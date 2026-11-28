Una sconfitta di misura che lascia rammarico per il risultato, ma restituisce indicazioni incoraggianti sul percorso di crescita della Smile Cosenza Pallanuoto. Nella seconda giornata del campionato di Serie B, la formazione allenata da Manna è stata battuta per 13-12 dal Copral Catania nella piscina F. Scuderi, al termine di un incontro combattuto fino all’ultimo secondo. I cosentini hanno affrontato una delle squadre più competitive del girone, considerata tra le principali candidate alla vittoria della regular season e scesa in vasca con alcune assenze importanti. La Smile ha mostrato carattere e personalità, evidenziando significativi progressi rispetto alle precedenti uscite e riuscendo a mantenere aperto il confronto fino all’ultima azione, quando è mancata soltanto la precisione necessaria per realizzare la rete del pareggio. A distinguersi sul piano realizzativo è stato Lento, autore di cinque gol, seguito da Runco e De Sio, entrambi a segno due volte. Nonostante il ritorno dalla trasferta siciliana senza punti, la prestazione offerta contro un avversario di grande qualità rappresenta un segnale positivo per il gruppo cosentino e un ulteriore stimolo a proseguire il lavoro quotidiano.

Copral Catania-Smile Cosenza 13-12: il tabellino

Copral Catania: Milione, Signorelli, Impellizzieri, Szucs 1, Emmi 3, Nicolosi 3, Grasso, Riggio 1, Catania 3, Caramagno, Zummo 1, Petralia, Seminara, Leonardi, Sicali. Allenatore: Mentesana.

Smile Cosenza: Falbo, Caira, Lento 5, Fileno 1, Casciaro, De Luca, Romano, Posterivo, Runco 2, De Sio 2, Costa 1, De Lucia 1, Martucci, Albino, Sarro. Allenatore: Manna.