Quasi due ore di musica, emozioni e applausi per celebrare uno dei più grandi figli di Palmi, il compositore Francesco Cilea. È stata una serata di grande intensità artistica quella vissuta oggi, venerdì 20 novembre, all’Auditorium della Casa della Cultura “Leonida Repaci”, dove il giovane pianista Danylo Saienko, vincitore del Premio Cilea 2026, ha conquistato il pubblico con un concerto dedicato al 76° anniversario della scomparsa del Maestro. Un’esibizione che ha unito tecnica raffinata, padronanza dello strumento e sensibilità interpretativa, offrendo agli spettatori un percorso musicale capace di alternare virtuosismo, delicatezza ed energia. Il programma, articolato attraverso composizioni di Haydn, Cilea, Zaderatsky e Liszt, ha messo in evidenza le qualità tecniche ed espressive del pianista, protagonista di una performance che ha suscitato grande partecipazione emotiva. L’appuntamento ha rappresentato anche un’occasione per rinnovare il legame tra la città e il suo illustre compositore, nato a Palmi il 23 luglio 1866 e scomparso a Varazze il 20 novembre 1950, la cui eredità artistica continua a essere valorizzata attraverso concerti, manifestazioni culturali e iniziative dedicate alle nuove generazioni di musicisti.

Il talento di Danylo Saienko emoziona Palmi nel ricordo di Francesco Cilea

Protagonista assoluto della serata è stato Danylo Saienko, giovane pianista che si è aggiudicato il Premio Cilea 2026 e che, sul palcoscenico dell’Auditorium “Leonida Repaci”, ha offerto una nuova dimostrazione delle proprie capacità artistiche. La sua interpretazione ha attraversato pagine musicali di autori differenti, mettendo in risalto una notevole versatilità espressiva e la capacità di trasmettere emozioni attraverso lo strumento. Dalle composizioni di Haydn alle pagine di Cilea, passando per Zaderatsky e Liszt, il concerto ha proposto un itinerario musicale che ha accompagnato il pubblico tra sensibilità, energia e passaggi di particolare complessità tecnica. La commemorazione ha assunto così un significato che è andato oltre il semplice omaggio alla memoria del compositore, diventando un momento di incontro tra la grande tradizione musicale e il talento delle nuove generazioni. La figura di Francesco Cilea continua infatti a rappresentare un patrimonio identitario per Palmi, una città che attraverso la musica rinnova il legame con la propria storia culturale e con un artista capace di raggiungere una dimensione internazionale. Il successo del concerto conferma inoltre il valore delle iniziative dedicate alla formazione e alla promozione dei giovani pianisti, tra le quali occupa un ruolo importante il concorso internazionale intitolato proprio al Maestro palmese.

Deodato: “Una serata straordinaria, la musica di Cilea deve vivere attraverso i giovani”

Particolarmente emozionato il presidente della Pro Loco di Palmi, Rocco Deodato, che ha voluto sottolineare il valore artistico e culturale dell’appuntamento, evidenziando l’importanza di continuare a custodire e diffondere l’eredità musicale di Francesco Cilea. “Questa sera abbiamo vissuto qualcosa di veramente straordinario. La tecnica, lo spessore interpretativo e il trasporto emotivo di Danylo Saienko hanno fatto vibrare non soltanto il nostro Auditorium, ma soprattutto il cuore di ciascuno di noi. È stata una di quelle serate che riconciliano con la bellezza e che ci ricordano quanto la musica sia capace di parlare direttamente all’anima.

Ma questa serata ci consegna anche una responsabilità: quella di continuare a valorizzare Francesco Cilea, uno dei più grandi figli della nostra città. Palmi ha dato i natali a un compositore che appartiene alla storia della musica internazionale, e noi abbiamo il dovere di custodirne la memoria, diffonderne le opere e trasmetterne la conoscenza alle nuove generazioni.

