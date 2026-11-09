Palmi, meno perdite d’acqua e migliore servizio: via ai lavori sulla rete idrica. Previste modifiche alla viabilità: tutte le info

Sono ufficialmente iniziati a Palmi i lavori di ingegnerizzazione della rete idrica comunale, un intervento atteso da tempo che punta a migliorare la distribuzione dell’acqua, ridurre le perdite e rendere più efficiente la gestione dell’intera infrastruttura cittadina. Il cantiere è stato aperto nel Rione Impiombato, individuato come punto di partenza della prima fase delle operazioni, mentre l’Amministrazione Comunale ha già predisposto specifiche ordinanze per regolamentare la viabilità e garantire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza. L’avvio dell’opera rappresenta un passaggio importante per la città, soprattutto per le ricadute che l’intervento potrà avere sulla qualità di un servizio essenziale per famiglie e attività. Il progetto, finanziato dalla Regione Calabria, arriva alla fase esecutiva dopo un articolato percorso amministrativo e burocratico, durante il quale è stato necessario coordinare l’attività dei diversi enti coinvolti. Secondo quanto comunicato dal Comune, il confronto istituzionale sviluppato negli ultimi mesi ha permesso di accelerare significativamente le procedure e arrivare all’apertura del cantiere, trasformando in interventi concreti un programma finalizzato alla modernizzazione della rete idrica.

Lavori alla rete idrica di Palmi, prima fase al Rione Impiombato e modifiche alla circolazione

La prima parte dell’intervento interesserà il Rione Impiombato, dove sono state avviate le attività necessarie alla realizzazione del progetto di ingegnerizzazione. L’obiettivo è intervenire sull’efficienza complessiva della rete, attraverso una gestione più moderna dell’infrastruttura e una riduzione delle dispersioni idriche. Si tratta di un investimento che l’Amministrazione considera strategico per migliorare il funzionamento del servizio e favorire una gestione più sostenibile delle risorse disponibili. L’apertura del cantiere comporta inevitabilmente alcune conseguenze sulla mobilità nelle zone interessate: per consentire l’esecuzione delle operazioni in sicurezza, il Comune ha infatti predisposto specifiche ordinanze di regolamentazione della viabilità e della circolazione stradale. I provvedimenti accompagneranno lo svolgimento delle attività e potranno essere aggiornati nelle successive fasi dell’intervento, in relazione all’avanzamento delle lavorazioni. L’Amministrazione ha riconosciuto che un’opera di questa portata potrà provocare disagi temporanei ai residenti, agli automobilisti e alle attività presenti nelle aree coinvolte, rivolgendo alla cittadinanza un invito alla comprensione e alla collaborazione. L’obiettivo dichiarato è contenere il più possibile le difficoltà quotidiane, nella prospettiva di ottenere una rete idrica più moderna, efficiente e sostenibile.

Il sindaco Giovanni Calabria: “Un intervento atteso da anni”

Sull’avvio dei lavori è intervenuto il sindaco di Palmi, Giovanni Calabria, che ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto dopo il percorso amministrativo necessario per arrivare alla fase esecutiva dell’opera. Il primo cittadino ha evidenziato il ruolo della collaborazione istituzionale e il valore di un investimento destinato a incidere su un servizio fondamentale per la comunità.

“L’avvio di questi lavori rappresenta un risultato importante per la città. Si tratta di un intervento atteso da anni che oggi diventa finalmente realtà grazie alla collaborazione tra istituzioni e all’impegno di tutti coloro che hanno lavorato per superare ogni passaggio burocratico e amministrativo. Migliorare la rete idrica significa investire in un servizio essenziale per cittadini e famiglie, programmando con responsabilità il futuro della nostra comunità.”

Il sindaco ha quindi rivolto un ringraziamento ai soggetti istituzionali e tecnici che hanno contribuito all’avanzamento del progetto, richiamando in particolare il finanziamento regionale, l’attività dei professionisti coinvolti e il lavoro svolto dagli uffici comunali per completare le procedure necessarie all’apertura del cantiere.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla Regione Calabria per il finanziamento dell’opera, ai tecnici della SILEM per la professionalità che stanno garantendo nell’esecuzione degli interventi, ai funzionari e ai tecnici comunali per il costante lavoro svolto in tutte le fasi del procedimento e all’Assessore ai Lavori Pubblici Lucia Muscari, che ha seguito con attenzione e determinazione il percorso amministrativo fino all’apertura del cantiere.”

Rete idrica più efficiente, il Comune annuncia aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori

L’apertura del cantiere segna dunque l’inizio della fase operativa di un progetto che l’Amministrazione Comunale considera prioritario per il miglioramento dei servizi pubblici cittadini. La riduzione delle perdite d’acqua e l’ottimizzazione della gestione della rete rappresentano i principali risultati attesi da un intervento che mira a rendere l’infrastruttura idrica più efficiente e sostenibile nel tempo. Dopo l’avvio delle attività al Rione Impiombato, l’attenzione sarà rivolta all’avanzamento delle lavorazioni e alla gestione delle eventuali ripercussioni sulla mobilità urbana. Il Comune ha assicurato che continuerà a fornire informazioni alla cittadinanza sulle successive fasi del progetto e sulle modifiche alla circolazione che si renderanno necessarie durante l’esecuzione degli interventi. Per residenti, automobilisti e attività economiche delle zone coinvolte sarà quindi importante seguire gli aggiornamenti dell’Amministrazione e le disposizioni contenute nelle ordinanze comunali, così da conoscere le eventuali limitazioni alla viabilità. L’obiettivo è accompagnare lo svolgimento dei lavori limitando, per quanto possibile, i disagi temporanei e arrivare al miglioramento di un’infrastruttura essenziale per la città di Palmi.