della documentazione conclude una procedura avviata con la predisposizione di un progetto di adeguamento antincendio, successivamente sottoposto all’esame del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. Dopo aver ottenuto il parere favorevole sul progetto, il Comune ha proceduto con l’esecuzione degli interventi richiesti per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza previste. I lavori hanno riguardato in particolare l’adeguamento delle uscite di sicurezza, delle vie di esodo e di fuga, l’incremento dei servizi igienici e il miglioramento complessivo delle condizioni di sicurezza dell’impianto. Con la presentazione della SCIA, l’Amministrazione ha comunicato che lo stadio può essere utilizzato già da oggi con una capienza massima di 199 spettatori. Un primo risultato concreto nel percorso di rilancio della struttura sportiva, che permetterà una maggiore partecipazione del pubblico agli eventi ospitati nell’impianto comunale.

Il Comune punta a superare i 200 spettatori: affidato l’incarico all’ingegnere Arena

L’aumento della capienza a 199 posti non rappresenta il punto di arrivo del programma dell’Amministrazione comunale di Palmi. È stato infatti già formalizzato l’incarico all’ingegnere Arena per avviare una nuova fase progettuale finalizzata a incrementare ulteriormente il numero degli spettatori che potranno accedere allo stadio Lopresti. L’obiettivo dichiarato è quello di superare la soglia dei 200 spettatori, attraverso un successivo percorso tecnico e amministrativo che consentirà di valutare gli ulteriori adeguamenti necessari. La nuova progettazione si inserisce nel più ampio programma di rilancio e valorizzazione dell’impiantistica sportiva cittadina, con particolare attenzione alla possibilità di rendere le strutture maggiormente fruibili per le società e per il pubblico. Il completamento della prima fase permette intanto di mettere a disposizione della città un impianto con una capienza superiore rispetto a quella precedentemente consentita, mentre il prossimo intervento dovrà definire le condizioni necessarie per raggiungere un ulteriore incremento dei posti disponibili.

Il sindaco Giovanni Calabria: “Una risposta attesa dal mondo dello sport e dai tifosi”

Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dal sindaco di Palmi, Giovanni Calabria, che ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra amministratori, tecnici e funzionari comunali nel portare a compimento la procedura. “Questo risultato dimostra che quando amministratori, tecnici e funzionari lavorano nella stessa direzione si riescono a raggiungere obiettivi concreti per la città. L’aumento della capienza del “Lopresti” non è soltanto un dato tecnico, ma una risposta attesa dal mondo dello sport, dalle società sportive e dai tanti tifosi che vogliono vivere pienamente gli eventi ospitati nel nostro stadio.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’Assessore ai Lavori Pubblici Lucia Muscari per l’impegno costante e la determinazione con cui ha seguito ogni fase di questo percorso, ai funzionari comunali che hanno gestito con competenza e professionalità un iter complesso e a tutti gli amministratori che hanno collaborato per il raggiungimento di questo traguardo. È anche grazie al lavoro di squadra, spesso silenzioso ma decisivo, che oggi possiamo consegnare alla città un risultato concreto. Non ci fermiamo qui. Abbiamo già avviato il percorso che ci porterà ad aumentare ulteriormente la capienza dell’impianto. Continueremo a lavorare con lo stesso metodo: programmazione, serietà e capacità di trasformare gli obiettivi in risultati per Palmi e per i suoi cittadini”.