Palmi, il sottosegretario Savino incontra il sindaco Calabria: Forza Italia conferma il sostegno all’Amministrazione comunale

Forza Italia conferma il pieno sostegno all’Amministrazione comunale di Palmi guidata dal sindaco Giovanni Calabria e punta a rafforzare la collaborazione istituzionale con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Regione e il Governo nazionale per sostenere lo sviluppo del territorio. È questo uno dei principali messaggi emersi in occasione della visita istituzionale a Palmi del sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze, Sandra Savino, che ha incontrato il primo cittadino e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale presso il Palazzo Comunale. All’appuntamento hanno partecipato anche numerosi imprenditori e cittadini, in un confronto dedicato alle prospettive di crescita della città e alle esigenze della comunità locale. La visita ha rappresentato inoltre un’occasione di dialogo politico con la rappresentanza cittadina di Forza Italia, che ha ribadito la volontà di proseguire il percorso di collaborazione con l’attuale Amministrazione e di rafforzare i rapporti con i diversi livelli istituzionali per favorire nuove opportunità di investimento e la realizzazione di progetti strategici per il territorio.

Sandra Savino a Palmi, incontro istituzionale con il sindaco Giovanni Calabria

La presenza del sottosegretario Sandra Savino a Palmi ha consentito di affrontare i temi legati alle prospettive di sviluppo economico, sociale e infrastrutturale della città, valorizzando il confronto tra istituzioni nazionali e amministratori locali. L’incontro, ospitato nella sede municipale alla presenza del sindaco Giovanni Calabria, dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale e di numerosi esponenti del tessuto imprenditoriale e della cittadinanza, è stato descritto come una “importante occasione di confronto sulle prospettive di sviluppo della città e sulle esigenze del territorio. L’incontro presso il Palazzo Comunale, alla presenza del Sindaco Giovanni Calabria e dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale e molti imprenditori e cittadini ha costituito un momento di dialogo tra istituzioni nazionali e locali”. Un appuntamento che ha posto al centro dell’attenzione la necessità di mantenere un rapporto costante tra gli enti territoriali e le istituzioni centrali, con particolare riferimento alla possibilità di intercettare finanziamenti, sostenere investimenti e accompagnare i progetti di crescita della comunità palmese.

Forza Italia Palmi ribadisce il sostegno all’Amministrazione comunale

A margine della visita istituzionale, il sottosegretario Savino ha incontrato anche una delegazione di Forza Italia Palmi, composta dai consiglieri comunali Carmelo Melara, Martina Ioculano e Gino Scarfone, dall’assessore Domenica Bagalà, dai commissari cittadini Nino Scarcella e Armando Melara e dal portavoce cittadino, l’avvocato Antonino Lupini. Il confronto ha rappresentato l’occasione per ribadire la posizione del partito rispetto all’attuale Amministrazione comunale, confermando il sostegno politico al sindaco Giovanni Calabria e la volontà di proseguire un percorso amministrativo improntato alla collaborazione istituzionale. In particolare, Forza Italia ha evidenziato l’importanza di mantenere un rapporto diretto con l’Amministrazione per affrontare le esigenze del territorio e individuare le priorità sulle quali concentrare l’azione politica e amministrativa. La rappresentanza cittadina ha definito l’incontro “Un confronto che ha consentito di ribadire la forte vicinanza e il pieno sostegno di Forza Italia all’Amministrazione comunale in carica e al Sindaco Giovanni Calabria, nella volontà condivisa di proseguire un percorso amministrativo fondato sulla collaborazione, sulla concretezza e sull’attenzione alle esigenze della comunità palmese”.

Il raccordo con Cannizzaro e Occhiuto per gli investimenti sul territorio

Un altro tema centrale emerso dalla visita riguarda il rafforzamento dei rapporti istituzionali tra il Comune di Palmi, la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Regione Calabria. Forza Italia ha sottolineato l’importanza del raccordo con il sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro e con il presidente della Regione Roberto Occhiuto, insieme all’intera Giunta regionale, per sostenere gli obiettivi di crescita della città. Una collaborazione considerata necessaria per affrontare le questioni amministrative, individuare nuove fonti di finanziamento e promuovere investimenti capaci di incidere sulle prospettive economiche e infrastrutturali del territorio. In particolare, è stata evidenziata l’importanza di consolidare una “sinergia istituzionale tra il Comune di Palmi, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, con il Sindaco Francesco Cannizzaro, e la Regione Calabria, guidata dal Presidente Roberto Occhiuto insieme all’intera Giunta regionale. Una collaborazione tra i diversi livelli di governo del territorio che rappresenta un elemento centrale per affrontare le sfide amministrative, intercettare nuove opportunità di finanziamento, promuovere investimenti e sostenere progetti strategici per la crescita economica, sociale e infrastrutturale della città”. Il messaggio politico è quello di rafforzare il coordinamento tra i diversi livelli di governo per accompagnare le iniziative dell’Amministrazione comunale e favorire nuove opportunità per Palmi.

Forza Italia: “Il lavoro di squadra può tradursi in opportunità concrete per Palmi”

Nel quadro del confronto con il sottosegretario Savino, la rappresentanza cittadina di Forza Italia ha infine confermato la volontà di contribuire attivamente al percorso amministrativo del sindaco Calabria, rafforzando il collegamento politico e istituzionale con i rappresentanti del territorio a livello metropolitano, regionale e nazionale. L’obiettivo indicato è quello di consolidare una collaborazione che possa sostenere l’attività dell’Amministrazione comunale e tradursi in iniziative concrete per lo sviluppo della città. Il partito ha ribadito la “volontà di contribuire attivamente al percorso dell’Amministrazione Calabria, rafforzando il raccordo politico e istituzionale con i rappresentanti del territorio ai livelli metropolitano, regionale e nazionale. La vicinanza delle istituzioni e il lavoro di squadra costituiscono una risorsa importante per Palmi, nella consapevolezza che il dialogo e la collaborazione possano tradursi in opportunità concrete per la città e per i suoi cittadini”.