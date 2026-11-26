Una sala gremita, un confronto intenso e una partecipazione attenta hanno caratterizzato l’incontro “L’amore non c’entra. La violenza maschile contro le donne: riconoscerla, comprenderla, contrastarla”, promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Palmi, in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Palmi e con il Centro Antiviolenza “Angela Morabito”. L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha registrato una significativa presenza di cittadini e Istituzioni che hanno seguito con interesse e partecipazione tutti gli interventi proposti, confermando una crescente sensibilità della comunità palmese verso un tema che coinvolge l’intera società.

L’evento, moderato dal conduttore tv e giornalista Antonio Malgeri, si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco Giovanni Calabria e ha visto la partecipazione di autorevoli relatori che hanno affrontato il fenomeno della violenza di genere da diverse prospettive: istituzionale, giuridica, sociale, educativa e psicologica.

Particolarmente apprezzato è stato l’impegno dell’assessore al Welfare, Servizi Sociali, Infanzia e Pari Opportunità, Domenica Bagalà, promotrice dell’iniziativa e da tempo impegnata in attività di sensibilizzazione e prevenzione sul tema. Tra i contributi più significativi quelli dell’autrice e regista Matilde D’Errico, del prefetto Clara Vaccaro, del sostituto procuratore della Repubblica Giorgia Nda, dell’avvocato Clara Tripodi, presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, di Francesca Mallamaci, responsabile del Centro Antiviolenza e della Casa Rifugio “Angela Morabito”, e della psicoterapeuta Sofia Ciappina.

Emozionante la videotestimonianza conclusiva dedicata a un caso di violenza verificatosi nel territorio di Palmi, conclusosi positivamente grazie all’intervento della Polizia Locale guidata dal comandante Francesco Managò, esempio concreto dell’efficacia della collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine nella tutela delle vittime. A chiudere l’evento, il gesto della stilista palmese Antonella Cuppari che ha omaggiato i relatori con alcuni dei suoi foulard artistici, ispirati a tematiche sociali come il contrasto alla violenza sulle donne e al body shaming.

“La straordinaria partecipazione registrata durante questa iniziativa dimostra che la nostra comunità è pronta a confrontarsi senza esitazioni su una delle emergenze sociali più gravi del nostro tempo“. Così il Sindaco Calabria che continua: “la violenza contro le donne non è un problema privato, ma una responsabilità collettiva che chiama in causa istituzioni, scuola, famiglie, professionisti, forze dell’ordine e cittadini.

Desidero ringraziare l’assessore Domenica Bagalà per la sensibilità e la determinazione con cui porta avanti questo percorso di sensibilizzazione, tutti i relatori intervenuti per l’alto valore dei loro contributi e il numeroso pubblico che ha scelto di essere presente. Come Amministrazione comunale continueremo a sostenere ogni iniziativa utile a promuovere la cultura del rispetto, della parità e della prevenzione, nella consapevolezza che il cambiamento culturale si costruisce ogni giorno con l’impegno di tutti“.