Palmi, salute e benessere tra i banchi di scuola: gli studenti dell’Einaudi-Alvaro imparano a prendersi cura di sé

Imparare a prendersi cura della propria salute fin da giovani, attraverso una maggiore consapevolezza delle scelte quotidiane, dell’alimentazione e del benessere psicologico. È stato questo il tema centrale dell’incontro “Prevenzione, benessere e corretti stili di vita”, che si è svolto venerdì 6 novembre 2026 nell’Aula Magna del plesso Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “Corrado Alvaro” dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi. L’iniziativa, rivolta agli studenti del biennio, è stata organizzata dalla Fondazione Demetrio Crucitti ETS in collaborazione con il Rotary Club Palmi, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della prevenzione e delle abitudini che contribuiscono alla qualità della vita. Tre gli aspetti principali affrontati durante la mattinata: l’equilibrio psicologico, l’alimentazione consapevole e il movimento come componente di uno stile di vita sano. Un percorso formativo pensato per offrire ai ragazzi strumenti di conoscenza e indicazioni pratiche, favorendo una riflessione sul rapporto tra salute fisica, benessere emotivo e comportamenti quotidiani. L’appuntamento ha rappresentato anche un’occasione di confronto diretto tra gli studenti e i professionisti intervenuti.

Benessere psicologico e alimentazione: gli esperti incontrano gli studenti

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali della dirigente scolastica, Mariarosaria Russo, e del presidente del Rotary Club Palmi, l’avvocato Carlo Oliva. L’introduzione ai lavori è stata affidata alla dottoressa Marialuisa Crucitti, referente della Fondazione Demetrio Crucitti ETS, che ha accompagnato l’avvio delle attività dedicate alla prevenzione e alla promozione dei corretti stili di vita. Il programma è quindi entrato nel vivo con il primo intervento, “Benessere psicologico: conoscere(si) per stare meglio”, curato dalla psicologa Sophia Ciappina. L’incontro ha posto l’attenzione sulla necessità di imparare ad ascoltare sé stessi, riconoscere le proprie emozioni e comprendere il valore dell’equilibrio psicologico nella vita quotidiana. Un tema particolarmente significativo per gli adolescenti, chiamati ad affrontare una fase di crescita caratterizzata da cambiamenti personali e relazionali. Il secondo contributo, “Alimentazione e salute: energia per il tuo futuro”, è stato affidato alla nutrizionista Carmen Maruca, che ha approfondito il rapporto tra una corretta alimentazione e il benessere psicofisico, richiamando l’attenzione sull’importanza delle scelte alimentari e del loro ruolo nella salute.

Dalla teoria alla pratica: una cucina sana e accessibile per i giovani

Accanto agli approfondimenti dedicati alla dimensione psicologica e nutrizionale, l’incontro ha previsto anche un momento finalizzato a trasformare le conoscenze teoriche in indicazioni concrete. Il terzo intervento, “Dal sapere al fare: una cucina sana, buona e possibile”, è stato curato dal professor Daniele Sapioli, docente di cucina, che ha illustrato come tradurre le raccomandazioni nutrizionali in proposte alimentari pratiche e accessibili. L’obiettivo è stato quello di avvicinare i ragazzi a un approccio consapevole al cibo, mostrando come un’alimentazione equilibrata possa essere collegata a scelte realizzabili nella vita di tutti i giorni. Il programma ha così permesso di affrontare la prevenzione da prospettive differenti ma complementari, collegando la conoscenza di sé, la qualità dell’alimentazione e l’adozione di abitudini salutari. La mattinata si è conclusa con uno spazio dedicato alle domande, al dialogo e alle riflessioni finali, durante il quale gli studenti hanno partecipato con grande interesse. Un momento di confronto che ha consentito ai ragazzi di approfondire i temi trattati e di interagire direttamente con gli esperti, rendendo l’esperienza formativa un’occasione di partecipazione attiva.

La collaborazione tra scuola, Fondazione Demetrio Crucitti e Rotary Club Palmi

La realizzazione dell’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione tra l’istituzione scolastica, la Fondazione Demetrio Crucitti ETS e il Rotary Club Palmi, con il coinvolgimento della dirigenza e del personale dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro”. Un contributo importante è arrivato dalla dirigente scolastica Mariarosaria Russo e dai suoi collaboratori, il professor Riccardo Rossetti, vicario del dirigente scolastico, e la professoressa Ottavia Silvana Morgante. Hanno sostenuto l’organizzazione dell’evento anche il direttore dei servizi generali e amministrativi, avvocato Carmela Cambareri, e le responsabili di plesso, professoresse Antonella Catanzaro e Lilli Sgrò. L’istituto ha espresso il proprio ringraziamento alla Fondazione Demetrio Crucitti ETS e al Rotary Club Palmi per la collaborazione e per l’impegno rivolto alle nuove generazioni. L’incontro si inserisce nella volontà della scuola di rafforzare il rapporto con il territorio e di promuovere attività educative che affianchino alla preparazione culturale anche l’attenzione alla salute e alla crescita personale degli studenti. Un’impostazione che riconosce alla comunità scolastica un ruolo importante nella diffusione della cultura della prevenzione e nella promozione del benessere psicofisico dei giovani, attraverso esperienze formative costruite insieme alle realtà associative e professionali del territorio.