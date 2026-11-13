Palmi, arriva il Treno della Costa Viola: 50mila euro dalla Regione per unire mare, montagna e turismo

Un treno come punto di partenza per scoprire le bellezze della Costa Viola, dal mare cristallino della Tonnara alle alture del Monte Sant’Elia, passando per i tesori archeologici, le tradizioni artigianali e le eccellenze enogastronomiche del territorio. È questo l’obiettivo de “Il Treno della Costa Viola – Sistema Integrato Mare-Monti tra Palmi e Seminara”, il progetto turistico che ha ottenuto un finanziamento di 50mila euro dalla Regione Calabria nell’ambito dell’avviso “Calabria Attrattiva”. A darne notizia è il sindaco di Palmi, Giovanni Calabria, che attraverso una nota annuncia il riconoscimento dell’intero contributo richiesto dal Comune, capofila di un partenariato con il vicino Comune di Seminara. Un risultato che punta a rafforzare l’attrattività turistica di una delle aree paesaggisticamente più suggestive della Calabria, attraverso un’offerta capace di collegare le località costiere con l’entroterra e valorizzare le peculiarità culturali e produttive delle comunità coinvolte.

Il Treno della Costa Viola: gli itinerari dalla Tonnara al Monte Sant’Elia, fino a Seminara

Il progetto nasce con l’intento di trasformare il treno in una vera e propria porta d’accesso al territorio, costruendo attorno alla stazione ferroviaria di Palmi un sistema di itinerari ed esperienze turistiche che permettano ai visitatori di conoscere le diverse anime della Costa Viola. Tra le destinazioni previste figurano la Tonnara di Palmi e il celebre Scoglio dell’Ulivo, il Parco Archeologico dei Tauriani, il Monte Sant’Elia e il Tracciolino, luoghi che rappresentano alcune delle principali attrazioni naturalistiche, storiche e paesaggistiche della zona. Il percorso si estenderà anche a Seminara, con particolare attenzione al suo patrimonio culturale e artigianale, contribuendo a mettere in relazione due territori vicini attraverso un’offerta turistica condivisa. L’iniziativa intende superare una promozione limitata alle singole località, proponendo un’esperienza integrata che unisca mare, montagna, cultura, produzioni locali e tradizioni, nell’ottica di un modello di turismo sostenibile e capace di generare nuove opportunità economiche.

“La Regione Calabria continua a investire sulla valorizzazione dei territori e del turismo esperienziale, premiando le progettualità capaci di fare rete e promuovere le identità locali. In questo contesto si inserisce il finanziamento ottenuto dal Comune di Palmi, capofila di un partenariato con il Comune di Seminara, che ha visto riconosciuto l’intero contributo richiesto di 50 mila euro nell’ambito dell’avviso regionale “Calabria Attrattiva”. Grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Calabria, prenderà forma “Il Treno della Costa Viola – Sistema Integrato Mare-Monti tra Palmi e Seminara”, un progetto innovativo pensato per promuovere il territorio attraverso un’offerta turistica integrata che collega mare, montagna, cultura, artigianato, enogastronomia e tradizioni locali. L’iniziativa trasforma il treno in una vera porta d’accesso alla Costa Viola, creando itinerari che dalla stazione di Palmi accompagneranno i visitatori alla scoperta della Tonnara, dello Scoglio dell’Ulivo, del Parco Archeologico dei Tauriani, del Monte Sant’Elia, del Tracciolino e del patrimonio culturale e artigianale di Seminara”.

Dodici appuntamenti durante l’anno e una rete di operatori per valorizzare il territorio

Uno degli elementi centrali del progetto riguarda la volontà di promuovere la Costa Viola anche al di fuori della stagione estiva, contrastando la concentrazione dei flussi turistici nei mesi tradizionalmente più frequentati. Il programma prevede infatti dodici appuntamenti tematici distribuiti nell’arco dell’anno, pensati per far conoscere le risorse del territorio attraverso esperienze legate al patrimonio naturalistico, culturale, artigianale ed enogastronomico. Un’impostazione che punta a creare occasioni di visita anche nei periodi di minore affluenza, favorendo una valorizzazione più continuativa delle attività locali. Per raggiungere questo obiettivo sarà fondamentale il coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio: associazioni, operatori turistici, imprese, artigiani, produttori e organizzazioni culturali contribuiranno alla costruzione degli itinerari e delle iniziative. Il progetto, dunque, non si limiterà a promuovere le bellezze paesaggistiche, ma cercherà di mettere in rete le competenze e le eccellenze locali, creando una collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

“Determinante è stata anche la capacità del Comune di Palmi di costruire una rete territoriale coinvolgendo associazioni, operatori turistici, imprese, artigiani, produttori e realtà culturali che contribuiranno alla realizzazione degli itinerari e delle esperienze previste dal progetto. Sono previsti dodici appuntamenti tematici nel corso dell’anno, con l’obiettivo di contrastare la stagionalità e promuovere il territorio anche nei periodi tradizionalmente meno frequentati dai visitatori”.

Il sindaco Giovanni Calabria: “Un importante riconoscimento per il lavoro di programmazione”

Il finanziamento regionale rappresenta, secondo il sindaco Giovanni Calabria, un riconoscimento del lavoro svolto dalle amministrazioni coinvolte nella definizione di una strategia di promozione turistica condivisa. Il contributo di 50mila euro, riconosciuto nella sua interezza, consentirà di sviluppare un’iniziativa che punta a rafforzare il ruolo della Costa Viola come destinazione capace di offrire esperienze diversificate e non esclusivamente legate al turismo balneare. La collaborazione tra Palmi e Seminara si inserisce in una prospettiva più ampia, nella quale la valorizzazione delle identità locali e il coinvolgimento degli operatori economici diventano strumenti per sostenere lo sviluppo territoriale. L’obiettivo dichiarato è costruire un’offerta in grado di attrarre visitatori durante tutto l’anno e produrre benefici per le comunità interessate, attraverso un modello che tenga insieme sostenibilità, promozione culturale e nuove opportunità per le attività produttive.

“Il finanziamento ottenuto rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro di programmazione svolto dai Comuni coinvolti e testimonia l’attenzione della Regione Calabria verso progetti capaci di valorizzare le eccellenze territoriali, creare opportunità economiche e rafforzare l’attrattività delle destinazioni turistiche calabresi. Il progetto punta infatti a costruire un modello di turismo sostenibile e condiviso, in grado di generare nuove occasioni di sviluppo per l’intera Costa Viola”.

Il primo cittadino ribadisce inoltre il valore della collaborazione tra istituzioni e realtà locali, indicando nella costruzione di una rete territoriale uno degli aspetti qualificanti dell’iniziativa. Il progetto finanziato dalla Regione intende infatti trasformare le risorse paesaggistiche, culturali e produttive della Costa Viola in un’offerta turistica coordinata, capace di coinvolgere direttamente chi opera nei diversi settori dell’economia locale.

“Il progetto prevede il coinvolgimento di una rete territoriale composta da associazioni, operatori turistici, imprese, artigiani, produttori e realtà culturali locali, chiamati a contribuire alla costruzione di un’offerta turistica innovativa e integrata. Sono inoltre programmati dodici appuntamenti tematici finalizzati alla promozione del territorio durante tutto l’arco dell’anno, favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici e la valorizzazione delle eccellenze locali. Un importante risultato che rafforza il percorso di promozione turistica e sviluppo territoriale intrapreso dal Comune di Palmi in collaborazione con le istituzioni e gli operatori della Costa Viola”.