Come Pro Loco, insieme alla Camerata Musicale Palmese, portiamo avanti da tanti anni un percorso di valorizzazione della figura di Cilea. Un percorso costruito con impegno, passione e amore per la nostra città, nella convinzione che il patrimonio culturale non debba essere soltanto ricordato, ma soprattutto vissuto e tramandato”, ha dichiarato Deodato. Parole che richiamano il lavoro svolto nel tempo dalle associazioni culturali del territorio, impegnate a mantenere vivo il ricordo del compositore attraverso iniziative che coinvolgono musicisti, studiosi e appassionati. Il concerto di Saienko ha rappresentato una testimonianza concreta di questo percorso, dimostrando come l’opera di Cilea possa continuare a essere un punto di riferimento per le nuove generazioni.

La collaborazione tra Comune e associazioni per valorizzare il patrimonio musicale

L’iniziativa si è svolta nell’ambito delle attività culturali della Città di Palmi, grazie alla collaborazione tra la Camerata Musicale Palmese, la Pro Loco di Palmi, l’Associazione Culturale Fogghi di Luna e il Cilea Opera Festival. Un lavoro condiviso che punta a promuovere la conoscenza dell’opera del Maestro e a rafforzare il ruolo della musica nella vita culturale della città. Particolare rilievo assume l’impegno portato avanti dalla Maestra Beatrice Zoccali, presidente della Camerata Musicale Palmese, che negli anni ha contribuito alla diffusione della cultura pianistica e alla valorizzazione dei giovani talenti, attraverso attività musicali e iniziative dedicate alla memoria di Francesco Cilea. Accanto alle associazioni, importante anche il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Calabria e dell’assessore alla Cultura, Carmelo Ciappina, nel segno di una collaborazione istituzionale che riconosce nella musica un elemento fondamentale dell’identità palmese. La serata commemorativa ha così riunito realtà diverse attorno a un obiettivo comune: mantenere vivo il patrimonio artistico lasciato dal compositore e trasmetterlo alle nuove generazioni, creando occasioni di incontro e di crescita culturale.

Palmi guarda al 2027: il Concorso Pianistico Internazionale torna dal 23 al 25 aprile

Il concerto ha rappresentato anche l’occasione per annunciare il prossimo appuntamento dedicato ai giovani musicisti. La quarta edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Il Pianismo di Francesco Cilea” si svolgerà a Palmi il 23, 24 e 25 aprile 2027, confermando la volontà degli organizzatori di consolidare una manifestazione che punta a valorizzare la musica pianistica e a offrire nuove opportunità ai talenti emergenti. Il percorso artistico di Danylo Saienko, vincitore dell’edizione 2026 e protagonista della serata commemorativa, rappresenta un esempio del ruolo che il concorso può svolgere nella promozione dei giovani interpreti. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente il prestigio dell’iniziativa e la sua dimensione internazionale, facendo di Palmi un punto di riferimento per la formazione e la valorizzazione musicale. Un impegno che coinvolge le associazioni culturali del territorio e l’Amministrazione comunale, nella prospettiva di costruire una programmazione capace di dare continuità alla tradizione musicale della città.

“Il nostro obiettivo”, conclude Deodato, “è quello di far crescere sempre di più questo concorso, rafforzandone il prestigio e la dimensione internazionale. Vogliamo che Palmi diventi sempre più un punto di riferimento per i giovani pianisti e che il nome di Francesco Cilea continui a risuonare attraverso il talento di nuove generazioni di musicisti. Il concerto di questa sera dimostra che siamo sulla strada giusta. Ringrazio la Maestra Beatrice Zoccali, l’Amministrazione comunale, l’assessore Carmelo Ciappina, il sindaco Giovanni Calabria e tutte le associazioni che condividono questo percorso culturale. Quando le istituzioni e il mondo associativo lavorano insieme, la nostra città può esprimere il meglio di sé”.