Palmi, arriva una proposta per riqualificare l’area picnic del Monte Sant’Elia: più sicurezza, decoro e accessibilità

Un piano di interventi per rendere l’area picnic del Monte Sant’Elia a Palmi più accogliente, sicura, curata e accessibile a tutti. È la proposta presentata oggi, 12 novembre, dal comitato cittadino “Palmi 1028” di Futuro Nazionale, che ha depositato al protocollo del Comune un documento politico-territoriale dedicato alla valorizzazione di uno dei luoghi più frequentati e apprezzati della comunità palmese e dell’intera Costa Viola. L’iniziativa nasce dal confronto con le famiglie e con i frequentatori della pineta e punta ad avviare una collaborazione con l’Amministrazione comunale per individuare interventi concreti di manutenzione e miglioramento dell’area. Il documento si concentra su quattro ambiti principali: il recupero degli arredi e del decoro, la prevenzione dei rischi ambientali, il potenziamento della raccolta dei rifiuti e l’eliminazione degli ostacoli che limitano l’accessibilità per le persone con disabilità motoria e le famiglie con passeggini.

Monte Sant’Elia, la proposta per migliorare arredi, sicurezza e tutela ambientale

Tra le priorità indicate dal comitato figura il ripristino e il potenziamento degli arredi dell’area picnic, con particolare riferimento a tavoli, panchine e staccionate. L’obiettivo è supportare l’Amministrazione nella programmazione degli interventi, privilegiando l’utilizzo di materiali ecosostenibili, come il legno certificato, per mantenere un rapporto armonioso con l’ambiente naturale della pineta. La proposta prevede inoltre l’installazione di cartellonistica didattica e informativa dedicata alla storia del Monte Sant’Elia, così da valorizzare anche l’identità culturale e paesaggistica del luogo. Un altro punto riguarda la sicurezza ambientale, con l’ipotesi di realizzare una mappatura condivisa delle postazioni barbecue per migliorare l’isolamento dei punti fuoco rispetto alla vegetazione circostante. A questa misura si affianca la proposta di studiare la possibilità di predisporre piccoli punti di approvvigionamento idrico di emergenza, pensati per contribuire alla tutela della pineta e alla prevenzione dei rischi connessi all’utilizzo delle aree attrezzate.

Particolare attenzione viene riservata anche alla gestione dei rifiuti e all’accessibilità degli spazi. Il comitato suggerisce di potenziare i punti destinati alla raccolta differenziata, soprattutto nei fine settimana caratterizzati da una maggiore presenza di visitatori, accompagnando gli interventi con campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini per contrastare l’abbandono dei rifiuti e promuovere comportamenti rispettosi dell’ambiente. Sul fronte dell’inclusione, il documento propone una collaborazione con gli uffici tecnici comunali per individuare alcune postazioni picnic da adeguare alle esigenze delle persone con disabilità motoria e delle famiglie con passeggini. L’idea è intervenire sui piccoli ostacoli naturali che possono limitarne la fruibilità, rendendo gli spazi maggiormente accessibili senza compromettere le caratteristiche paesaggistiche dell’area. Si tratta di interventi che il comitato propone di valutare insieme all’Amministrazione, nell’ambito di una programmazione condivisa.

Runci: “Un atto di amore verso il territorio, pronti a collaborare con il Comune”

A illustrare lo spirito dell’iniziativa è Rosario Runci, referente del comitato Palmi 1028 di Futuro Nazionale, che sottolinea la volontà di avviare un confronto costruttivo con le istituzioni locali, superando le appartenenze politiche nell’interesse della tutela del territorio. “Il Monte Sant’Elia rappresenta il cuore verde di Palmi e un punto di riferimento per l’intera Costa Viola”, spiega Runci. “La nostra iniziativa non vuole essere una critica, ma un atto di amore verso il territorio e un esempio di cittadinanza attiva. Riteniamo che la cura del bene comune richieda l’impegno di tutti, al di là delle appartenenze politiche. Per questo motivo offriamo all’amministrazione comunale la nostra più totale disponibilità a collaborare, proponendo l’apertura di un tavolo tecnico di confronto e valutando insieme come inserire queste piccole ma significative migliorie nella prossima programmazione economica o nell’ambito dei fondi sovracomunali. Lavorando insieme, possiamo rendere il Sant’Elia ancora più accogliente per tutti”.

Un tavolo tecnico con il Comune e il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste

La proposta depositata al Comune rappresenta, nelle intenzioni dei promotori, il primo passo verso un percorso di collaborazione più ampio, che possa coinvolgere istituzioni, associazioni e cittadini nella valorizzazione del Monte Sant’Elia. Il comitato chiede infatti l’apertura di un tavolo tecnico di confronto con l’Amministrazione comunale, attraverso il quale esaminare la fattibilità degli interventi suggeriti e valutare le possibili risorse economiche da destinare alla loro realizzazione, sia nell’ambito della prossima programmazione comunale sia attraverso eventuali finanziamenti sovracomunali. Nei prossimi giorni sarà inoltre avviato un dialogo con le associazioni ambientaliste e con i cittadini interessati alla tutela del monte, allo scopo di raccogliere ulteriori osservazioni, idee e proposte da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione. L’obiettivo dichiarato è costruire un patrimonio condiviso di suggerimenti per migliorare la fruibilità dell’area picnic, preservando al tempo stesso il valore ambientale, paesaggistico e sociale di uno dei luoghi simbolo di Palmi.