Il 16 novembre, presso la sede Liceo dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi è stato messo in scena lo spettacolo teatrale “La Lapa reggina”, di e con Marco Mittica, nell’ambito delle attività di arricchimento dell’offerta formativa dell’Istituto pianigiano. “La Lapa reggina” è una performance brillante e coinvolgente, che racconta, con ironia e profondità, identità, linguaggi e umanità della nostra terra. Un viaggio dantesco trasposto in una Calabria a cavallo tra Inferno e Paradiso, interpretato da Mittica attraverso un monologo in vernacolo calabrese che ha restituito la vivacità e la ricchezza della nostra tradizione popolare, oltre a esaltare le doti recitative dell’attore.

A seguito dello spettacolo, gli studenti hanno potuto porre a Mittica domande sul senso della professione attoriale, sul significato del suo spettacolo e sul valore del dialetto come strumento di espressione culturale e identitaria. L’incontro è stato sostenuto e incoraggiato dal Dirigente scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, e dai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti, vicario del DS, e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante.