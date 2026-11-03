Palmi, consegnate le aree per il completamento del Porto: rispettata la scadenza, si prepara il cantiere | FOTO

Il completamento del porto di Palmi compie un nuovo passo avanti. Nella giornata di oggi, martedì 3 novembre, sono state ufficialmente consegnate le aree destinate alla cantierizzazione dell’opera, un passaggio che consente di proseguire l’iter verso la realizzazione dell’infrastruttura. Alla consegna hanno partecipato i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, il Responsabile Unico del Procedimento e la ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori. La novità più significativa riguarda il rispetto dei tempi annunciati nelle scorse settimane: il 3 novembre era stato indicato come termine per completare questo adempimento e la scadenza è stata rispettata. Si tratta di un avanzamento importante per un’opera attesa da anni dalla città e considerata strategica per le prospettive di sviluppo economico e occupazionale del territorio. La consegna delle aree non coincide ancora con l’avvio materiale dei lavori, ma rappresenta uno dei passaggi necessari per predisporre il cantiere e procedere con le successive fasi operative.

Porto di Palmi, proseguono gli sgomberi: nei prossimi giorni la delimitazione del cantiere

Parallelamente alla consegna ufficiale delle aree, continuano le operazioni di sgombero degli spazi interessati dall’intervento, attività che, secondo quanto comunicato dall’Amministrazione comunale, stanno procedendo in un clima di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Nei prossimi giorni è previsto il completamento della delimitazione dell’area di cantiere, un ulteriore adempimento necessario per consentire l’avvio delle successive lavorazioni. L’iter procede quindi secondo il cronoprogramma indicato, senza ritardi rispetto alla scadenza del 3 novembre precedentemente annunciata. Il completamento del porto viene considerato dall’Amministrazione un intervento fondamentale per il futuro di Palmi e dell’intero comprensorio, con l’obiettivo di dotare il territorio di un’infrastruttura capace di offrire nuove opportunità economiche e occupazionali. La collaborazione tra Comune, Autorità Portuale, uffici tecnici e impresa esecutrice viene indicata come uno degli elementi che stanno consentendo di portare avanti le procedure amministrative e operative necessarie alla realizzazione dell’opera.

Il sindaco Calabria: “Oggi manteniamo un impegno assunto con la città”

A sottolineare il significato della giornata è il sindaco di Palmi, Giovanni Calabria, che richiama l’attenzione sul rispetto della scadenza fissata e sull’importanza della consegna delle aree per il futuro dell’infrastruttura. Il primo cittadino evidenzia come il passaggio rappresenti un risultato concreto nell’ambito di un percorso atteso da tempo dalla comunità palmese.

“Oggi manteniamo un impegno assunto con la città – dichiara il sindaco di Palmi, Giovanni Calabria -. Avevamo indicato il 3 novembre come data per la consegna delle aree e quel termine è stato rispettato. Non si tratta soltanto di un adempimento tecnico, ma di un passaggio concreto che segna l’avanzamento di un’opera attesa da anni e fondamentale per il futuro di Palmi”.

Calabria ha quindi rivolto un ringraziamento all’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, soggetto attuatore dell’intervento, e a tutti coloro che stanno partecipando alle attività necessarie per il completamento dell’opera. Il sindaco ha riconosciuto il ruolo della collaborazione istituzionale e tecnica nel rispetto degli obiettivi fissati.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, che è il soggetto attuatore di quest’opera e che sta portando avanti con determinazione un investimento strategico per il nostro territorio. Un ringraziamento va inoltre al presidente, ai tecnici, al RUP, alla ditta esecutrice e a tutti coloro che stanno contribuendo, ciascuno per le proprie competenze, al raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

La collaborazione tra Comune e Autorità Portuale per il futuro dell’infrastruttura

Un altro aspetto evidenziato dall’Amministrazione comunale riguarda il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nell’intervento. Il completamento del porto richiede infatti il contributo dell’Autorità Portuale, responsabile dell’attuazione dell’opera, del Comune e delle strutture tecniche incaricate di seguire gli adempimenti necessari alla predisposizione del cantiere. Il rispetto della scadenza per la consegna delle aree viene interpretato dal sindaco come un risultato della collaborazione istituzionale, che dovrà proseguire anche nelle successive fasi di realizzazione.

“La giornata di oggi dimostra che quando le istituzioni collaborano lealmente e condividono una visione comune, i risultati arrivano. Comune, Autorità Portuale, uffici tecnici e impresa stanno lavorando in sintonia e questo consente di superare più facilmente ogni passaggio amministrativo e operativo. Le grandi opere si realizzano attraverso il dialogo, la responsabilità e la capacità di fare squadra”.

Il porto rappresenta una delle infrastrutture sulle quali Palmi punta per rafforzare le proprie prospettive di crescita. L’avanzamento delle procedure di cantierizzazione costituisce dunque un passaggio importante per un investimento che l’Amministrazione considera strategico non soltanto per la città, ma anche per il territorio circostante. L’attenzione si concentra ora sul completamento delle operazioni di sgombero e sulla delimitazione delle aree, necessarie per consentire il proseguimento delle attività secondo i tempi programmati.

“Il porto rappresenta una importante opportunità di sviluppo per Palmi. Continueremo a fare la nostra parte con impegno e spirito di collaborazione affinché ogni fase proceda nei tempi previsti e la città possa presto beneficiare di un’infrastruttura capace di generare crescita economica, occupazione e nuove prospettive per l’intero territorio”, conclude il sindaco Calabria.

Con la consegna ufficiale delle aree si apre quindi una nuova fase nel percorso verso il completamento del porto di Palmi. I prossimi passaggi riguarderanno la predisposizione dell’area di cantiere e l’avanzamento delle attività operative, mentre Comune e Autorità Portuale continueranno a collaborare per rispettare il cronoprogramma dell’intervento. Un’opera sulla quale restano concentrate le aspettative della città, che attende da anni il completamento di un’infrastruttura ritenuta fondamentale per il proprio sviluppo.