Palmi, arriva il Sottosegretario all’Economia Sandra Savino: incontro istituzionale a Palazzo San Nicola

Il Comune di Palmi accoglierà domani il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, On. Sandra Savino, nell’ambito della visita istituzionale in Calabria prevista dal programma ufficiale del MEF. L’incontro, in programma alle ore 10:15 presso Palazzo San Nicola, rappresenterà un’importante occasione di confronto sui temi della finanza degli enti locali, della fiscalità e delle prospettive di sviluppo del territorio. “La Città di Palmi continua a promuovere un dialogo costante con le istituzioni regionali e nazionali, nella convinzione che la collaborazione tra i diversi livelli di governo sia fondamentale per cogliere nuove opportunità di crescita e migliorare i servizi destinati ai cittadini”, c’è scritto nella nota del comune.